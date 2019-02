Srbija ima budućnost, ali se za nju mora boriti radom, posvećenošću i marljivošću, poručio je predsednik Aleksandar Vučić u obraćanju velikom broju ljudi koji su ga dočekali u Šapcu, "opozicionom gradu", uveren da se i tu vidi ko se i kako se bori za zemlju i narod.Podsetio je Šapčane na to ko je devastirao privredu tog grada i napravio poređenje budžeta bivšeg predsednika Borisa Tadića i sadašnjeg budžeta celog Predsedništva, navodeći da je sada još malo pa upola manji - 2011. godine 2,5 miliona evra, a sada 1,6 miliona evra."Za razliku od njih nemam firmu, preduzeće koje donosi 500 miliona evra i ne radim i ne živim zbog 500 miliona evra, već da u istoriji ostane zapisano da smo Srbiju podignli na noge, zemlju reindustrijalizovali, da smo seljaka podigli na noge. Da Srbija ponovo radi i da se u njoj ponovo gradi. Da smo sačuvali mir i stabilnost i ponos Srbije. To je ono zbog čega radimo i za šta živimo, i to neki ne mogu da razumeju", rekao je Vučić.Zapitao je i ko je uništio šabačku privredu, odnosno ugasio hemijsku industriju Zorku, Šapčanku, Jelu, transportno preduzeće Sedmi jul, apotekarsku ustanovu..."Ja ili neko drugi? Ko je u ovom gradu lagao narod da dolazi italijanska čeličana Danijeli da zaposli 2.000 ljudi i potpisali ugovor 2012?", zapitao je i dodao "obmanjivali su narod".Naveo je da je pre četiri godine u Špacu na izborima pobedila SNS, osim u Desiću i Drenovcu."Tamo su pobedili drugi. I tada je bio naslov u njihovim novinama i na njihovim televizijama - to je početak kraja Aleksandra Vučića. Četiri godine kasnije, a pre tri dana, bilo je 7:0 i 9:0 za SNS. Tako je krenuo ''naš pad'', a njihov veliki rast", kaže Vučić i dodaje da sve to ne govori da bi seirio."Već da bih pokazao da četiri godine nije mnogo, ali se vidi rad, a ljudi cene rad, marljivovst, posvećenost, a ne viku ,dreku... Možete da pogrešite, ali ljudi vide kako se borite za svoju zemlju i svoj narod", ističe on.Sadašnja vlast je dovela u Šabac veliku kompaniju Jazaki i to iako su neki drugi na vlasti u tom gradu, jer je interesuje bolji život svih građana, kazao je predsednik."Vlada je tada, kada sam bio premijer, platila za tu investiciju 10,1 milion evra da bi 1. 500 Špačana bilo zaposleno i da bi Šabac imao veće prihode i da bi komunalne probleme bolje rešavao".Kako je rekao, njegova je želja da bude u svakoj opštini u Srbiji tokom mandata, jer je za predsednika Srbije "cela Srbija kuća", a ne dvorac u centru Beorgada i ne velika soba sa velikim i udobnim foteljamaSrbija, uveren je, ima dobru budućnost, ali je bas zato važno da se očuvaju stabilnost i mir."Da čuvamo zemlju i da se na ozbiljan i odgovoran način borimo za njenu budućnost. Slušao sam pretnje iz Šapca - ''dajte, da ih dočekamo''...Vi, koji ne možete da skupite ni desetinu ovog naroda ovde, vi ćete da pretite", pita Vučić.Podsetio je da su 2008. govorili da je ekonomska kriza naša velika šansa i onda kada su zatvorili sva preduzeća pokušali su sve iz privatnog sektora, 200.000 ljudi, da prevedu u javni sektor i doveli zemlju do ivice bankrotstva."Znam ja koliko vam nije lako i koliko ljudi teško živi. Znam da ne živimo u svili i kadifi", rekao je Vučić i naglasio da je, ipak, nezaposlenost bila 26 odsto a javni dug 78 ili 79 odsto, dok je danas nezaposlenost 11 odsto,a javni dug 50 odsto.Istakao je da svi sada imaju veće plate i penzije i da će biti sve veće, zahvaljujući teškim reformama i zato što su ta uvećanja na zdravim ekomskim osnovama.Kaže da će se nastaviti obnova javnih objekata - škola, bolnica, zdravstvenih centar, vrtića i drugih, jer imamo dovoljno novca za to.Pre kraja godine počeće izgradnja brzih saobraćajnica Ruma - Šabac i Šabac - Loznica, što će povezati i Beograd i Novi Sad sa zapadnom Srbijom, ali i Republikom Srpkosm i BiH.Podsetio je da su uspeli u Loznicu da dovedu investitore Mint i Adijent.Kako kaže, Adijent je tek zaposlio 330 ljudi, a Mint još nikoga, ali će da zaposli.Primetio je da u celom Podrinju nema ni 130.000 ljudi i da će, pored ostalog, biti pojačane subvencije za poljoprivrednike.Imamo, ističe, samo jedan problem, koji traje vekovima, ne decenijama, a to je odnos Srba i Albanaca, odnosno sa prištinskom vlašću, rekao je Vučić i dodao da imamo posla tamo sa neodgovornim ljudima od kojih ne znamo šta sve možemo da očekujemo."Ali neću da kukam, naš posao je da obezbedimo mir srpskom narodu, da žive pristojno i da mogu da dobijaju robu iz centralne Srbije", rekao je Vučić.On je dodao da nemamo više ljudi koje možemo da ostavimo na cedilu, navodeći da je Srbija preživeli sa teškim ranama i Oluju i Bljesak.Srbija, kako kaže, ne sme više da ćuti i da bude gluvonema na muku svog naroda.Hoćemo mir i stabilnost, ponovio je predsednik i ponovio da molba upućena Prištini nije zato što je Srbija slaba, naprotiv, podsetio je da je pre nekoliko godina imala samo jedan avion koji može da uzleti, a danas imamo 14 najsavremenijih MiG-ova 29."Pozivam ih na mir i stabilnost, nemamo dece za bacanje. Ne treba nam rat i zato molimo Albance da se umire. Dajte da pokušamo da nađemo kompromis. Ako nećete, hajde da živimo u miru, pa će možda doći neke pametnije generacije koje će to da reše", dodao je Vučić.Njegova deca su, dodaje, ovde, nisu u Londonu i imaće sudbinu kao i sva druga deca."Svoj deci Srbije želim mir, da rade u fabrikama, da zarađuju mnogo više, a sve druge koji žele lake aplauze hoću da pitam da li bi svoju decu tako lako poslali...Ja neću da šaljem vašu decu nigde, ali onima koji žele da unište Srbiju, kažem da niko neće da uništi Srbiju", poručio je Vučić.Vučić je rekao će se graditi novi autoput pored Šapca i da želi da dovede investitore u Šabac, kao i da ima novca da se različitim subvencijama to pomogne."Prepuni smo planova, gradićemo stadione po standardima UEFA-e. Stvari nam dobro idu, kasa nam je puna. Nemojte da krivite Anu (Brnabić) nego mene što ne da mnogo više novca, jer ja molim Anu i ministre da budu dobri domaćini. Ne sme državna kasa da bude prazna", rekao je Vučić.Kako kaže, neće da laže narod da se živi bolje nego što je stvarno stanje stvari.Vučić ističe da je pored reformi, koje su sprovedene i koje se sprovode, ponosan i na još jednu stvar - na to što je Srbija nezavisna, suverena i slobodna zemlja."Na putu je ka EU, ali svima u Briselu i Vašingtonu da kaže da Rusiji neće uvoditi sankcije, da ima prijateljstvo sa Vladimirom Putinom, da će graditi gasovod preko svoje teritorije i da se toga ne stidi nego ponosi.Podseća i na prijateljstvo s Kinom i onima koji kritikuju vlast poručuje da je danas železara u Smederevu najvažnija i najveća fabrika u Srbiji."Ona koju su zatvorili, zabravili. Pretekla je Fijat", kaže Vučić i podseća da je i u Bor doveden kineski investiror i to posle decenija propadanja.On se, na početku obraćanja, zahvalio na podršci žiteljima tog grada koji su ispunili glavni gradski trg, dodajući da on "koji nije nizak, ne vidi kraj skupa".Naveo je da ga je u Vladimircima, mestu koje je posetio pre Šapca, dočekalo 2.500 ljudi, jer, kako je rekao, kada vide da je zemlja ugrožena, neodgovornim ponašanjem Prištine, nedovoljno odgovornim i ozbiljnim ponašanjem pojedinih faktora spolja i mnogim drugim stvarima, ljudi svim odbrambenim mehanizmima reaguju i hoće da pomognu Srbiji.Ukazao je da u Mačavnskom okrugu danas nije posetio samo Mali Zvornik, ali je poručio da i za njegove žitelje ima dobre vesti - ta opština će posle 42 godine imati prvu fabriku - turskog investitora koji će zaposliti 400 ljudi.Čestitao je građanima Sretenje i zahvalio za ogromnu podršku."Ziveo Šabac, Mačva, Srbija", poručio je Vučić.