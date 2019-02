Dok sam ja predsednik Srbije, politiku zemlje će voditi građani Srbije preko svojih izabranih predstavnika, a ne strane ambasade, poručio je večeras predsednik Srbije Aleksandar Vucicć.



Na pitanje novinara kako tumači to što se, dok on obilazi Srbiju i traži od ljudi da mu kažu šta još može da se uradi, za to vreme u Beogradu Sergej Trifunović i predstavnici dela opozicije sastaju sa predstavnicima američke ambasade, on je odgovorio:



"To me ne interesuje. Video sam u novinama. Dok sam predsednik Srbije poštovaćemo sve ambasade i ambasadore, ali politiku Srbije će voditi građani Srbije preko svojih izabarnih građana. To je sve što mogu da kažem, a šta rade drugi - neka rade šta hoće. Nemam problem sa tim", rekao je Vučić novinarima posle posete fabrici "Jumko" čime je završio obilazak Pčinjskog okruga.









On je podsetio da su nekada pojedini ambasadori dobijali dnevni red sednica vlade pre nego što su ga znali i ministri.



"Danas mogu u Službenom glasniku da čitaju o odlukama vlade, a dnevni red ne dobijaju, a o odlukama predsednika da i ne govorim", istakao je on i zasključio:



"Srbija je slobodna i nezavnisna zemlja, a šta drugi rade, to je njihova stvar".