U Tirani je počeo sastanak lidera Procesa Brdo-Brioni, na kojem učestvuje i predsednik Srbije Aleksandar Vučić.





Vučić je doputovao sinoć u Tiranu, u atmosferi napetosti koju je izazvala izjava kosovskog predsednika Hašima Tačija da je sa albanskim premijerom Edijem Ramom, inače domaćinom regionalnog sastanka, razgovarao o ujedinjenju Albanaca, potpunom otvaranju granice između Albanije i tzv. Kosova i pripajanju tzv. Preševske doline na jugu centralne Srbije.





Posle razgovora sinoć u Tirani sa šeficom diplomatije EU Federikom Mogerini, Vučić je izjavio da su Albanci uspeli da svakodnevnim ponavljanjem o svom nacionalnom ujedinjenju to postane normalno i da niko više na to ne reaguje.





"Oni govore nemoguće stvari i navikli su na to celu Evropu", rekao je predsednik Vučić.





On je Mogerinijevoj izrazio nezadovoljstvo, kako je rekao, čudnim dešavanjima između Tirane i Prištine, kakva je i priča o nacionalnom ujedinjavanju albanskog premijera Edija Rame i kosovskog predsednika Hašima Tačija.





Kako je saopšteno, Vučić je s Mogerinijevom razgovarao i o evropskom putu Srbije i nekim stvarima iz domena vladavine prava i po zavrsetku evropskih izbora.





On je dodao da očekuje povoljnije ocene i mogućnost otvaranja novih poglavlja u pregovorima o učlanjenju Srbije u EU.





DODIK: NIKO NE REAGUJE NA IZJAVE O ALBANSKOM UJEDINjENjU



Predsedavajući Predsedništva BiH Milorad Dodik izjavio da su on i predsednik Srbije Aleksandar Vučić mogli da održe sastanak o nacionalnom ujedinjenju kao albanski premijer Edi Rama i kosovski predsednik Hašim Tači uoci samita Brdo-Brioni u Tirani, i upitao kako bi međunarodna zajednica tada reagovala.



On je rekao da Republika Srpska vodi računa o tome da se Srbiji ne pogoršava situacija i da dodatno ne doliva "ulje na vatru".



"Da nije toga da još više izlažem Vučića na neku vrstu vatre, ja bih zatražio sličan sastanak i da pošaljemo slične poruke koje su deo očekivanja ljudi u RS. Kako bi svet reagovao na te naše izjave", upitao je Dodik.



On je pred samit Brdo-Brioni rekao novinarima da na Tačijeve i Ramine izjave o otvaranju granica i nacionalnom ujedinjenju Albanaca, niko ne reaguje.



"Video sam da pored integracije Kosova i Albanije traže i Preševsku dolinu (na jugu centralne Srbije). Još je samo falilo da traže i Kaliformiju da im se pridruži", rekao je Dodik.





Dodao je da će na skupu poslati jasnu poruku da su najave Rame i Tačija neprihvatljive, da to ugrožava razgovore Beograda i Prištine o rešenju kosovskog pitanja i dovodi u pitanje svaku mogućnost postizanja konsenusa.



"Ako su birali najmanje loš trenutak za takvo plasiranje vesti, onda je to bilo na ovom samitu. Sinoć nakon tih izjava gotovo da niko od učesnika skupa nije primetio takvu izjavu. Očigledno je da bi primetili samo naše izjave", rekao je Dodik.



Dodao je da RS podržava Srbiju u pogledu pregovora sa Prištinom i da BiH, zahvaljujući RS, nije ni priznala nezavisnost Kosova.



Za skup u Berlinu kaže da je slika kako svet vidi kosovsko pitanje, jer skup nije dao nikakve rezultate osim što je možda udaljio mogućnost da se dođe do nekog kompromisa.



"Izabrali su (predsednika u tehničkom mandatu Saveta ministara BiH Denisa) Zvizdića koji je otišao i pričao priče koje njima gode za uši. To je taj model. Mogu samo zamisliti kako je Vučiću samom u tom ambijentu, jer sam i sam godinama prolazio kroz takve stvari i bio izložen na multilateralnim sastancima jedinstvenom stavu stranaca, Bošnjaka u neko vreme i Hrvata i gotovo sam branio političke stavove Republike Srpske", naveo je DOdik.



Govoreći o protestima u Tirani koji su organizovani protiv njega i predsednika Srbije Vučića, on je rekao da su ih organizovali ljudi sa Kosova.



"Ne pridajem tome posebnu pažnju. Mi smo ovde da pokušamo razgovarati o važnim temama za Balkan u okviru procesa Brdo-Brioni koji se organizuje zadnjih godina. Verujem da to neće biti uobičajena priča i pozivanje na univerzalne vrednosti, nego da će postaviti stvari na drugačiji način", zaključiio je Dodik.





HLADNO RUKOVANjE VUČIĆA I TAČIJA





Gotovo svi albanski i prištinski mediji zabeležili su danas rukovanje predsednika Srbije Aleksandra Vučića i predsednika privremenih prištinskih institucija Hašima Tačija, pred početak regionalnog samita Brdo-Brioni u Tirani, uz komentar da je bilo - hladno.





Vučić i Tači rukovali su se u prisustvu šefice evropske diplomatije Federike Mogerini.









Susret Vučića i Tačija u Tirani došao je dan nakon što je srpski predsednik poručio da nikada neće priznati kosovsku nezavisnost, dok je kosovski predsednik juče rekao da je po dolasku u albansku prestonicu sa premijerom Albanije Edijem Ramom razgovarao o potpunom ukidanju granice između tzv. Kosova i Albanije i pripajanju tri opštine juga centralne Srbije kosovskoj teritoriji.





Predsednik Vučić rekao je sinoć da je reč o sumanutim idejama, nerealnim, ali da će svakako na to ukazati i Tačiju i drugim zvaničnicima, mada su, kako je ukazao, Albanci stalnim ponavljanjem takvih stvari čine utisak da je toi nešto normalno.