Tanjug | 07. jun 2019. 17:12 > 17:26 |

BRATISLAVA - Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je da je uputio još jedan poziv predsedniku SAD Donaldu Trampu da poseti Srbiju, preko američkih zvaničnika, Rona Džonsona i Filipa Rikera, sa kojima je u petak razgovarao na marginama Globsec foruma u Bratislavi i istakao da bi ta poseta bila injekcija u odnosima dve zemlje, ali i rešavanju problema u regionu."Rekao sam da je malo zemalja u kojima on kod ogromnog broja stanovnika ima veću podršku od svih njegovih političkih protivnika u Americi, kao i da dugo predsednik SAD nije dolazio u Srbiju", preneo je Vučić novinarima. On je ostakao da bi poseta Trampa bila velika promena u odnosima.Kako je rekao, Srbija zna da je mala zemlja i da ne može američki predsednik da se bavi Srbijom ni na dnevnom ni na nedeljnom, ali je istakao da bi Trampova poseta bila važna i da bi predstavljala injekciju bilateralnim odnosima dve zemlje, ali i rešavanju svih problema u regionu.Predsednik je novinarima nakon sastanaka preneo i da kod američkih zvaničnika postoji sve izraženija briga za odnose Beograda i Prištine, da oni žele da se stvari reše mirnim putem, kao i da smatraju da je potrebno dati novi impuls razgovorima, ali i da dobro razumeju zašto su Beograd takse toliko pogodile i zašto na njima insistira.Vučić je dodao da je Filip Riker, pomoćnik državnog sekretara SAD za Evropu i Evroaziju, na veoma važnom i odgovornom mestu i za Srbiju, dok je senator i predsedavajući Odbora za unutrašnju bezbednost i vladine poslove Senata SAD Ron Džonson, iskreni prijatelj Srbije, te da su upravo zbog toga razgovori sa njima važni."Razgovori su važni za nas, ali ako očekujete istorijsko rešenje ili vesti - nema ih", dodao je predsednik i naveo da je ovo njegov osmi susret sa Džonsonom, koji je, kaže, blizak prijatelj Trampa i ostalih koji u SAD donose odluke.Predsednik je podsetio i da će u ponedeljak u Beograd doći zamenik pomoćnika američkog državnog sekretara Metju Palmer, što će, kaže, doprineti da se dodatno kristališu određene stvari i potpunom sagledavanju američkog ugla."Za nas je vrlo važno da razumemo šta je to što Amerikanci žele i da pokušamo da učinimo sve da Amerikanci razumeju ono što mi želimo", rekao je Vučić. Dodao je i da nije naivan da veruje da velike sile nemaju snagu da ubede Hašima Tačija i Ramuša Haradinaja da ukine takse na robu iz centalne Srbije."Američki zvaničnici su bili jasni u izjavama da su protiv taksi, ali moja molba je da jače utiču na Prištinu, jer sam siguran da će onda ona morati da sasluša i spovede u delo ukidanje taksi", rekao je Vučić odgovarajući na pitanja novinara u Bratislavi, nakon međunarodne konferencije "GLOBSEC".Kaže da je i bio direktan i na panelu i u razgovorima sa američkim zvaničnicima, i ukazivao na okolnosti ukidanja taksi, dok je, ističe, sve ostalo što je potpisano stvar razgovora. Upitan da li su mu američki zvaničnici sa kojima se danas susreo nagovestili da li će malo više uticati na Prištinu, Vučić je odgovorio da se nada da hoće.