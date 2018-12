V.K. | 21. decembar 2018. 22:33 |

Milo Đukanović, predsednik Crne Gore ocenio je u emisiji „Živa istina“ na Javnom servisu, da u poslednjih godinu dana dolazi do zapštravanje odnosa Srbije sa komšijama – Zagrebom, Prištinom, pa i Podgoricom.- Određeni krugovi u Srbiji, nosioci vlasti, medijski i SPC su se veoma trudili da zaoštre svoj odnos prema Crnoj Gori, kazao je Đukanović. – Jedan deo javnosti u Srbiji osporava pravo Crnoj Gori da donosi odluke u sopstvenom interesu. Mi ne donosimo antisrpske, već odluke u crnogorskom interesu. Ne razumem čemu kvarenje odnosa Srbije sa susedima. To ozbiljno dovodi u pitanje ono što smo smatrali početkom dobrosusedskih odnosa u regionu.Sve to,ipak, kaže Đukanović, ne bih kvalifikovao kao suštinski zaokret državne politike Srbije, dodajući da ne veruje da predsednik Srbije Aleksandar Vučić daje nalog svim silnim kolumnistima da pišu bedastoće o Crnoj Gori. S druge strane smatra da Vučić „možda preterano respektuje ono što su interesi Rusije i u Srbiji i regionu Balkana“.- Čini mi se da se predviđa jedna okolnost a to je da smo koliko do juče živeli u uslovima mnogo harmoničnijih odnosa između Rusje i Evrpe i Rusije i NATO, a danas se svakodnevno preti i sa jedne i sa druge strane .Predsednik Crne Gore je saopštio da ga ne iznanđuje ponašanje lidera prosrpske opozicije u Crnoj Gori ,koji „umesto da učestvuju u kreiranju državne politike, izigravaju ugroženu manjinu u Crnoj Gori i stalno se žale Beogradu“.- Verujem da je posredi nasedanje na te žalopojke i ulogu lažnih žrtava i da se ulazi u pokroviteljsku ulogu i finansiranje aktivnosti koje su otvoreno usmerene na destrukciju države Crne Gore, kazao je Đukanović, dodajući da Crna Gora danas ima neuporedivo veći imunitet i sposobnost da sebe zaštiti nego što je to imala u prošlosti.O poslednjoj poseti Briselu, Đukanović je kazao da EU pokušava da održi pažnju prema Zapadnom Balkanu, što je dobro za Crnu Goru.- Međutim, nije dobar pristup pojedinih zemalja unije da Zapadni Balkan uđe u EU u paketu. Ako se opredelimo za takav pristup, onda favorizujemo poslednjeg. Čini mi se da taj pristup ipak nije odneo prevagu u politici EU. Crna Gora je otvorila 32 poglavlja, a Srbija 16 i ako EU bude dosledna u tom novom pristupu, to znači da mi četiri godine trebalo da čekamo Srbiju.Ne mislim da je to racionalno, poručio je Đukanović.Predsednik je saopštio da nije pristalica mera zabrane ulaska određenim pojedincima u Crnoj Gori.- Mi se za afirmaciju našeg identiteta borimo svakodnevnim vrednim delanjem naših institucija. Takvi pojedinci govore mnogo više o sebi nego o Crnoj GoriĐukanović se osvrnuo i o odnosu sa mitropolitom crnogorsko-primorskom Amfilohiju.-Nisam zaboravio da je Amfilohije u vreme referemduma o nezavisnosti 2006.odigrao konstruktivnu ulogu i doprineo da se jedno važno pitanje reši na miran način.Ipak uloga Srpske pravoslavne crkve prema Crnoj Gori je izrazito destruktivna, čak i nezavisno od državne politike Srbije, kazao je Đukanović.