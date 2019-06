D. M. | 13. jun 2019. 08:00 | Komentara: 0

PROBRANI spisak zvanica čelnika opozicije za sastanak sa zvaničnikom Stejt departmenta Metjuom Palmerom, a na kome su se našli isključivo najljući protivnici Aleksandra Vučića i najžešći zagovornici bojkota institucija i izbora, još jedan je vid pritisaka Vašingtona na srpskog predsednika pred seriju prelomnih razgovora o rešavanju kosovskog pitanja.

U američkoj ambasadi u Beogradu u utorak po podne okupili su se lideri Saveza za Srbiju, Dragan Đilas, Vuk Jeremić, Zoran Lutovac i Boško Obradović, a od šefova opozicionih stranaka poziv je dobio još samo Sergej Trifunović, novi predsednik Pokreta slobodnih građana.

Naši sagovornici tvrde da ovakav izbor "gostiju" na ručku na kojem je kao glavna tema "serviran" problem Kosova, nimalo ne iznenađuje. Na ovaj način vrhu srpske države poslata je poruka da, u slučaju da ne pristane na određene ustupke oko KiM, uvek može biti aktivirana opcija dodatnih pritisaka na unutrašnjoj sceni.

Iz Ambasade SAD stiglo je pojašnjenje da se Palmer u Beogradu sastao sa širokim spektrom sagovornika, a kako bi mogao da čuje različite stavove. Sadržaj razgovora nisu naveli, a o temama nisu želeli da pričaju ni predstavnici opozicije.

Jedino se uoči sastanka oglasio lider Narodne stranke Vuk Jeremić, koji je rekao da spisak zvanica pokazuje da je "prava opozicija postala legitiman sagovornik međunarodne zajednice".

Politički analitičar Dragomir Anđelković kaže, za "Novosti", da mu druženje visokog vašingtonskog zvaničnika sa delom opozicije deluje kao "tiha američka pretnja":

- Odjednom su se sada zainteresovali za srpsku opoziciju. To ukazuje da žele da je instrumentalizuju. Ako posmatramo trenutak u kome se to dešava, teško da to nema veze sa kosovskim pregovorima. Srbija definitivno nije popustila na način na koji su neki očekivali i sad se ulazi u novu fazu pritisaka.