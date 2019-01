E. R. | 16. januar 2019. 20:41 |

SKANDAL oko eksplicitnih fotografija Jelene Karleuše, koje je ona, navodno, slala fudbaleru Ognjenu Vranješu, a već danima su na naslovnim stranama pojedinih dnevnih novina, izašao je iz tabloidnih okvira. Folk pevačica u sredu je putem društvenih mreža javno zatražila podršku od predsednika Srbije Aleksandra Vučića, zamolivši ga da joj pomogne i zaustavi priče koje se pojavljuju u medijima.

- Gospodine Aleksandre Vučiću, da li mogu javno da vas zamolim da mi pomognete i zaustavite ovo ludilo i nepravdu u medijima - piše Karleuša. - Ako ne zbog mene, onda zbog moje dece, muža, bolesne majke... Molim vas. Otišlo je predaleko!

Mala od skandala je pre apela predsedniku države objavila na “Tviteru” i post za koji tvrdi da je njeno poslednje oglašavanje o seks-aferi:

- Da ja sada dokazujem da poruke koje objavljuju nisu moje, da intimni delovi tela nisu moji... da žena sa slika na stomaku nema tri carska reza i mladeže kao ja... nema svrhe. Mediji su zarad tiraža rešili da me ubiju... da ubiju moju porodicu. Neka Srbija gleda. Nemoćna sam. Kraj. Imam veliki ružan ožiljak od tri carska reza na stomaku. Treći je kada sam operisala tumor na materici. Gola žena koju objavljuju mediji - nema ožiljke. Navodne poruke može i moja mlađa ćerka da napravi u aplikaciji. Toliko. Ovo je poslednji put da sam se oglasila. Zbogom!

Ali u sredu se oglasilo Ministarstvo kulture i informisanja, koje je podnelo zahtev za pokretanje prekršajnog postupka protiv dnevnih novina koje su objavile kompromitujuće fotografije na kojima je, navodno, JK, a čime je prekršen član 78. Zakona o javnom informisanju i medijima. U saopštenju koje je potpisao državni sekretar Aleksandar Gajović navodi se da su pojedini dnevni tabloidi dva dana zaredom na naslovnicama objavljivali pornografski sadržaj, a da naznaka “18+” koja je istaknuta, ne predstavlja olakšavajuću okolnost jer se odnosi na eksplicitni sadržaj unutar novina, a ne na naslovne i poslednje strane novina.

Jelena i Duško Tošić na odmoru





Ali možda ovo neće biti jedini ozbiljan prekršaj u slučaju Karleuša - Vranješ. Naime, zbog ozbiljnih uvreda, pretnji i ugrožavanja sigurnosti, koje je Jelena u otvorenom pismu na društvenim mrežama uputila Ognjenu (a koje je ona malo posle obrisala), fudbaler bi vrlo lako mogao da podnese privatnu tužbu protiv nje, zbog krivičnog dela uvrede. Zaprećena kazna za ovo delo je od tri meseca, do tri godine zatvora.

Glavni junak afere Ognjen Vranješ u sredu se nakratko oglasio na insta-storiju, koji je ubrzo uklonio. Na njemu se vidi kako fudbaler sedi u kolima, na mestu suvozača i uživa u hip-hop i arenbi muzici, kao da je hteo da naglasi da ga cela ova skandalozna priča sa Jelenom uopšte ne dotiče. Takođe je, u međuvremenu, isključio mogućnost komentarisanja njegovih fotografija na “Instagramu”.

Foto Instagram/ognjen_vranjes Ognjen Vranješ za 48 sati postao hit "Instagrama"

Oglasila se i pi-ar služba fudbalskog kluba Anderleht iz Brisela, čiji je Ognjen defanzivac. Čelnike kluba kao da nisu previše uznemirile pomenute fotografije, mada belgijski mediji uveliko izveštavaju o tome.

- Anderleht ne želi da komentariše detalje iz privatnog života. Te fotografije su iz privatne sfere, na šta mi ne odgovaramo. Ali razgovaraćem sa Vranješom zbog njegovog ponašanja - navodi se u saopštenju kluba Anderleht.

Vranješ je trenutno u klubu na tankom ledu jer je u poslednje vreme više zvezda tabloida nego fudbala. Spekuliše se da će mu se Anderleht uskoro zahvaliti na saradnji, a pitanje je da li će ga i selektor BiH Robert Prosinečki, ponajviše usled pritiska javnosti, ubuduće zvati u nacionalni tim.

ANABELA: JECO, BUDI JAKA PORUKU podrške zbog drame kroz koju prolazi Karleuši je uputila i pevačica Anabela Atijas. Ona je na insta-storiju poručila plavokosoj koleginici da bude jaka.

Mada Karleuša tvrdi da na spornim fotografijama nije ona, već je u pitanju foto-montaža, Vranješ sa druge strane naglašava da je sve što je izneo - čista istina! Pojedini mediji objavili su delove prepiski između njih dvoje, iz kojih se može zaključiti da je između JK i Ognjena bilo i ljubavi i mržnje. Fudbaleru s one strane Drine zasmetalo je, na primer, što se plavokosa pevačica za magazine slika u zagrljaju muža Duška Tošića i poručio joj da jedno priča, a drugo radi. Onda mu se ona pravdala da je to farsa za medije, da se sa Duškom svađa na krv i nož, kao i da ga doživljava kao brata i prijatelja.

- To je bilo zbog turskih medija. Evo kako jeste: volim te! Izvini, neću više to raditi. Ja njega (muža) doživljavam kao prijatelja, brata, deo porodice... Nema tu onoga što imamo ti i ja, i odavno je tako. Molim te, veruj mi. Ako ti tako dižeš ruke od mene, onda i ne treba da budem s tobom. Ne kidaj me! Zbog tebe ne spavam, zbog tebe se nerviram. Teško mi je jer te volim! Ne teraj me bre više - jedna je od, navodnih, Jecinih poruka upućenih Vranješu.

Fudbaler je znao svaki njen korak, jer ga je sama obaveštavala o svemu, pa čak i kad ide na nastup. Ipak, najskandaloznija poruka tiče se opisivanja njihovog seksualnog odnosa i šta bi mu sve radila:

- Osećam se kao ku*va! Najsrećnija sam bila kada si me vozio, kad smo se šetali, držali za ruke, išli u šoping, slikali se, kad sam skakutala pored tebe bosa i srećna. Koliko te sada želim...

Ognjen je odgovorio da se oseća loše zato što imaju seks u njenoj porodičnoj kući.

Ne znamo kakav će biti epilog ove afere, ali ono što se sa sigurnošću može reći jeste da će maloj od skandala skočiti cena nastupa, naročito što je najavila nove pesme posle duže diskografske pauze. Profitirao je i Vranješ, koga je za samo 48 sati od pojavljivanja pornografskih slika zapratilo 20.000 ljudi na “Instagramu”. Na njegovom profilu je sada 104.000 pratilaca.

KARIĆ: NjOJ JE SVE DOZVOLjENO

JAVNOST je najviše iznenadila podrška koju je Jelena dobila od Bogoljuba Karića, rođenog brata njenog bivšeg svekra Sretena Karića, sa čijim je sinom Bojanom bila tri meseca u braku.

- Jelenu Karleušu izuzetno cenim, ona je srpska Madona, njoj je sve dozvoljeno - kazao je Karić. - Žena izvanredno talentovana, pre svega, svoja. Ne uklapa se u klišee, ima energiju, pokreće.

MILAN: OVO NIJE SMELO DA SE DESI

PODRŠKU Jeleni Karleuši pružaju njene kolege iz dana u dan. Među njima je i pevač Milan Stanković.

- Ovo zaista nije smelo da se desi. Ne njoj. Nego nama. Zar smo zaista postali uboga krezuba rulja koja pali veštice na lomači? Zombiji bez samilosti i ljudskosti? Društvo koje ne može i ne želi da zaštiti ženu, porodicu, život? Ne ide se preko mere nečijeg života i osnovnih ljudskih prava.