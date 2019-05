E. V. N. | 14. maj 2019. 08:02 | Komentara: 0

SRPSKI narod, njegovo rukovodstvo i crkveni velikodostojnici nastavljaju borbu za očuvanje Kosova i Metohije, svesni teške pozicije u kojoj se nalazimo, ali uz želju za očuvanje mira i sa čvrstom voljom da ne pristanemo na ucene moćnika!

Ovo bi, u najkraćem, bio siže dvoipočasovnih otvorenih razgovora predsednika Srbije Aleksandra Vučića sa patrijarhom Irinejem i arhijerejima u zgradi Patrijaršije u Beogradu. Koliko je taj susret, kojem je prisustvao i predsedavajući Predsedništva BiH Milorad Dodik, bio blagotvoran i koristan, svedoči i to što su se na kraju šef države i vladika Teodosije - izgrlili pred svima. I ta simbolična slika uliva nadu da se samo sabrani, mudri i u otvorenom dijalogu svetovne i duhovne vlasti možemo zajednički izboriti za očuvanje nacionalnih interesa, ne samo u južnoj pokrajini.

Predsednik Vučić je posle sastanka rekao da je govorio iskreno o svemu što tišti naš narod. Naveo je i da je obavestio Sabor o svim razgovorima i pregovorima u vezi sa KiM.

- Pred nama je težak period, izneo sam sve svoje brige, mislim da ih je patrijarh odlično razumeo, kao što i ja razumem muke patrijarha. Ali, neko mora da donese i ne tako lake ovozemaljske odluke. Jedan od vladika je rekao: "Šta god da uradiš, Vučiću, bićeš svima kriv" - preneo je predsednik kako je izgledao razgovor u Patrijaršiji i poručio:

- Moramo da nastavimo da se borimo da dobijemo maksimum za naš narod, uz čuvanje mira i stabilnosti, a ne da pristajemo na ucene i davanje onog što nije naše pravo, niti smemo da damo.

Vučić je naveo da je odgovarao na pitanja i primedbe i da je "važno da razumemo naše različitosti i da poštujemo jedni druge":

- Važno je da i jedni i drugi radimo u interesu naše otadžbine. Upozoravao sam i na to da nekada nismo bili u saglasju sa realnošću i da nas je to skupo koštalo. Ne bih voleo da nam se slične stvari iz ne tako davne prošlosti ponove. Nisam od onih koji će da kažu da SPC nema pravo na svoje mišljenje. Ono ne mora da bude uvek isto kao stav države, ali je važno da ga čujemo. Crkva je pomagala opstanku našeg naroda gde god je on bio ugrožen.

Šta su konkretno bile poruke vladika i da li oni imaju predlog za rešavanje pitanja KiM, Vučić nije medijima preneo, već je kratko odgovorio:

- Sabor me je obavestio o različitim stavovima i to je sve što mogu da kažem, drugo bi bilo nefer. Hvala patrijarhu i svim episkopima.

Patrijarh Irinej rekao je da je najviše pažnje bilo posvećeno KiM, da je konstatovano da je stanje u pokrajini vrlo teško i da je vrlo neizvesno kako će se naći rešenje:

- Naša želja je vezana za KiM, ali nažalost, što kažu "želim, ćerko, da te carev sin uzme, ali drugi igraju oko kuće". Molićemo se, nećemo posustati u odbrani Kosova, nadamo se u Boga, u istoriju, u pomoć naših prijatelja i da ćemo nešto uspeti. Koliko, ostaje da vidimo. Sve zavisi od situacije u svetu i od onih koji podržavaju nas i onu drugu stranu.

Poglavar SPC je rekao da ima razumevanje i da svi vide da se "predsednik junački bori i za Srbiju i za Kosovo i za sve što je vezano za srpsko ime":

- Ne sumnjamo u njegove dobre namere i trud. Divim se toj energiji. Razgovore koje on vodi van Srbije su jako teški i molim se Bogu da mu da snage i mudrosti da svoju ulogu predsednika države odigra na najbolji i najkorisniji način - rekao je patrijarh, napominjući da je to njegov lični, ali i stav Sabora.

Govoreći o atmosferi na sastanku, Milorad Dodik naveo je da ništa nije bilo skriveno - ni teme ni odgovori.

- Predsednik Vučić nije ostavio dileme o onome o čemu smo razgovarali. Bez obzira na to što su neki postavljali pitanje ima li potrebe za ovakvim sastankom, bilo je veoma korisno da se u ovom kapacitetu razgovara i da može da se utvrdi zajednički stav jer bez zajedničkog stava svih važnih faktora i svih Srba u celini ne može da se reši nijedno važno državno i nacionalno pitanje. A podeljenost oko pristupa kako rešiti neko važno pitanje, kao što je KiM, smanjuje šanse da to bude u prilog dobrih rešenja.

Dodik je ukazao da treba biti racionalan i da se govorilo i na sastanku o pitanju razgraničenja ili ne, činjenici da je sve manje naših ljudi na KiM... uz ocenu da je tokom razgovora njemu bilo "nešto lakše nego Vučiću", kao i da je video iskrenost u diskusijama svih.

IGNjATIJE PROTIV NEVERNIH TOMA

PREMA saznanjima "Novosti", tokom otvorene diskusije pokrenuta je i priča o ideji razgraničenja sa Albancima. Šef države je, navodno, kazao da smo možda imali šansu da se izborimo za to, ali da je napadnut sa svih strana i da su male šanse da se to ostvari.

Prema našim informacijama, ogroman broj vladika priklonio se Vučićevom pristupu u rešavanju kosovskog čvora. Tako je u jednom trenutku vladika Ignjatije kazao nepoverljivim arhijerejima:

- Slušao sam sve te vaše priče i kada je bila Hrvatska i kada je bila Crna Gora. Razumite nas, predsedniče, i uradite sve što možete da bude najbolje. Sve smo vas razumeli.

Vučić je direktno, bez rukavica, poručio da se oni koji se grčevito bore za odbranu naših interesa na KiM ne mogu proglašavati izdajnicima. Naši sagovornici prenose nam da je bila poprilično oštra rasprava predsednika i mitropolita Amfilohija oko presude za takozvani državni udar u Podgorici, ali i oko Amfilohijevog odnosa prema Milu Đukanoviću i svetinjama u Crnoj Gori.

BELA KUGA I BUKVARI

TEME razgovora, prema rečima predsednika Vučića, osim Kosova i Metohije, bili su i odnosi Srbije i Republike Srpske, jedinstveni bukvari za srpski etnički prostor, na ćiriličkom pismu, memorijalni centar u Jasenovcu, a iznet je i sumorni podatak da Srbija dnevno izgubi 104 čoveka, jer ih više umre nego što se rađa, i da je i to stvar na kojoj mora da se radi.