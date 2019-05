Tanjug | 08. maj 2019. 21:25 > 21:51 |

RADNA VEČERA KOD METE Albanski predsednik Ilir Meta priredio je radnu večeru povodom sutrašnjeg skupa procesa Brdo-Brioni koji se održava u Tirani. Večeri prisustvuju predsedavajući Predsedništva BiH Milorad Dodik, član Predsedništva BiH Šefik Džaferović, predsednik Crne Gore Milo Đukanović kao i visoka predstavnica EU za spoljne poslove i bezbednosnu politiku Federika Mogerini, prenela je Srna

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić doputovao je večeras oko 21 sata u Tiranu, u atmosferi napetosti, koju je izazvala izjava predsednika tzv. Kosova Hašima Tačija da je sa albanskim premijerom Edijem Ramom, inače domaćinom regionalnog sastanka u četvrtak, razgovarao o ujedinjenju albanskog faktora, potpunom otvaranju granice između Albanije i tzv. Kosova i pripajanju Preševske doline.Rama nije davao izjave o tom razgovoru, ali nije ni demantovao, iako će u četvrtak biti domaćin regionalnim liderima na sastanku Procesa Brdo Brioni, zamišljenog upravo kao platforma za smanjenje tenzija i veću saradnju u regionu.Predsednika Vučića u Tirani su "dočekali" i protesti pripadnika Samoopredeljenja Aljbina Kutrija iz Prištine, sa kojeg je, uz zastave tzv. OVK, poručeno da su i Vučić i srpski lider iz BiH Milorad Dodik - nepoželjni.Vučić je uoči dolaska, a na vest o demonstracijama, rekao da ga protesti ne zanimaju i da je "na demonstracije navikao".Na Teme razgovora Rame i Tačija u međuvremenu je reagovao šef srpske diplomatije Ivica Dačić, upozorenjem da ne vidi o čemu sada predsednik Aleksandar Vučić uopšte ima da priča sa Federikom Mogerini, sa kojom se, inače, sastaje večeras u 22.00 sati, ili, kaže Dačić, sa drugim svetskim zvanicnicima "dok se svi prave gluvonemi pred ovakvim otvorenim pretnjama velikoalbanskog faktora? ".Dačić istovremeno ukazuje da se na ovakve ideje o promeni granice ne reaguje, čak ćute i oni koji se neprestano pozivaju na "sveti princip" nepromenljivosti granica.Predsednik je, inače, ranije danas o sastanku sa Mogerini, koja posreduje u dijalogu Beograda i Prištine, rekao da očekuje da će ponovo dobiti podršku za nastavak dijaloga i da će dobiti istu poruku kao i u Berlinu.On je naglasio da se potpisani sporazumi ne smeju kršiti:"Ne možete to da radite, i to mora da bude jasan stav Evrope. Kada to bude jasan stav Evrope, onda će Priština morati to da poštuje. To nije pitanje njihove tvrdoglavosti, već snage i jasnoće stava Evrope", rekao je predsednik Vučić i dodao:"Niko ne može da me ubedi u drugacije".Mogerini je večeras u Tirani već izjavila da trenutno ne vidi uslove za nastavak dijaloga Beograda i Prištine.Ona kaže da je preduslov za to povlačenje ili suspenzija tarifa i da odgovornost sada leži u rukama Prištine."Ubeđena sam da, ako bi se tarife povuke večeras, sutra ujutru bih sazvala novu rundu dijaloga. To bi bilo teško i bolno, kao i obično, ali možda i produktivno. Međutim, u odsustvu pogodne atmosfere, ja ne vidim pesrpektivu nastavka dijaloga. Sada odgovornost leži u rukama onih koji odlučuju na Kosovu", pručila je Mogerini.