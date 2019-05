Beta/Tanjug | 03. maj 2019. 11:11 > 12:36 |

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić ocenio je danas da su njegove ideje o razgraničenju na Kosovu i Metohiji propale jer su "i naš narod i najveći deo sveta mislili drugačije".

On je posle obilaska radova na mostu preko Save i Kolubare kod Obrenovca ocenio da će takav stav "skupo koštati Srbiju za 20, 30 ili 50 godina, kada se o tome bude razmišljalo".

"Znam da od razgraničenja nema ništa jer za to nije bio niko sem nekoliko hrabrih i racionalnih ljudi koji su dobro razumeli srpske interese. Ja se ne zalažem za nezavisnost Kosova u njihovim granicama koje su priznali Rada Trajković ili Angela Merkel ali moje ideje su propale jer je naš narod i najveći deo sveta mislio drugačije. Nisam bio dovoljno ubedljiv, nisam uspeo da objasnim našim građanima da je od emocija važnija budućnost", rekao je Vučić novinarima.

Prema njegovim rečima, protiv razgraničenja su radili ne samo oni u inostranstvu koji su već priznali Kosovo, već i političari u Srbiji koji su bili na vlasti 2008. godine kada je proglašena nezavisnost.

"Ja ću biti upamćen po veličanstvenim mostovima i putevima, po tome što ću za kratko vreme da realno udvostručim plate i penzije kako bi ljudi mogli da žive bolje a neko drugi će morati da saopštava teške i loše vesti za Srbiju u narednom periodu", kazao je Vučić.

On je najavio da će 8. maja u Italiji razgovarati sa potpredsednikom vlade te zemlje Mateom Salvinijem, da će sutradan, 9. maja imati, kako je rekao, "važan susret u Tirani" a 10. maja da će prisustvovati vojnoj paradi u Nišu posle čega će razgovarati sa Srbima sa Kosova i Metohije kako bi im preneo šta se desilo na samitu lidera Zapadnog Balkana u Berlinu.

VUČIĆ O TAKSAMA: ODMAH SAM REKAO MERKELOVOJ I MAKRONU...



Predsednik Srbije Aleksandar Vučić kaže da Priština neće da ukine takse, ne zato što je sama "čvrsta" u tome, već što je "čvrst" neko ko im je za to dao zeleno svetlo.



To je, kaže, u Berlinu odmah rekao i kancelarki Merkel i francuskom predsedniku Makronu - da Priština neće popustiti, "ne zato što su čvrsti, već za to što je neko drugi, ko im je tako rekao, čvrst".



"Oni nisu verovali... Kako da odbiješ Francusku, Nemačku? Nemoguće. Rekao sam - znam ljude, znam im mentalitet i znam koliko snažne sile mogu da stoje iza njih", preneo je predsednik Vučić novinarima u Obrenovcu.



Dodao je i da je očekivao da na sastanku u Berlinu bude napada na Srbiju, ali da tako organizovan napad na našu zemlju, kakav se dogodio, ipak nije očekivao.



"Kad sam pitao Denisa Zvizdića da li saopštava svoj stav ili stav BIH - nije mogao ništa da mi odgovori", kaže Vučić.



Dodaje da tu nema ničeg drugog osim mržnje prema Republici Srpskoj, koja izbija iz svega, želje Zvizdića da se dodvori Merkelovoj i nekim drugima koji su protiv promene granica, tj. protiv toga da Kosovo ne bude na celini teritorije nezavisno.

"Kad ih pitate - jeste li za ove granice ili one, za granice Kosova koje priznaje Španija ili Italija - nema odgovora. I onda vidite sve licemerje, kao i u našoj javnosti. Samo neće da kažu ljudima, ovi koji su protiv komprimisnih granica i svega drugog, neće da kažu ljudima da su u stvari za nezavisno Kosovo na celini teritorije nezavisnog Kosova. I to je radio sve vreme. Naravno da sam reagovao i po pitanju RS", kaže Vučić.



Takođe, rekao je da Hašim Tači nije na sastanku ponovio stav o pripajanju Prešveske doline.



"Nije on to tamo ni pomenuo", kaže.



Misli da je sve "protivnike" Srbije naša delegacija pobedila ozbiljnošću, odgovornošću i argumentima.



"Makron je na kraju nedvosmisleno rekao Haradinaju da je bilo dosta problema koje su prouzrokovali i da nema više slušanja o njihovim daljim zahtevima. A oni su se držali kao pijan plota, svi oni, njih četiri, rečenice da Srbija mora da prizna nezavisno Kosovo. Pitao sam - 'ima li još nešto, još neka želja' ", kaže Vučić.



Kako kaže, oni su to govorili da bi posle sastanka mogli da kažu da su to tražili, ali da je to za unutrašnju upotrebu.



"Niti ko to ozbiljno shvata, niti misli da je moguće, što sam im nedvosmisleno stavio do znanja. To je za domaću upotrebu i tužno je kad za domaću upotrebu morate da se bavite tom vrstom međunarodne politike i da se tako ponašate pred stranim predstavnicima", zaključio je Vučić.





NE BRINE ME PROTEST, A AKO POKUŠAJU DA UĐU BIĆE IZBAČENI



Predsednik Srbije i SNS Aleksandar Vučić poručio je da nije ni malo zabrinut, niti da se plaši sutrašnjeg protesta opozicije ispred Skupštine Srbije i istakao da se dijalog vodi u parlamentu i da neće ispunjavati "tajkunske zahteve".



Vučić je novinarima u Obrenovcu rekao da su lideri Saveza za Srbiju bezbroj puta govorili da neće da razgovaraju sa njim, iako sada kažu da on neće da sedne za sto, te ponovio da je parlament mesto za dijalog i da mu ne pada na pamet da pravi partijsko-partijske sastanke.



"Šta vi hoćete? Nećete u parlament, a gde hoćete? Da ispunjavamo tajkunske zahteve da bi Đilas i Šolak bili zadovoljniji, tu nema narodnih zahteva. Nismo mi fontana želja da ispunjavamo zahteve, već da razgovaramo", rekao je Vučić.



On je dodao da neće saradnju sa onima koji su opljačkali državu, ali da stranke u parlamentu moraju da razgovaraju.



Istakao je da će nastaviti da dolazi na svoj posao na Andrićev venac, bez obzira šta opozicija najavljuje.



"Nisam ni najmanje zabrinut, znam i Đilasa i Jeremića i Obradovića kakve su kukavice", rekao je Vučić.



Upitan šta će se dogoditi ako pokušaju nasilno da uđu u Predsedništvo, Vučić je rekao da će u tom slučaju biti izbačeni.



Vučić je rekao i da je zamolio ministra policije Nebojšu Stefanovića da otkaže skup povodom Dana policije, kao i da se otkažu neki drugi skupovi koji su bili najavljeni u isto vreme, da "ne bi bilo da vlast pokušava da spreči opoziciju" i da ih se plaše.



"Najviše volim kada su blizu Predsedništva, tad sam najsigurniji, znam da mogu da ih čuvam kao malo vode na dlanu", rekao je Vučić.

VUČIĆ O SUSRETU SA SALVINIJEM, "NAJMOĆNIJIM POLITIČAROM ITALIJE"



Predsednik Srbije Aleksandar Vučić potvrdio je da će se iduće sedmice sastati sa potpredsednikom vlade Italije Mateom Salvinijem, kojeg smatra najmoćnijim političarom Italije, koji se, inače, zalaže za povlačenje italijanskog priznanja kosovske nezavisnosti.



Sa Salvinijem će, kaže, razgovarati o KiM, kao i o pozicioniranju u današnjoj, promenjenoj Evropi.



"Veoma poštujem premijera Kontea i Luiđi di Maja i predsednika Matarelu, koji je izuzetna ličnost u svakom pogledu, ali najmoćniji političar Italije je Mateo Salvini, koji će ubedljivom razlikom pobediti na izborima 26. maja za evropski parlament", kaže Vučić i dodaje da je već i iz toga jasno koliko je to značajan susret za Srbiju.



Vučić je, sicirajući analizirajući aktuelne političke i geostrateške odnose u Evropi, konstatovao da se danas, nakon Bregzita, nastoji da se nametne "velika trojka", koju čine Nemačka, Francuska i Holandija.



"Namerno su izuzeli Italiju. Ali, sada se stvara taj blok - Višegradska grupa i ukoliko bi Moravijecki uspeo da pobedi na septembarskim izborima u Poljskoj to bi bilo ojačano. Takođe, ukoliko bi Fico i Pelegrini uspeli da pobede na parlamentarnim izborima u Slovačkoj, Orban će svakako pobediti u Mađarskoj, dok je u Češkoj po tom pitanju situacija pod kontrlom bilo sa Zemanove ili Babiševestrane strane", naveo je Vučić.



Dodao je da ta grupa sada pokušava da napravi neku vrstu neformalne "kontre" sadašnjoj velikoj evropskoj trojci.



"Dakle, Višegradska grupa plus sever Italije, odnosno Salvini, a videće se pozicija Austrije u narednom periodu. Jer, ta grupa 2027. će ukupno imati veći BDP nego što će imati velika evopska trojka ili na istom nivou i postaće neto kontributori evropskog budžeta i mnogo toga će da se menja u godinama pred nama", kaže Vučić.



Naglasio je da mi moramo da "držimo i jedne i druge, pošto smo suviše mali i slabi da bi mogli na takav način da se kockamo sa sudbinom Srbije".



I zato je razgovor sa Salvinijem veoma važan, zaključio je predsednik Srbije.