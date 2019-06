Tanjug | 13. jun 2019. 13:14 > 13:49 |

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je danas da će u narednih 10 dana pokušati da razgovara sa nekim od najbližih saradnika predsednika Donalda Trampa, da ukaže na "nasleđe" vašingtonskih demokrata" na KiM i da zatraži podršku za kompromisno rešenje.„Ponovo ću uputiti poziv u pisanom obliku predsedniku Donaldu Trampu. Pokušaću da razgovaram sa njegovim najbližim saradnicima o situaciji na Kosovu i Metohiji i tražim podršku za kompromisno rešenje", rekaoje Vučić novinarima.Vučić je rekao da je jasno da SAD, ali i Nemačka i druge zemlje Kvinte, stoje iza Kosova, što predstavlja ključni problem za nas, mada, kako je primetio, s vremena na vreme volimo da se odvojimo od stvarnosti i zamišljamo da oni to ne čine.Pokušaće, kaže, da u razgovoru s višim američkim funkcionerima ukaže kakvo nasleđe je ostavila bivša, demokratska administracija u Vašingtonu, šta su radili Bil Klinton i Medlin Olbrajt.On je tako odgovorio na pitanje da prokomentariše jučerašnji događaj u Prištini, ali i izjavu zamenika pomoćnika državnog sekretara SAD Metjua Palmera da je Vašington uvek na strani Kosova.Podsetio je da je i sam na to ukazivao često u prošlosti, ali i da smo u proteklom periodu imali više povučenih priznanja nego što je bilo novih priznanja tzv. Kosova.„Jedna mala Srbija kada je snažna, čvrsta, kada ima ugled može da postiže ograničene, ali određene rezultate. Za razliku od Srbije koja je bila srušena i zgažena i koja je sa samo tri saopštenja reagovala protiv jednostrano proglašene nezavisnosti Kosova“, ukazao je Vučić.On je naglasio da ostaje da se borimo i da će to država činiti i dalje, te da ostaje da se vidi da li će biti sastanka u Parizu i koja će biti njegova agenda.Što se proslave u Prištini tiče, rekao je da nije bilo mnogo ljudi, zbog potpuno fragmentisane političke scene, na kojoj postoji više partija sa podrškom od oko 18 odsto.„Teško je u takvoj situaciji raditi. Hašim Tači je dovodio svoje ljude, a Haradinajevi nisu hteli da učestvuju, i uz to je postojao tihi, a ne javni bojkot Mustafe. Sve je to za unutrašnju upotrebu uz zahvalnost SAD i priču da su verni saveznici Amerike. Neka Amerikanci sami rpocenjuju da li je to tako“ podvukao je predsednik.On je istakao da Srbija mora da bude verna sebi, svom narodu, da poštuje svoje prijatelje i da nema neprijatelje, a da sa onima koji su nam bili neprijatelji imamo uravnotežene i bolje odnose.Ramuš Haradinaj uvek deluje zadovoljno, ali nisam siguran da ima previše razloga za zadovoljstvo, konstatovao je danas predsednik Aleksandar Vučić.Na pitanje da li Haradinaj ima podršku kancelarke Angele Merkel, jer deluje zadovoljno nakon povratka iz Nemačke, Vučić je rekao da Haradinaj uvek tako deluje i da je nekima malo potrebno da budu zadovoljni, dok on sam, kaže, nikad nije zadovoljan jer uvek smatra da može više i bolje."Da li je imao podršku Nemačke? Nije sam osmislio sve gluposti koje je napravio u poslednje vreme različitim merama, ali sam siguran da oko taksi nema podršku Nemačke. Da li će takse da ostanu - pretpostavljam da će on tražiti način da opstanu", rekao je predsednik Srbije.Vučić je istakao da ga ne zanima mnogo zadovoljstvo predstavnika Prištine, jer nemaju veliku snagu, kao što se trude da je pokažu."Građani ne treba da brinu, taj ko potrebu da snagu i silu pokazuje i teše reči izgovara, obično je slab", podvukao je on."A, Haradinaj neka svoj posao radi, mi ćemo svoj. I nisam siguran da ima previše razloga za zadovoljstvo", podvukao je Vučić.Dodao je da je reč o internim pitanjima Prišine - ko će sebe da predstavi kao igrača koje zemlje i na koji način, a na kraju im je svima zajednički imenitelj ko se više kune u kog predstavnika SAD i ko ima bolju poziciju u Americi."A, mene jedino interesuje šta misle građani", zaključio je Vučić.Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da ga ni najmanje ne interesuje o čemu je lider Dveri Boško Obradović u rezidenciji američkog ambasadora razgovarao sa američkim zvaničnikom Metju Palmerom, ali je naglasio da se na vlast dolazi voljom naroda, a ne "sastancima s Amerikancima".Upitan kako komentariše to što američki ambasador i Obradović kriju tu činjenicu i šta je bilo tako tajno, Vučić kaže:"Nemam pojma ni šta im je tajno, ni šta je javno. Baš me briga što su se sastajali, neka rade šta hoće, neka se vole koliko hoće. Narod je taj koji odlučuje"Kako kaže, neki misle kada se sastanu sa Amerikancima - "evo, dolaze na vlast"."Tako mala deca zamišljaju. Vremena su se promenila, moraju da imaju podršku naroda", zaključio je on.Svako ugrožavanje imovine srpske crkve u Crnog Gori bi neminovno vodilo pogoršanju inače dobrih odnosa dve zemlje i zato molim vlasti ili većinu u Crnoj Gori da ne podrže predloženi zakon, koji je na to usmeren, rekao je danas predsednik Srbije Aleksandar Vučić.On je tako odgovorio na pitanje šta misli o predlogu Zakona o slobodi veroispovesti u Crnoj Gori koji je usmeren na otimanje imovine srpske crkve u toj zemlji."Dobio sam analizu predloženog akta za crnogorski parlament i mi ćemo i preko Vencijanske komisije pokušati da zamolimo da se taj akt ne usvoji, pošto nije dobar za srpski narod koji ima svoju crkvu u Crnoj Gori. To nije nekakva mitropolija ili eparhija, već Srpska pravoslavna crkva u Crnoj Gori", istakao je Vučić.Kaže da je predloženi akt loše rešenje i da može samo da uputi molbu da se to ne usvoji, pošto to ne može da zahteva."Kao predsednik države koji brine o položaju Srba i koji ne želi da kvarimo odnose sa Crnom Gorom, već da gradimo dobre odnose sa Crnoj Gori, imam molbu prema vlastima ili većini u Crnoj Gori da takav zahtev ne usvoje. To je moja molba, nada i želja, jer srpska crkva vekovima postoji na tom tlu i ona nije zaštita i utočište samo sprskom narodu, već i onima koji se osećaju Crnogoricima i pripadnicima drugih naroda ili nacionalsnosti", poručio je Vučić."To je mnogo više od svega i zato moja molba vlastima u Crnoj Gori, ako žele da je čuju i usliše. A, ako ne, to je njihovo pravo i mogućnost i to ćemo razumeti i umeti u skladu sa tim da se ponašamo".Takva odluka, naime, kako je ukazao predsednik, u značajnoj meri bi pokvarila vrlo pristojne i dobre odnose, koje Srbija i Crna Gora danas imaju."Svako ugrožavanje imovine srpske crkve u Crnoj Gori bi neminovno vodilo stvaranju loših odnosa, a tome se niti nadam, niti to želim, već želim najbolje odnose Srbije sa Crnoj Gori", zaključio je Vučić.Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je danas da izjava njegovog generalnog sekretara Nikole Selakovića o Crnoj Gori nije na fer način preneta, te da je Selaković jasno rekao da ne govori o današnjem stanju, već o prošlosti i ogradio se da iznosi lični stav.Vučić je, upitan da prokomentariše izjavu Selakovića, ukazao da nije gledao emisiju u kojoj je on govorio, već da je video samo vesti na agencijama.„U regionalnim medijima sam, međutim, video neku vrstu hajke. Nisu na fer način preneli šta je Selaković rekao. Nije istina da je govorio o današnjem stanju, već o prošlosti i ogradio se da je to njegov lični stav kao pravnog istoričara“, objasnio je on.Vučić je, međutim, podsetio da je Crna Gora postala nezavisna 2006. godine, a pre toga su, kaže, vlastodršci u Beogradu, Beogradskim sporazumom, pogazili Ustav.„Sa Havijerom Solanom su potpisali Beogradski sporazum i razorili SRJ, i bez ikakvog referenduma prešli sa federacije na konfederaciju. Potom je došlo i do otcepljenja usled užasno vođenje kampanje iz Beograda, i kao da su mnogi međunarodni faktori učestvovali u dogovoru da se Crna Gora odvoji“, rekao je on.Dodao je da su sposobnosti naših vlasti bile takve da je samo dve godine kasnije i Priština jednostrano proglasila nezavisnost.„Gubili smo jedno za drugim. Danas mi poštujemo Crnu Goru kao državu, i želimo da imamo dobre odnose sa svim njenim građanima“, podvukao je Vučić.

PREDSEDNIK O BAKIĆU:PRESTANITE VIŠE DA PRETITE PO NOVINAMA

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je danas ironično, povodom izjave Jove Bakića da bi Vučić trebalo da dobije ''grdne batine'' i da bi upad u RTS sa ''dugim cevima'' bilo jedno od rešenja za Srbiju, da je to - demokratsko rešenje.

"To je demokratsko rešenje. Neki koji svaki dan kukaju o nasilju, a onda u svojim intervjuima kažu da je u dugim cevima spas i da treba da dobijem grdne batine... A ja ću samo da odgovorim na drugačiji način: Ajde, ko boga te molim, nemoj više da pretiš po novinama. Ni ti, ni Đ ilas, ni Obradović", rekao je Vučić.

Poručio im je: "Sva petorioca dođite - Obradović, Jeremić, Đ ilas, Bakić....., recite gde da dođem ja sam. Vas petorica mene jednog prebijte, da dobijem te grdne batine. Ajde uradite to već jednom. Nemojte više da kukate, plačete, pretite po novinama svaki dan."

Govoreći o ''dugim cevima u RTS'' ukazao je da "tužilac ćuti":

"Svi ćute... I onda se pitate što lopovi nisu u zatvoru , kad su svi postavljali iste tužioce i sudije 2009. godine", dodao je Vučić.

JEREMIĆ JE "LOPUŽA VELIKIH RAZMERA", PONAVLjAĆU PO CENU ZATVORA

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas, povodom ročišta po tužbi Vuka Jeremića, da je Jeremić "lopuža velikih razmera" i da to nikakva tužba, ništa ne može da promeni, te da će to ponavljati i po cenu da ide u zatvor.

On je pozvao parlament da što pre odlučuje o skidanju njegovog imuniteta, kako bi mogao da se pojavi na sudu i kaže šta misli.

"Neko pominje nekakav imunitet, ja se nisam pozvao ni na kakav na imunitet, i sve što sam rekao o Jeremiću je istina. A, to što traži 50 miliona - on zna koliko on ima, zna koliko je ukrao, pa računa koliko mu fali da živi kako je do skora živeo kada je mogao da otima i srpske i kineske i mnoge druge pare", rekao je Vučić novinarima.

Ističe da iza svake reči stoji i da će mu još oštrije odgovoriti u lice, jer je Jeremić mnogo veća "štetočina i lopov" nego što je on javno govorio.

"Kada dođe vreme, odazvaću se sudskom pozivu. Ako parlament treba nešto da radi na skidanju mog imuniteta ja molim poslanike vladajuće većine da to odmah urade. Brže-bolje da zakažu tu sednicu i da mi skinu imunitet. Sa oduševljenjem čekam taj postupak", rekao je Vučić.

Na konstataciju da je sudija predložila da se spor reši medijacijom i vidi li to kao opciju, Vučić je rekao da nije zaineteresovan za bilo kakvu medijaciju, i da niko ne može da promeni njegovo mišljenje i "uverenost da je reč o lopuži velikih razmera", što će, kaže, uvek ponavljati.

"Ja imam poverenja u srpsko pravosuđe, ako me i osude zbog toga, nemam problema. Ja nemam te pare, imaju ih Jeremić i Ðilas, ako neko od njih ne bude hteo da plati za mene, ja ću da odem u zatvor i biću zadovoljan, jer znam da sam štitio obraz Srbije od lopova i kriminalaca", rekao je Vučić.