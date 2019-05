M. Stančić | 26. maj 2019. 00:17 | Komentara: 0

Patroni praznik, 25. maj – Dan mladosti i rođendan „voljenog maršala“, proslavili su u subotu članovi Udruženja „Josip Broz – Tito“ iz Kočana, na istoku Severne Makedonije, nizom aktivnosti za podsećanje na blagodeti iz bivše jugoslovenske zajednice koja, kako ocenjuju, „svima nedostaje od Đevđelije do Kranja“.





Obeležavanje praznika mladosti i rođendana nekadašnjeg jugoslovenskog predsednika, „najvećeg sina naroda i narodnosti“, članovi Udruženja „Josip Broz Tinto“ i njihovi simpatizeri počeli su u sedištu asocijacije kraj Gradske pijace, a nastavljeno svečanim defileom, vožnjom kolone automobiola sa zastavama, fotografijama i drugim obeležjima bivše SFRJ, kroz više naseljenih mesta u toj opštini na istoku zemlje.







U Kočanima je potom, uz učešće mladih i starih članova Udruženja, organizovan simboličan defile nošenja štafeta mladosti, sve do skupa na zajedničkoj svečanosti u centru grada.





– Za nas ovo je jedan od najsvetlijih dana u istoriji, zato što se slavi mladost, slavi se vreme kada se veoma dobro živelo, kada smo se svi zaista poštovali i osećali se gordi. Upravo zato, naša jedina želja je da mlada pokolenja jednoga dana žive u miru i blagostanju kao što smo nekada to imali mi stariji. Ne samo u mislima, već i realno da se vrate vremena kada smo bili bezbrižniji, kada se od Đevđelije do Kranja putovalo bez pasoša, a sada podeljeni balkanski narodi slavili su zajedničke praznike. Iako izgleda kao utopija, ipak to što svake godine dobijamo sve više privrženika koji nas podržavaju potvrda je da ova želja nije samo naša, već velikog broja makedonskih i građana iz ostalih nekadašnjih jugoslovenskih republika, istakao je Trajan Trendov, predsednik Udruženja „Josip Broz – Tito“ u Kočanima, na proslavi na kojoj je bilo i gostiju i iz drugih krajeva Severne Makedonije.





Među privrženicima udruženja za negovanje „svetlih tradicija“ podsećanjem na „lik i delo“ Josipa Broza, asocijacija u Kočanima je najaktivnija sa oko par stotina članova, od kojih je, kako tvrde, „30-tak mladih“.





Poznati su po redovnim obeležavanjima značajnih datuma i događaja iz istorije bivše SFRJ, uz humanitarne aktivnosti – dobrovoljnog darivanja krvi i prikupljanja pomoći socijalno ugroženom stanovništu tog dela Severne Makedonije.