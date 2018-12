Novosti online | 21. decembar 2018. 14:00 > 14:46 |

Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je da nije video nikakve probleme sa "ruske strane" posle pisma predsednika SAD Donalda Trampa, te da će sa predsednikom Rusije Vladimirom Putinom tokom njegove posete Srbiji, 17. januara, o svemu razgovarati otvoreno, kao i uvek do sada, pa i o Trampovom pismu.



"Što se tiče ruskih reakcija, nisam ih video. Putina sa radošću dočekujem 17. januara. Nisam imao nikada problema da razgovaram sa njim otvoreno. Ali nisam video probleme sa ruske strane", rekao je predsednik Vučić na pitanje novinara o medijskim navodima o negativnoj reakciji na Trampovo pismo u delu ruske javnosti i, moguće, u pojedinim političkim krugovima.



Vučić je dodao da mu je, ako se misli na reakcije medija, lakše da vidi šta je u srpskim medijima, inače "mnogo teže i gore, nego u ruskim", i ne vidi, kaže, što bi komentarisao ruske medije".



Istakao je i da je Trampovo pismo racionalno, kakvo se i može očekivati od američkog predsednika, budući da su SAD priznale Kosovo:



"Ali, za nas je dobra vest što se zahteva uloga Beograda, a Prištini kaže da mora da se dogovori sa Beogradom", rekao je Vučić.





Vučić je ponovio da bilo kakav dogovor između Beograda i Prištine nije ni blizu, ali da on neće odustati od traženja kompromisnog rešenja za pitanje KiM, jer je njegovo da se bori za mir, stabilnost i budućnost Srbije.











"Mi nismo blizu bilo kakvog dogovora i to ne govorim zato što se pravdam bilo kome, već zato što sam nezadovoljan i nesrećan što je to tako", rekao je Vučić odgovarajući na pitanja novinara nakon sastanka sa grčkim premijerom Aleksisom Ciprasom.



Kako je rekao, on se, za razliku od političara u Srbiji, ali i drugim zemljama, nikad nikome ne pravda, već radi čiste savesti ono za šta misli da je najbolje za Srbiju.



Za Srbiju bi, podvukao je, bilo dobro da imamo neki sporazum, ali smo, ponavlja, veoma daleko od bilo kakvog sporazuma, iako Tramp veruje da smo blizu.



"Amerika je priznala nezavisnost Kosova i neće lako menjati odluku, ali ono što je u ovim lošim uslovima dobro za nas, to je da zahteva ulogu Beograda, a Prištini kaže da mora da se dogovori za Beogradom. To je dobra vest", rekao je Vučić.



Vučić je preneo da mu je grčki premijer Aleksis Cipras, uz uveravanje da je podrška zvanične Atine našoj zemlji neupitna i nesporna, rekao da je važno da Srbija nastavi da traži rešenje za kosovski čvor.









"A, ja bih na to dodao - da tražimo rešenje da ne bi loše rešenje zateklo nas, jer posle toga, sem plakanja i kukanja, ništa drugo nećemo moći da ponudimo narodu", rekao je Vučić.



On je rekao da su u Srbiji uvek negativne reakcije i na pominjanje bilo kakvog sporazuma, i šta god da se dešsava po pitanju KiM, "osim ako nismo u predratnom stanju".



"Ali, neću odustati od traženja kompromisa, a narod će da odluči. Moje je da se borim za budućnost Srbije, očuvanje mira je posao koji moram da obavim zbog budućih generacija", rekao je Vučić.



On kaže da je uvek bolje da sporazum postignemo mi i dođemo do bilo kakvog kompromisnog rešenja, nego da loše rešenje pronađe nas.





"A, po tom pitanju je još gora situacija u Prištini", rekao je on.



Ponovio je da Srbija neće dozvoliti ugrožavanje života Srba na KiM.



"Kada svi pričaju o tome da ćemo lako da ostvarimo neke ciljeve oružjem, a ja bolje znam stanje vosjke i policije nego bilo ko drugi u zemlji... A, pošto to znam moje pitanje je - ko će da bude kriv sutra ili kome ćete da zamerite ako vašeg oca, brata ili dete neko bude vraćao u kovčcegu. I tada će Vučić da bude odgovoran", upozorava on.









Zato se, ponavlja, bori za mir, stabilnost i za kompromis, a ne za rat i sukobe.



On je naveo da se Beograd danas nalazi u veoma teškoj situaciji, jer je teško dati racionalan odgovor na iracionalne poteze Prištine, poput povećanja taksi od sto odsto na proizvode iz Srbije.



"Mi insistiramo na racionalnom odgovoru, ali ne mislim da to ima značaja i da to neko hoće da vidi", kazao je Vučić i dodao da su ljudi naučili na uzdržanost i racionalno ponašanje Srbije, koja mora tako da se ponaša iako to ne donosi ozbiljnije rezultate u odnosima sa kosovskim Albancima.



On je istakao da se nada da će EU i SAD izvršiti značajniji pritisak na Prištinu da povuče mere.



"Mi ćemo gledati da svom snagom čuvamo mir i stabilnost. To je naš posao", istakao je Vučić.



Očuvanje mira i stabilnosti najvažniji je zadatak Grčke i Srbije, bez kojeg nema budućnosti, kaže predsednik.



Grčki premijer Cipras je rekao da njegova zemlja pozitivno gleda na svaki sporazum i na svako rešenje između Srbije i Kosova.



"Naš stav će biti iskren i održiv i pomagaće rešavanju problema u regionu i ostvarivanju stabilnosti", istakao je.



"Nijedno rešenje nije lako. Rešenje znači da postoji sporazum, a to znači postojanje kompromisa, a kompromis znači gubitak i za jednu i za drugu stranu. Niko neće dobiti 100 procenata od onoga što želi. Ali, ako treba da izaberemo između perspektive iznalaženja kompromisnog rešenja i mogućnosti da ne pronađemo rešenje treba da razmislimo koje su tu posledice i kakvo je naše iskustvo u regionu", rekao je Cipras.









Podsetio je na iskustvo okupacije severnog Kipra i dodao da neiznalaženje rešenja stvara još nepovoljnije okruženje za naredne dane.