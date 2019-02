Novosti online/Agencije | 10. februar 2019. 17:45 > 18:11 |



Predsednik Aleksandar Vučić u klopu kampanje "Budućnost Srbije" posetio je danas Pančevo.





"Danas sam obilazio Južni Banat sagledavao situaciju i pravio planove za budućnost", rekao je predsednik Srbije u Pančevu i dodao:









Kaže da je u svakom mestu koje je posetio bilo bar nekoliko ljudi koji su zatražili pomoć oko zaposlenja.







"Kako onda da budem zadovoljan? Onda znam da moramo da radimo još više! Neće ništa da bude lako! Nije lako dovesti investitora!", naglasio je Vučić.







Foto: S. Rovčanin

Prema njegovim rečima, nemačka kancelarka Angela Merkel mu je rekla da je veliki uspeh dovesti CTF.







"Investitori moraju da vide stabilnost i odgovornost, da dolaze na sigurno tržište, na mesto gde su vredni radnici, kao ovde u Pančevu, svaka vrsta nestabilnosti ugroža naš put u budućnost", poručio je Vučić i podsetio da je Srbija bila šampion u investicijama u prošloj godini u regionu.





Predsednik kaže da bi mnogi Srbiji opet hteli da uzmu "crno ispod nokta" i da to ne smemo da dozvolimo.

Podseća da ga optužuju da je Vučić kriv što je skočila podrška Rusiji.







"Da li toga treba da se stidimo? Po ambasadama govore da bi uveli sankcije Rusiji, a mi kažemo da to nećemo da činimo i kažemo da ostajemo na evropskom putu. Dužni smo samo Srbiji i nikome više", kaže Vučić.





BRNABIĆ: U SRBIJI NEMA VIŠE POLITIKE OD DANAS DO SUTRA



Premijerka Srbije Ana Brnabić poručila je večeras na skupu u Pančevu, u okviru kampanje “Budućnost Srbije”, da se u Srbiji više ne vodi politika od danas do sutra, kao što ni građani više ne žive od danas do sutra, a da su promene koje su do toga dovele počele 2014. godine, kada je sadašnji predsednik Srbije Aleksandar Vučić postao premijer.













MIROVIĆ: POLITIKA ZAJEDNIŠTVA







Predsednik Pokrajinske vlade Igor Mirović poručio je večeras, na skupu u okviru kampanje "Budućnost Srbije", da politika zajedništva i jedinstva, čiji je najznačajniji predstavnik predsednik Srbije Aleksandar Vučić, nema alternativu i da predstavlja budućnost Srbije, kao i da daje rezultate.



Mirović je rekao da su do 2016. godine u Vojvodini na vlasti bili oni koji su izazivali sukobe sa vladom na republičkom nivou i da je bilo potrebno da se to promeni i dovede nova energija.

















"Simbol te promene i pobede je sadašnji predsednik Srbije. Ostanite ovde, Srbija je naša majka, borićemo se zajedno, uz vaša srca bićemo mnogo snažniji", rekao je Mirović okupljenima na centralnom trgu u Pančevu.



Zahvalio je građanima na trudu, radu, ogromnoj veri i entuzijazmu koju pokazuju kada podržavaju Vladu Srbije, predsednika Vučića i njihova konkretna dela, koja se mogu videti na svakom koraku.



Najavio je da će rekonstrukcija Opšte bolnice u Pančevu biti završena u martu i da će Pančevci i stanovnici Južnog Banata imati bolje uslove za lečenje i zdravstvenu negu.



Dodao je i da će će biti obnovljene sve srednje i osnovne škole u Južnobanatskom okrugu, kao i domovi zdravlja.



"Mi nećemo stati, mi ćemo u svim opštinama imati konkretne projekte. To je politika mira i sigurnosti za naše porodice i za mlade", rekao je Mirović.



Zahvalio je građanima na podršci i pozvao ih da podrže politiku predsednika Srbije, koja je , kaže, politika mira i sigurnosti, politika novih radnih mesta i budućnosti.



"Koliko sam srećan zbog onoga što smo uradili, nesrećan sam zbog onoga što nismo. Obilazeći Opovo, Kovin, Belu Crkvu uvideo sam šta nismo uradili, ali sam video i stvari koje smo posle mnogo godina uspeli da pokrenemo. Posebno sam ponosan na to što ćemo u Pančevu otvoriti CTF fabriku koja će doneti mnogo novca Pančevu i zaposliće ljude desetinama godina unapred", rekao je Vučić okupljenim građanima.Vučić je istakao da građani koji rade neće da kažu da im je teško."Samo mi je jedna rekla bolje da imamo posao nego da ih nemamo", naveo je Vučić."Nedostaje nam jedan pogon u Opovu, jedna fabrika u Vršću", rekao je on i dodao da je ukupno otvoreno 180 pogona i dodao da bi voleo da u naredne četiri godine bude otvoreno još 100 fabrika."Neki su bežali od problema, a neki su trčali problemima u susret. 2014. godine suočili smo se bankrotom, to smo morali da lečimo najtežim merama, jer se rak ne leči aspirinom", istakao je Vučić.Kako je dodao, smanjuje se javni dug, da bi deca mogla da imaju normalnu budućnost i da im ne ostavimo dugove.Dodao je da Srbija smeta mnogima u regionu i njena nezavisna pozicija i da bi mnogi i spolja i iznutra da je sruše."Zašto mislite da bi se neko spolja radovao uspesima Srbije? Nekima je drago, ali mnogi žele da su uspešniji od nas. Hrvatska bi želela veći ekonomski rast i zato nije slučajno da Vučić smeta", kaže predsednik, podsećajući da je juče u Gračanici bilo 19 ljudi na protestima, uključujući i službenika zapadne ambasade. On je zapitao zašto se albanski mediji raduju propasti Aleksandra Vučića."Da li je to zato što je Vučić loš za Srbe ili zato što se bori za njih. Zato hvala našem narodu na Kosovu koji nam daje podršku od 80 odsto, koji zna ko ih je oterao od Srbije, zna ko je odcepio Crnu Goru i ko se sada pravi da ništa ne zna i ko ništa nije uradio da to spreči", kaže Vučić, dodajući da upravo takvi sada optužuju Vučića koji pokušava da popravi ono što je ostalo kao najveća nesreća srpskom narodu.Kaže da će biti problema oko Kosova, da neće govoriti narodu bajke, te da će čekati povlačenje taksi."Ako ih ne ukinu, živećemo sa tim i pomagaćemo našem narodu, ali nikako nećemo dozvoliti da neko misli da je Srbija mala i beznačajna. Srbija ima veliki ugled u svetu, koji se stiče poštovanjem koje se dobija zaštitom suvereniteta i interesa Srbije. Neću da se dodvoravam, već da radim za svoj narod i zemlju", kaže Vučić.Podseća da je 450 sednica vlade u vreme onih koji bi da se vrate na vlast, održano telefonskim putem."Danas ima da se čitaju i proučavaju materijali, te da se o njima glasa, a tada su odluke donošene na telefonskim sednicama, a dnevni red je slat u ambasade na odobrenje. Ponosan sam jer nijedan ambasador sada ne određuje politiku Srbije, već to čini narod na izborima", kaže predsednik.Brnabić je podsetila da je kampanja na inicijativu predsednika "Budućnost Srbije" započela u Vranju, gde je na skupu građanima Pčinskog okruga kazala koliko je do 2014. godine zemlja bila devastirana i koliko su je zgazili oni koji su do tada bili na vlasti."Svaki dan mogu da navodim primere koliko ih ništa nije zanimalo, koliko ih nije zanimala, kao ni građani, koliko ih nisu zanimale bolnice, škole, putevi, da li mladi odlaze i da li porodice imaju budućnost. Sve je to počelo da se menja kada je Vučić postao premijer i kada se videlo da Srbija može da pobeđuje i da se takmiči sa najbolji, kao i da ima potencijal da pobeđuje najbolje", kazala je premijerka.Kako je navela, postavljenjem kamena temeljca za izgradnju jeftinih stanova za pripadnike snaga bezbednosti u Nišu i Vranju, sadašnja vlast pokakazala je da ispunjava obećanja.Brnabić je istakla da opozicija koja se predstavlja kao "alternativa" sadašnjoj vlasti u svom novom dokumentu, koji se zove "ugovor sa narodom", ne kaže šta će biti sa Srbijom, da li ih interesuje Evropska unija, šta će biti sa Kosovom i Metohijom, niti kako će se Srbija pozicionirati u sve komplikovanijim međunarodnim odnosima.Kaže da jedan deo njih je oduvek samo interesovalao da se bave svetskim problemima, a Srbija je za njih bila samo jedna stanica i sredstvo da dođu do svog cilja, a Vučić im tada nije bio diktator, već su tražili njegovu podršku.Drugi deo te opozicije čine oni koje interesuje samo novac, kojima je vlast bila poluga da dođu do bogatstva, kazala je Brnabić i dodala da treći deo čine oni koji sami sebe nazivaju ljotićevcima, a koji nisu, niti znaju šta je Srbija.“To je licemerje, bahatost, neodgovornost”, istakla je Brnabić i dodala da za sadašnju vlast nikada nijedna stvar koja je trebalo da se uradi nije bila mala, te da se i ona i predsednik Srbije bave i najmanjim stvarima.Predsednik se lično bavi preparcijalizacijom zemljišta u Pančevu da bi što pre došli novi investitori i da bi se obezbedilo još barem jedno radno mesto, navela je premijerka.“Ponosni smo što radimo za naše građane, ne postoji veća čast od toga, želimo da vidimo Srbiju koja pobeđuje. Budućnost Srbije nije politika linča, vešala nisu slika Srbije, uvrede nisu rečnika Srbije, a pretnje nisu manir. Budućnost Srbije je da radimo, stvarimo, verujemo, pobeđujemo, a to možemo samo ako nastavimo kao do sada da dajemo sve od sebe i da radimo zajedno”, zaključila je Brnabić.