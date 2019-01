D. M. | 03. januar 2019. 09:02 |

ODLUKOM da do marta potpuno izbrišu međusobne granice, Priština i Tirana napravile su još jedan opasan korak ka stvaranju "velike Albanije", ali to nije ni "žacnulo" Evropsku uniju, odakle nema nikakve, čak ni mlake reakcije na albanske aspiracije koje mogu da uzdrmaju ceo region.

U Briselu se nisu upalili alarmi ni posle upozorenja predsednika Aleksandra Vučića da je plan Prištine da celu međunarodnu zajednicu dovede do svršenog čina: da najpre uklone granice između Kosova i Albanije, a zatim i ukinu besmislene takse na srpsku robu i onda kažu da su spremni da pregovaraju, ali sa drugačije pozicije.

Sinhronizovana akcija predsednika privremenih institucija u Prištini Ramuša Haradinaja i albanskog premijera Edija Rame sprovedena je uoči Nove godine. Najpre je Haradinaj objavio da "granice između Kosova i Albanije više ne postoje", a nadovezao se Rama, koji je u novogodišnjoj čestitki poručio da će ubrzo biti "obrisane" i međe i sa Makedonijom, Crnom Gorom i Grčkom. I sve to opravdao - šengenskim principima koji već postoje u EU.

Politički analitičar Dragomir Anđelković kaže, za "Novosti", da ovakvo ponašanje zahteva reakciju ne samo EU, već svih članica Saveta bezbednosti:

- Ovo je grubo kršenje Rezolucije 1244, direktno utiranje puta za stvaranje "velike Albanije" i jednako je opasno kao pokušaj jednostranog stvaranja "vojske Kosova". Zapadne sile načelno to ne prihvataju, ali u praksi i te kako stoje iza albanskog ekstremizma. Od 1999, kada je izvršena agresija na Srbiju, pa do danas, uz svu našu priču o prijateljstvu sa Zapadom, nigde nismo odmakli. I dalje se protiv nas vrši mirnodopska agresija od strane Albanaca i njihovih zapadnih mentora.

Anđelković smatra da Srbija mora tome da se suprotstavi i da makar na severu uspostavlja što brže može svoje institucije i pomaže srpskom narodu da se organizuje za odbranu, kako i ti delovi ne bi sutra potpali pod vlast "velike Albanije".

Nove provokacije Albanaca za bivšeg šefa diplomatije Živadina Jovanovića dokaz su da su Tirana i Priština dali prioritet velikoalbanskom projektu nad članstvom u EU:

- Oni su se očigledno potpuno okrenuli SAD i Velikoj Britaniji, najvećim promoterima njihove nezavisnosti. Shvatili su da je Unija u krizi kojoj se kraj ne nazire.

PREKID ODNOSA SA ALBANSKIM LIDERIMA

BRISANjE granica između Kosova i Albanije predstavlja stvaranje "velike Albanije" i EU na to može da ima samo jedan odgovor, a to je prekid svih odnosa sa Tiranom i privremenim institucijama u Prištini - poručio je predsednik JS Dragan Marković Palma. On očekuje da se što pre oglase Crna Gora, Grčka i Makedonija, jer je "velika Albanija napad i na njih". Marković je dodao da Rama to radi jer je suočen sa velikim problemima u svojoj državi, a Haradinaj jer je budući klijent Specijalnog suda za ratne zločine pripadnika OVK.