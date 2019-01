E. R. | 15. januar 2019. 19:32 > 21:54 |

Ne nazire se kraj otvorenom ratu između Jelene Karleuše i Ognjena Vranješa, koga optužuju za bračnu krizu folk dive i fudbalera Duška Tošića. Pre dva dana, internet su preplavile fotografije na kojima je, navodno, pevačica kao od majke rođena i u kompromitujućim pozama. Čaršija nagađa da je "autor" slika upravo Vranješ, kontroverzni fudbaler iz Republike Srpske.

U jeku ove afere, mala od skandala je sa ćerkama Atinom i Nikom otputovala u Kinu, gde Tošić igra za Gvangdžou, i to dokumentovala na insta-storiju. Pratioce na društvenoj mreži oduševila je fotka na kojoj JK u avionu drži za ruku ćerke. Pre nego što je otputovala, Karleuša je kao ključni argument da na spornim slikama nije ona, navela sledeće:

- Draga javnosti, slike na kojima se vidi ženski polni organ nemaju veze sa mojim polnim organom. A evo, otkriću vam i tajnu. Kad sam već primorana. Imam mladež na tom mestu. Vrlo karakterističan. Moj muž to zna. Nažalost, primorana sam da ovakvu intimu delim sa vama.



Nije ostala dužna Vranješu, pa je, pre ovog objašnjenja, udarila na njegovu muškost objavivši na "Tviteru" fotografiju, navodno, njegovog polnog organa, uz napomenu da joj je "sliku mikro...čića Vranješa poslala jedna koleginica" i dodala da ih on šalje svima. Takođe je objavila i prepisku sa njim u kojoj ga moli da ne napada nju i njenu porodicu, kao i fotografiju na kojoj je, kako tvrdi, uplakan fudbaler moli da bude sa njim. A pre svega toga, u otvorenom pismu medijima, zapretila mu je da više nikad nigde neće zaigrati fudbal i da je završio karijeru. U pismu ga naziva gnjidom, malim crvom i psuje mu "zlo seme devijantno".

- Duško Tošić je za tebe, crve mali, neko kome nisi ni do kolena, niti kao fudbaler, niti ste ista vrsta - navodi, između ostalog, JK. - On je muškarčina i ljudina, smejemo ti se zajedno sad, crve! Smeju ti se svi, sve pevačice, a ima ih mnogo, koje opsedaš porukama i slikama. Paćeniku! Moj savet ti je da se ubiješ odmah, jer će te j..ati pravi muškarac koji naleti na tebe. Uradiće ti to jer si mučenik koji je udario na majku dvoje dece i ženu, onako kako to nijedan muškarac nikada ne bi! Ti si završio svoje!

Jelena je u pismu bez pardona iznela uvrede na računa Vranješa, zapretivši mu da je završio fudbalsku karijeru:

- Ti crve mali, nećeš fudbal zaigrati nikad nigde. Ni u jednom klubu, niti za reprezentaciju. U Bosni znaju da si šizofrena budaletina i nikome ne trebaš! Ti crve bolesni, možeš da montiraš slike i snimke i šta god da ti padne napamet, ne možeš mi ugroziti ni brak, ni porodicu, a tako si silno crve to želeo. Ali kako si ti naudio mojoj porodici, tako će se sve zlo vratiti tvojoj!

Skandal koji trese Balkan odjeknuo je i u Belgiji, gde Vranješ igra za Anderleht. Fudbaler je u klubu na tankom ledu zato što je posle meča AEK - Ajaks javno podržao bacanje Molotovljevog koktela na tribinu s holandskim navijačima, zbog čega je kažnjen, a na pripreme sa timom nije otišao, zvanično, zato što je bolestan. Sada su čelnici Anderlehta šokirani informacijama o seks-aferi njihovog igrača. Generalni direktor Anderlehta Mihael Veršueren izjavio je nemaju dovoljno informacija o tome, pa će naknadno doneti odluku o defanzivcu (navodno mu već traže zamenu).

- I ja sam pročitao što i vi, još istražujemo koliko je to tačno i kako ćemo reagovati - kazao je Veršueren. - Vranješ je bio bolestan, loša mu je krvna slika i zvog toga ne dolazi na treninge. Očekujem vesti od klupskog doktora i trenera kada će on ponovo moći na teren.





I dok se glavni junak priče u utorak nije oglasio, u Vranješevu odbranu jedino je javno stala njegova majka. Rekla je da joj nije prijatno i pita se da li je njen sin nekog, možda, ubio:

- Da vam kažem, ako je to istina, ta žena ako je najpopularnija, trebalo je da vodi računa o tome. Da li ja treba da vodim računa o nečijim postupcima, ne razumem. I moj komšija preko puta isto to radi. Da li je to princ Čarls, Jelena ili neko drugi, kao da me je briga. Ne želim da se moje ime i ime mog sina provlači kroz novine. Za sve svoje postupke moramo da odgovaramo, pa tako i Jelena Karleuša, Ognjen Vranješ i svi drugi.

OGNjEN SLAB NA PEVAČICE

DA je Vranješ slab na pevačice govore i spekulacije da se ranije viđao sa Katarinom Grujić (na slici), zgodnom crnkom i "Zvezdom Granda". Mada vezu nisu ni potvrdili, ni demantovali, on je svojevremeno objavio, pa obrisao, njihovu zajedničku sliku na kojoj je ljubi. Ova afera najteže je pala fudbalerovoj supruzi Danijeli, sa kojom ima ćerkicu. Ona je tada ostala uz svog muža, a ni ovoga puta se nije oglasila.