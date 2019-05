Novosti Online/ Tanjug | 09. maj 2019. 13:00 > 14:49 |

TIRANA - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je u Tirani, gde je učestovao na sastanku lidera Procesa Brdo-Brioni, da je i posle današnjeg sastanka jasno da ne idemo u mirnije i lakše vode, da slede "vunena vremena", ali da nema sile koja će naterati Srbiju da ide protiv sopstvenih interesa.





Vučić je zadovoljan što se otvoreno govorilo.

Vučić je preneo novinarima da su teme bile regionalna stabilnost i očuvanje mira.

"Svako je iznosio svoje ideje i videlo se, otprilike, koliko ima svakovrsnih sukoba, ne samo na Zapadnom Balkanu, već i nešto šire. Ja sam zadovoljan što smo otvoreno govorili", rekao je Vučić.

Predsednik je konstatovao da mu je danas bilo lakše, zbog prisustva predsedavajućeg i sprskog člana Predsedništva BiH Milorada Dodika, jes su mogli leđa uz leđa da štite Srbiju i RS, što su i činili, na otvoreniji i relaksiraniji način nego što je uobičajeno.

Kako je rekao, mnogi nisu naučili da Srbija otvoreno, svakako promišljeno, ali relaksirano govori o svemu, već su ljudi iz Prištine, koji su kao kod kuće, osetili da je trenutak da govore o tome da neće Republiku Srpsku na KiM, niti dve Nemačke, već da hoće Ameriku...

"Ja sam im rekao - ne vredi, možete da pozovete i Kolindu Grabar Kitarović, i Boruta Pahora i Andžeja Dudu, i Amerikance... to je pitanje odnosa Srba i Albanaca i mi to moramo da rešimo", rekako je Vučić.

Predsednik je naglasio da nema sile koja može Srbiju da natera da se ponaša suprotno svojim državnim i nacionalnim interesima.

"Rekao sam im - uzmite se u pamet, morate da vodite dijalog, jer to nije pozorište u kojem govorite za svoju javnost i pričate bajke o nacionalnom ujedinjavajnju", istakao je Vučić.

Prema njegovim rečima, očigledano je da ulazimo u tešku fazu, jer je objektivno da će nam biti sve teže.

Preneo je i da su se ispoljile brojne tenzije u BiH, te ukazao da je Dodik štitio interese RS i srpskog naroda, poštujući integritet BiH.

"Naše je da nastavimo da radimo", rekao je Vučić.









Predsednik Srbije izjavio je da je odgovorio Hašimu Tačiju da mu ne pomažu ni Amerika niti bilo koji strani prijatelji.

"Rekao sam Tačiju "Možete da pozovete i Amerikance i sve druge, ali ovo je pitanje Srbije i Albanaca. Ne postoji ta sila koja će naterati Srbiju da se ponaša suprotno svojim interesima".

Vučić je istakao da je najlakše nešto kritikovati i biti protiv nečega, za to se uvek nađe razlog,

"Šta briga onog na Islandu ili Malti kako ćemo mi da rešimo naše pitanje? To je samo naša stvar. Lako je biti protiv nečega, gledaj onog što recimo gura kamen uz brdo, pa mu još usput bacaj kamenčiće. Rekao sam im "Hajde da vidim kako ćete to da rešite". Pitao sam Tačija "Šta radiš bre ti? Jesi li to sam smislio ili ti je neko pomogao? Tim rečima na srpskom sam im rekao. Ti nećeš ovo, nećeš ono, evo ja neću ništa od toga što si ponudio i šta ćemo sad?", istakao je Vučić.

VUČIĆ: OD EU NAM TREBA VIŠE OD REČI OHRABRENjA



Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je na samitu procesa Brdo-Brioni u Tirani pozvao Evropsku uniju da, kada je reč o regionu, a posebno o srpsko-albanskim odnosima, pokaže više akcije i dela, a ne da se sve svodi na reči ohrabrenja.



Vučić je zahvalio predsednicima Hrvatske i Slovenije, Kolindi Grabar Kitarović i Borutu Pahoru, kao inicijatorima procesa Brdo - Brioni, ali pre svega predsedniku Poljske Andžeju Dudi, koji je gost samita, zbog njegove poruke da je Evropi potreban Zapadni Balkan i, naravno, da je Zapadnom Balkanu potrebna Evropa.



"To su vrlo ohrabrujuće reči i hvala vam što ste ih izrekli na ovom samitu", poručio je Vučić u obraćanju na samitu lidera priocesa Brdo-Brioni u Tirani.



Navodeći da želi da govori o nečemu što se možda ne očekuje, ali da neće mnogo govoriti o srpsko-albanskim odnosima niti "praviti svađu" koju svi očekuju, predsednik je rekao da jednostavno želi da zauzme malo drugačiji pristup.



Konstatovao je da je činjenica da se suočavamo sa potpuno drugačijom situacijom unutar Evropske unije, iako su se, kaže, čule izvanredne reči o budućnosti regiona od Pahora, Grabar Kitarović i od Andžeja Dude.



Primetio je i da nema nikoga za stolom ko bi poverovao u "lepe snove", jer se zna da nijedna od stvari koje je iznela Federika Mogerini, a koja je uložila mnogo napora i veliki trud, neće biti sprovedena u delo, počev od većeg broja poglavlja za Srbiju i Crnu Goru, ali i otvaranja pregovaračkog procesa za Albaniju i Severnu Makedoniju, ili o vizne liberalizacije za Kosovo, što je, napomenuo je, predlog koji Beograd podržava "tek da znate".



"To se neće dogoditi ni u junu ni u julu. I svi mi to znamo. Ništa se neće uraditi ni za Bosnu. Dobro, mi smo glupi, ali ne toliko. I svi znate da sam u pravu. Ljudi kažu: "Šta ti očekuješ?". Albanija je 90 odsto proevropska zemlja, a Srbija nije. Zato smo na ivici - 50 odsto ljudi je za EU, 45 odsto protiv", konstatovao je Vučić.



On je podvukao da bi Srbija želela da vidi ohrabrujuće poruke od EU, kada je reč o proširenju, ali ne samo poruke, već i dela, što se, primećuje, do sada nije dogodilo.

NEMA NIŠTA OD TRI OPŠTINE NA JUGU SRBIJE

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas u Tirani, povodom najave Hašima Tačija da će ubuduće na svim skupovima tražiti od Srbije priznavanje Kosova plus tri opštine sa juga Srbije, da od toga nema ništa.

"Da vam ja odmah kažem - pustite to, ljudi, ništa nema od toga. Niti su oni tako jaki, niti je Srbija tako slaba", rekao je Vučić novinarima.

Upitan šta na to kaže šefica evropske diplomatije, Vučić kaže da su oni vrlo nezadovoljni tim i da to ne mogu da razumeju.

"Nikad ne volim da se previše busam u prsa. Naša pozicija je teška i treba da razmišljamo o našoj poziciji, kako da gradimo mir i kako da unapređujemo našu ekonomiju...", dodao je Vučić.

Kaže i da se juče čak u razgovoru sa Miloradom Dodikom u Tirani našalio povodom pretenzija Albanaca na tri opštine na jugu Srbije rekavši, ironično, zašto samo tri opštine traže.

"Što ne tražite još nešto, malo vam je to."





RUKOVAO SAM SE SA SVIMA KOJE SAM SREO, PA I SA TAČIJEM

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić odbacio je špekulacije medija da je njegovo rukovanje s Hašimom Tačijem mogući znak da se bliži dogovor o ukidanju taksi.

"Rukovao sam se sa svima koje sam sreo, pa tako i sa Hašimom Tačijem, ali to nije bilo zvaničan rukovanje", rekao je on novinarima.

Složio se sa komentarima medija da je rukovanje bilo "hladno":

Upitan zašto jedini nema fotografije sa inicijatorima samita procesa Brdo Brioni i predsednikom Albanije i da li je to propust organizacije, Vučić je rekao da "nema pojma" i da se tim nije bavio.

"Svakog koga sretnem rukujem se. Rukovao sam se i razgovarao sa Kolindom (Grabar Kitarović), rukovao sam se i razgovarao sa Borutom Pahorom", rekao je predsednik.







BOLjE RAZGOVARATI BEZ RUKAVICA, ALI U MIRU

Predsednik je rekao da je bolje da se u regionu govori otvoreno, bez rukavica, ali u miru. Na pitanje novinara, posle samita Procesa Brdo Brioni koji je okupio lidere regiona, koliko realno tog dijaloga među susedima ima, Vučić je odgovorio:

"Pa, evo, danas smo razgovarali. Bolje da razgovaramo ovako - oštro, kao što je rekao Dodik, otvorenih karata, bez rukavica. Uvek je to poštenije nego kad jedni drugima gladimo ruku, a ispod ruke držimo oružje. Mnogo je bolje da imamo ovakve razgovore - teške, otvorene, neprijatne, ali da sve to radimo u miru i da dobro razumemo svi da nam je očuvanje stabilnosti od suštinskog značaja i interesa."

Dodao je da su pogrešna očekivanja da će dijalog biti lak, kada se sve ovo vidi i čuje.

"Tu nema mogućnosti za lak dijalog", zaključio je Vučić.





DODIK: NEĆEMO PRIZNATI TZV. KOSOVO, PODRŽAĆEMO SRBIJU

Predsedavajući Predsedništva BiH, Milorad Dodik, poručio je danas u Tirani da BiH neće priznati kosovsku nezavisnost, već će, kako je rekao, podržati ono što bude dogovoreno u dijalogu Beograda i Prištine i uradiće to kada i kako kaže Srbija.

Dodik je, nakon regionalnog samita Brdo-Brioni, novinarima rekao da u dijalogu Beograda i Prištine niko sa strane ne može da pomogne, te da dijalog treba ojačati i održavati.

Ocenio je da rasprava nije bila idilična, već realna, a razgovaralo se, kazao je, o reagionalnoj stabilnosti i očuvanju mira. Videlo se, dodao je, koliko ima svakovrsnih sukoba ne samo na Balkanu, već i nešto šire.

Zadovoljan je, kazao je, onim što je rečeno, posebno adekvatnim načinom na koji je predsednik Srbije Aleksandar Vučić odgovorio Hašimu Tačiju da Prištini ni Amerika ne može da pomogne, ako nema dijaloga.

"Mi ne priznajemo Kosovo i nećemo ga priznati. Dakle, ono što bude urađeno u dijalogu mi ćemo podržamo kada i kako kaže Srbija i Beograd", rekao je Dodik.

Dodao je da je Tači pokretao svoje ranije poznate stavove o objedinjavanju tzv. Kosova i Albanije.