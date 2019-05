S. B. M. | 25. maj 2019. 21:11 |

NEKADAŠNjI Dan mladosti, rođendan Josipa Broza Tita, doživotnog predsednika bivše SFRJ, su obeležili njegovi poštovaoci. Zaljubljenici u staru Jugu u koloni su čekali da mu odaju poštu u Kući cveća u Beogradu.

- Svake godine dolazim ovde da se poklonim Titu - priča Dragan Sivrić (62) iz Sremske Mitrovice. - Bio sam njegov pionir i omladinac, a i danas-dan sam komunista. Vreme u kojem smo tada živeli bilo je mnogo lepše i sigurnije.

Sa setom, tog vremena se priseća i Anton Sušnik (78) iz Slovenije, koji je zajedno sa svojim prijateljem i sunarodnikom Alojzem Lekšem (80) došao u srpsku prestonicu.

- Vojsku sam 1962. služio u blizini, ovde u Topčideru i neću nikada zaboraviti trenutak kada je Tito sa svojim psima došao do nas, kada smo igrali fudbal. Svi smo se tresli kao prut kad smo ga ugledali. Došao je do mene, odmerio me i rekao: "Ti si janazek". To mi je najdraži trenutak u životu.

Osim jugonostalgičara, juče su Muzej Jugoslavije i Kuću cveća posetili i mnogobrojni strani turisti, među kojima je najviše bilo Kineza.