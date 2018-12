Tanjug | 22. decembar 2018. 15:57 > 18:00 |









Što se tiče izjava predsednika Crne Gore, Dodik kaže da je bilo nepotrebno, da je to greška i da Đukanović ne može da drži predavanja.





Dvojica predsednika, koji su i lideri SNS i SNSD, prethodno su prisustvovali 10. Kongresu Socijalisticke partije Srbije na kojem se bira predsednik stranke.







Predsednik Srbije Aleksandar Vučić i srpski član Predsedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik obraćaju se javnosti.Vučić je prvo rekao javnosti da je obavestio Milorada Dodika šta se dešava na Kosovu i Metohiji.- Ceo svet, cela Evropa je salgasna da su mere koje je uvela Priština, kada su u pitanju takse i formiranje tzv. Vojske Kosova pretnja po regionalni mir i stabilnost - rekao je predsednik Srbije.- Razgovarali smo i o budućem periodu i svemu što Srbiju čeka. Očekuje nas mnogo izazova. Iako je iza nas jedna od najboljih ekonomskih godina po mnogim pitanjima, po svim ključnim ekonomskim parametrima, ali sve to i kada uradite, nadvije se kao senka to što se zbiva u našim odnosima sa Prištinom - rekao je Vučić.Vučić je dodao da je sa Dodik razgovarao o odnosima i saradnji Srbije i BiH i konstatovali da je trgovinska razmena izuzetno porasla.- Za dve godine dostićićemo sumu od dve milijarde. Razgovarali smo i želeo sam da ga obavestim o svemu na KiM i koje mere je preuzela Srbija - rekao je Vučić.Predsednik je istakao da, ko god da pokuša da izazove pogrom, Srbija će znati da zaštiti svoj narod. Ističe da Brnabić sutra odlazi u Banjaluku gde će istaći šta je sve urađeno kao podrška za RS, a podrška će se nastaviti i u budućnosti.- Imamo ideju da napravimo spomenik u Donjoj Gradini, kompletan memorijalni kompleks i muzej sa najsnažnijim video-produkcijama, sve kako bi deca i u Srbiji i u RS i u BiH znala kakvo se zlo dogodilo u Jasenovcu. Želimo da poštujemo žrtve i da ne dozvolimo da ovakvi događaju odu u zaborav - kaže Vučić.Bilo je, kako je rekao, i govora i o auto-putu ka Sarajevu i čeka se odluka Bosne i Hercegovine.- Potpisali smo sve neophodne ugovore, Srbija je spremna i čekamo RS, a i BiH - rekao je predsednik, dodajući da je povezivanje važno, te da ono zavisi od oluka iz Sarajeva, a da je Beograd spreman u svakom smislu.Predsedavajući Predsedništva BiH Milorad Dodik se zahvalio Aleksandru Vučiću na gostoprimstvu.- Želimo što pre da implementiramo izborne rezutlate na teritoriji cele Bosne i Hercegovine. Nosni i Hercegovini treba da bude veoma važno da joj Srbija bude ključan partner u regionu - istakao je Dodik.- Odnos Srbije i BiH treba da rešimo, pitanje granica, puteve, mostove - rekao je Dodik i naglaiso da su odnosi Srpske i Srbije bratski i nikad bolji.Na pitanje novinara oko saveta ministara, Dodik je rekao da su spremni da formiraju organe, ali da su naleteli na nemogućnost zvano Sarajevo.- Svestan sam da njihove službe rovare, nije pristojno to što radi i ja stojim iza jedinstva SPC i bilo bi krajnje vreme da promeni stav prema kompletnom srpskom narodu - zaključio je Dodik.Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se ranije danas danas sa predsedavajućim Predsedništva BiH Milorada Dodika u zgradi Generalnog sekretarijata na Andrićevom vencu.Vučićevu ideju da se izgradi memorijalni kompleks - da se zločini nad Srbima koje su ustaše počinile nikad ne zaborave - podržava.- Jasenovac je najveći mrtvi grad Srba - rekao je Dodik.Predsednik Vučić je, odgovarajući na pitanja novinara o problemu sa Albancima na Kosovu i Metohiji, rekao da rešrenje tog problema nije moguće ni bez Rusije, ni bez Amerike.- Mi pregovaramo pod okriljem EU, ali nama je potrebna saglasanst svih velikih sila. Nastavićemo dijalog sa Prištinom, ali pod uslovom da prvo ukinu takse na srpske proizvode - istakao je srpski predsednik.Vučić i Dodik su razmenili mišljenja i stavove o aktuelnim pitanjima i regionalnoj saradnji.

NEĆE TRAMP "SLOMITI KIČMU" ALBANCIMA,NEĆE NI PUTIN...





Neće Donald Tramp da slomi kičmu Albancima, niti će Putin da slomi nekog, rekao je večeras predsednik Aleksandar Vučić ukazujući da su potpuno neosnovane špekulacije i nerealna očekivanja posle pisma američkog predsednika u vezi rešavanja pitanja Kosova i Metohije.





"Moramo mi sami da se dogovorimo", rekao je više puta večeras predsednik Vučić.





"Naravno da je SAD više na njihovoj strani, oni su ih priznali. Ali, da li će Tramp slomiti kičmu Albancima? Neće. Neće ni Putin nekog...", rekao je Vučić.





Pustite priče koje prodaju novine, treba pričati ozbiljno i odgovorno, apelovao je Vučić.





Suština je, kaže, u našim razgovorima sa Albancima, iako krajnje rešenje za Kosovo nije moguće bez da se saglase SAD i Rusija, ali, naglasio je, niko ne može da nametne rešenje, ni SAD, ni Evropljani, ni Rusija.





On je ponovio da je cilj Srbije da postigne kompromis oko kosovskog pitanja, ali da nismo ni blizu toga, ne zato što on to ne želi, već što to ne žele Albanci.





Problem je, prema njegovim rečima, Priština, od koje, ističe, ne očekuje ni da će ubuduće biti konstruktivnija.





„ Oni su naučili svoj narativ da su najizrazitiji pro NATO, proamerički. Kada treba da dođu do teških rešenja, ''hajde da proširimo teritoriju, da smanjimo prava Srbima''“, ukazao je on.





Vučić je preneo da je jedan od najviših funkcionera EU Ani Brbanić, kada se trudila da objasni sve šta su razlozi, rekao da ne mora da nastavlja, jer on, kako je rekao, zna o čemu se radi.





„ Ana je zastala, a funkcioner je kazao da je to tako, jer zna da je Aleksandar Vučić u razgovorima i pregovorima ozbiljan, a drugi nisu“, kazao je on.









Onima koji tvrde da je već postigao dogovor, poručio je:





„ Nemojte da pričate gluposti. Sve bih na svetu dao da smo se dogovorili. Izašao bih odmah pred ljude. Ne stidim se i ne bežim. Dan da ne ostanem više na vlasti uradio bih ono što je najvažnije za srpski narod. Obezbedili bi mir i obezbedili bi budućnost građanima na KiM, i ekonomski razvoj“.





Podvukao je i da je nemoguće postići rešenje bez Rusije i SAD.





„ Mi pregovaramo pod okriljem EU, naravno da je potrebna saglasnost svih velikih sila.





Ako dođe do daljih ozbiljnih razgovora i dijaloga, a za to je potrebno ukidanje taksi“, poručio je on.





Istakao je da nijedno rešenje neće biti bez odobrenja naroda, dodajući da sve vreme pokušava da "brod vodi uzvodno, a ne nizvodno", da se suprostavlja jednostavnim rešenjima, koja nisu solucija.





„ Nasukali bismo se da idemo u drugom smeru brzo i nestali kao narod“, kazao je Vučić.





Naglasio je, ukazujući da budu srećni oni koji se plaše toga, da nismo blizu rešenja.





„ Može iz sveta bilo ko i šta da govori, a poštujem šta kaže predsednik SAD Donald Tramp, Rusije Vladimir Putin i EU, ali znam da dogovor sa Albancima nije blizu“, podvukao je on.





Rekao je da je i protiv stava „sve je naše, mi mrzimo njih“, dodajući da je takav njihov odnos.





„ Hajde da pogledamo šta je realno“, apelovao je Vučić.





On je ukazao da postoji jedno pitanje, a tiče se odluke Međunarodnog suda pravde, na koje nije pronašao odgovor, iako je prikupio sve eksperte, a naša sreća je što kosovski Albanci nisu imali dovoljno mudre savetnike.





„ Šta bih rekao Tačiju da je, umesto onoga što je govoiro u UN o Ahtisariju, govorio o presudi Međunarodnog suda pravde? Šta bih rekao na to? Imam jedan mali odgovor i čuvam ga kao iznenađenje. Šteta po njih je što su hteli više da se dodvore zapadu, pa su pominjali stvari koje su gluposti i nemaju vezu sa suštinskom pravničkom osnovom“, rekao je Vučić.





On je kazao da je situacija po nas na terenu pogubna i pozvao da mu kažu šta mi to imamo, a šta sve možemo da izgubimo.





Naglasio je da nikada neće biti da svi budu zadovoljni rešenjem.

NE BRINEM JA ZA MEDIJE U RUSIJI,VEĆ MOGUĆNOST REŠENjA POD KAPOM SAD





Predsednik Aleksandar Vučić kaže da nije video kampanju u ruskim medijima protiv njega, nakon pisma predsednika SAD Donalda Trampa, već je, kaže, video da postoji određena bojazan od postizanja sporazuma "pod američkom kapom".





"To sam video u ruskim medijima i ništa više od toga", rekao je Vučić odgovarajući na pitanje kako vidi kampanju koja se vodi u državnim ruskim medijima protiv njega i šta je to što je izazvalo toliku brigu Rusije, te da li je to Trampovo pismo.





On je istakao da Rusija čvrsto stoji na stanovištu da će podržati rešenje koje bude podržao Beograd.





"Zahvalni smo ruskim prijateljima na podršci koju nam pružaju, koju su nam pružili i u Interpolu i u SB UN", rekao je Vučić.















NEMA NAMETANjA,ALI NI KRAJNjEG REŠENjA BEZ SAGLASJA VELIKIH





Nema nametanja rešenja, niti potrebe za novim "pregovaračima", mada bez saglasnosti "velikih" nema ni krajnjeg rešenja za Kosovo i Metohiju.





To bi, u najkraćem, bila suština stava predsednika Aleksandra Vučića po pitanju uloge velikih sila u pregovorima Beograda i Prištine.





On je vise puta večeras u razgovoru sa novinarima ponovio da do kompromisnog rešenja mogu doći samo Srbi i Albanci u međusobnom razgovoru, i da kompromis ne može niko da nametne.





"Mislim da je dobra vest da SAD zele kompormis između Beograda i Pristine. Ono sto je sustina je da imamo razgovore pod okriljem EU i biće nastavljeni onog sekunda kada neko povuce svoju anticivilizacijsku odluku o uvođenju taksi", istakao je Vučić.





On kaže da se nista u tom formatu nije promenilo i da samo velike sile izražavaju svoju zelju.





Takođe naglašava da je nemoguće da krajnje resenje bude doneto a da se sa tim ne saglase Moskva i Vasington.





"Nema potrebe da imamo ''dodatne'' pregovarace, jer je sustina u nasim razgovorima sa Albancima. Nema toga ko moze da nametne resenje, mi moramo da sednemo i da se dogovorimo sa Albancima ako hoćemo resenje. I Albanci moraju da sednu sa Srbima ako hoce resenje", naveo je Vučić, isticući da ne mogu da ga nametnu ni Amerikanci, ni Rusi, ni Evropljani, niti bilo ko drugi.





"Sustina je u nasem razgovoru", istice on.





Ovo je jedino sto je moguće, a mnogo je daleko i u ovom trenutku izgleda nemoguće, napominje predsednik.









"Neću ja da budem donosilac loših vesti, zato što hoću da dam svu energiju i zelju da postignemo kompormis i da ne mora svaka majka da brine da li će dete da joj ide u rov i da li će da se vrati".





Napomenuo je i da ne želi da naš narod na KIM razmislja da li će dete da posalje u skolu i da li će uciti srpski i imati hranu i lekove.





"Mnogo je komplikovano i tesko, potrebna je pomoć i podrska", ukazao je i dodao da je najlakse kritikovati.





"Nađite mi petoro od vas koji će da se saglase. ''Sve je naše'' su bajke za malu decu, a ja odavno ne verujem u bajke", zaključio je Vučić.

IZ SVAKOG PROTESTA OPOZICIJA IZLAZILA SLABIJA, A SNS SVE JAČI





Predsednik Srbije i SNS Aleksandar Vučić izjavio je, povodom večerašnjeg, trećeg protesta dela opozicije, da nema problem sa protestima i dodao da su posle svakog protesta on i stranka koju vodi izlazili jači, a oni koji su skupovima rukovodili - "dramatično slabiji".





Vučić je na pitanje novinara u vezi protesta i do kada bi, po njegovoj proceni, mogli da traju, rekao da sa protesima nema nikakav problem i da je naviknut na to.





"Koliko su trajale prethodne demonstracije? Sto, 110 dana, zaredom, svaki dan. Tada ste videli da nisam imao baš nikakav problem. Koliko god ljudi da hoće, mogu da šetaju. Policajce neće ni da vide. Ja neću da dozvolim igrice koje oni igraju po belom svetu, tipa - nosimo cvet našim policajcima, koji su na njihovoj strani", rekao je Vučić.