- Izgurao je svoje. I briga me šta će reći Evropa, sudovi, Savet Evrope: važniji su mi životi dece. Slušali smo Jurića svaki dan i trebalo nam je puno vremena da proguramo inicijativu. Danas su svi skočili na njega jer brani moju odluku. Pa, borio se za tu odluku koja je prošla i biće usvojena. Valjda treba da bude dobar samo ako kaže nešto loše protiv mene, a koga briga za suštinu. Deo političke elite nije bilo briga za narko dilere, ubice dece i zločine, već im je stalo samo da napadaju mene i moje saradnike - kaže predsednik.













- Sram vas bilo! Što niste otkrili ubice Ranka Panića? Što niste vodili istragu? A sada hoćete da solite pamet. Jedino što žele, kao nekrofili najgori, to je da se dokopaju vlasti - kaže Vučić.





Kada je reč o poseti predsednika Rusije, kaže da je reč o važnoj poseti kojom će se Srbiji obezbediti jeftiniji gas.



- Želim što jeftiniji gas za moj narod, moje privrednike. Važan nam je i dispečerski centar kojim ćemo sprečiti tragedije na prugama - kaže predsednik, dodajući da očekuje 21 sporazum za potpisivanje.





Vučić je gostujući na televiziji Pink rekao da mu orden Svetog Aleksandra Nevskog, koji će mu, prema najavi, Putin uručiti tokom posete Beogradu, mnogo znači i da Rusi "svoje titule i doktorate ne razbacuju".





- To je ogromno priznaje, priznanje koje se dobija posle 105 godina i to posle toliko velikana, a dobio ga je i kralj Petar Prvi Karađorđević - rekao je Vučić. On je dodao da je to stvar koja obavezuje, ali "pokazuje da ste uspeli da sačuvate suverenost i nezavisnost Srbije". - Ponosan sam i počastvovan. Nadam se da će i moji unuci i praunuci biti ponosni na svog dedu, pradedu - rekao je on.

Govoreći o protestima, predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da se ljudi koji protestuju subotom u Beogradu i širom Srbije ne osećaju dobro, uprkos svim "realnim i objektivnim argumentima" da se u Srbiji bolje živi, te da je njegov posao da otkrije zašto je to tako.



Vučić je za televiziju Pink kazao da postoji nešto što je subjektivni osećaj, da postoji neka "težnja za srećom i prirodno nezadovoljstvo, a tu nema puno racionalnih argumenata". - Mislim da ti ljudi hoće da kažu, ej nas niko neće da čuje, hoće da kažu morate da nas čujete i da nas vidite. Ja možda ne umem to da pokažem, ali ja se trudim i da ih čujem i da ih vidim i da razumem šta su njihovi zahtevi - rekao je Vučić.



On je kazao da nema problem s tim što ga predstavnici opozicionih stranaka vređaju, jer, kako je kazao, oni time o sebi govore i dodao da mu je jedino odvratno da mu kažu "Vučiću lopove". - Ja nisam idelan čovek, ne bih nikad mogao kao (predsednik Francuske Emanuel) Makron da se dodvoravam ljudima. Težak sam čovek, nisam lep, ponekad sam arogantan, ali ja radim svakoga dana naporno i za mene nema odmora. Spavam, ali srećom manje od drugih ljudi - rekao je Vučić.



Vučić je na pitanje da li je Kosovo davno izgubljeno, ili se danas gubi, kazao da je to "filozofsko pitanje".

Na pitanje gledaoca kada u Zrenjaninu može da se očekuje otvaranje fabrike, predsednik je najavio kamen temeljac Šandong Linglong fabrike, koja će kako je najavio biti izuzetno velika investicija.



- ''Linglong'' će biti najveća komapnija u Zrenjaninu posle ''Drekslmajera'', to će biti 30 puta veća investicija. To je nešto što će promeniti sve u Zrenjaninu i samo da sve bude u redu - rekao je Vučić i naveo da se Srbija za dolazak te investicije mnogo borila.



Najavio je i da će Zrenjanin nakon nekoliko decenija dobiti čistu vodu. Prema njegovim rečima, za Banat dolaze bolji dani, za Žitište, Miloševo, Sečanj...







- SNS je stranka naroda, zato se neki koji glume elitu trude da potcenjuju narod, običan i dobar narod. SNS je najveća politička snaga zato što je iznikao iz naroda - rekao je Vučić.



Kako kaže, vidi da mnogima kojima su se zahvalili ne zaslužuju poverenje naroda.



- Svi ljudi misle da zaslužuju da budu selektori i političari. Nije to pitanje šta ljudi misle, već je pitanje objektivne procene. Postoje rezultati rada, nivo angažovanja, poštenje, predanost i posvećenost poslu. U skladu sa tim menjaćemo stvari i unutar partije - rekao je Vučić.



Neizbežna tema sa Putinom biće Kosovo. Vučić je rekao da je još u Sočiju razgovarao sa njim o KiM, i da je još od tada znao o čemu se razmišlja i šta smatramo da bi mogla biti neka vrsta kompromisa.



- Putin je racionalan i odgovoran čovek. Njemu je stalo do tradicije, ali nije satkan od mitova. Jednom sam bio kod njega i poklonio mu ikonu. On je postavio na istočni zid, poljubio je i malo smo razgovarali o pravoslavnom duhu - rekao je Vučić.











Kada je reč o taksama koje je Priština uvela na robu iz centralne Srbije, kaže da su SAD shvatile koliko je ta odluka bila štetna, te da ako SAD snažno reaguju, rezultata će biti. Predsednik Srbije je ukazao da su nametnute uvećane takse na robu iz Srbije zaustavile dijalog istakao da je zamrznuti konflit sa Prištinom najgore moguće rešenje, jer, kako je rekao, kada dođe do odmrzavanja, svi ćemo potonuti.



Vučić je primetio da građani Srbije nisu naviknuti na istinu o Kosovu, već volimo, kaže, da se pričaju bajke. - I tako pričamo bajke, uživamo u tome … Ja nisam bajkopisac, moj posao je realan, ozbiljan i odgovoran - rekao je Vučić.



Zapitao je šta bi se dogodilo kada “oni krenu u akciju protiv našeg naroda”, te podsetio da je on na sebe preuzeo rizik i stavio do znanja da će Srbija štiti svoj narod. - Da li ste spremni da vi vaše dete pošajete u rat - zapitao je Vučić i ne plaši se, kaže, da to pita. - Nikoga se ne plašim, samo kažem - rekao je i ukazao da je nama potreban mir, ali da taj mir ne dolazi od sebe.



Mir, kazao je, mora da bude rezultat kompromisa i sporazuma, a ako to nećemo, teško ćemo taj mir očuvati. To, ističe, ljudi moraju da razumeju. Sit je, kaže, laži i prevara.



- Znam da Srbi ne žele nikakav sporazum sa Albancima, jer sada je mnogo bolja situacija, a Srbi vole da kada je situacija dobro pokažu mišiće - naveo je. Ne želeći da priča o Albancima, Vučić tvrdi da Srbi ne razumeju da je naša šansa u tome da ekonomski napredujemo i razvijamo se i da ćemo tak tada imati uticaja u regionu.

S TAČIJEM NA ENGLESKOM, KAD SE SVAĐAMO - NA SRPSKOMPREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić ispričao je da u susretima sa predsednikom tzv. Kosova Hašimom Tačijem razgovara na engleskom jeziku, ali da kada dođe do verbalnog sukoba, kaže, pređu na srpski. Na pitanje voditeljke da li je pored verbalnih bilo i nekih drugih sukoba, Vučić se prisetio jednog momenta tokom prvog briselskog dijaloga, kada je bivški kosovski ministar pravde "skočio" na Ivicu Dačića, a on morao da mu priskoči u pomoć. "To se brzo završilo", rekao je Vučić kroz smeh. Kaže da u Briselu ne sme da dođe do fizičkih sukoba, već da je to mesto gde treba da dođe do sudara ideja, vizija i budućnosti.







- Očigledno je da ja to ne mogu nikome da objasnim, ali govorim to da ostane zapisano u istoriji. Da ostane zapisano da to nije moja krivica - kazao je i istakao da se povodi za popularnim već za realnim i ozbiljnim. Najlakše je, konstatuje, biti protiv svega.



- Kriv sam što sam se drznuo da kažem razgraničenje sa Prištinom da se konačno zna šta je naše, a šta njihovo - kazao je Vučić i ponovio da nikakav sporazum sa Prištinom ne postoji, da smo, kako je rekao, 100 hiljada godina daleko od sporazuma.



- Na tome treba da radimo, ali ne možemo jer imamo takse, nemamo ZSO. Pogledajte kakva je nervoza u prištinski krugovima, ali oni su spremni da se bore.. A, da li smo mi - zapitao je predsednik. Kazao je da nije slučajno rekao da više neće biti Oluje i Bljeska protiv srpskog naroda i da neće dozvoliti da Srbi budu proterivani sa Kosova, kao što je to bio slučaj 2004.



- Rešenje jeste u sporazumu. Jednom mora da dođe do njega. Jer, mi sada idemo u suprotnom smeru - rekao je i istakao da se na tome radi, ali i da problemi postoje.







Stalno kaže sluša kako neki govore kako je “Vučić sve već dogovorio i mora da pristane”. - Ne moram baš ništa i ništa se nisam dogovorio, ali znam šta su potrebe našeg naroda i naše zemlje - poručio je Vučić.





Na pitanje kako reaguje kada mu neko dirne porodicu, Vučić je rekao da su se trudili i smislili, kao i dogovorili kako da mu lično napakoste i kako kaže, smislili su da kažu kako su privodili, i priveli mog sina.



- Išao je na kontra skup i vikao je protiv ljudi koji su šetali. Ne znam šta je vikao, možda "ua, pe*eri", kao što meni viču. Moj posao je bio da obezbedim skup, da mogu slobodno da šetaju i mirno. Ne volim njihove šetnje i nisam srećan što je to radio moj sin sa 16 godina. To je bio strašan greh mog sina - kaže Vučić.



- Ako je to nešto što je moj veliki greh ili da nisam sina dobro vaspitao, prihvatam to. Ali da na takav pokvaren način pljuju i da to koriste u političke borbe, govori samo o njima, a ne o meni - rekao je Vučić.



- Za mene je teško da govorim o odnosima sa Hrvatskom, jer uvek sputavam svoje emocije. Ali ja imam i obavezu da posmatram stvari sa racionalnog ugla. Oni su sportska nacija. Moraju neko novo takmičenje da izmisle - rekao je Vučić.



Prema njegovim rečima, imaćemo sa Hrvatskom mnogo bolje odnose u budućnosti, i kako kaže, moraćemo zajedno da se suočavamo sa problemima ukoliko želimo da opstanemo.



- Nismo izvukli pouku ni mi, a ni oni iz svoje politike. Ukoliko se ne opametimo gubićemo i u budućnosti. U sukobima ne dobijamo ništa, ali bi bilo dobro da se usaglasimo zbog budućnosti - rekao je Vučić.



- Trudim se svakim svojim nastupom da podstaknem dobre odnose Srba i Bošnjaka. Svaki put istaknem poštovanje integriteta BiH. Međutim, oni ne žele da vide racionalnu želju srpskog rukovodstva da imaju dobre odnose sa bošnjacima. Mi ne vidimo stvari na isti način, ali to ne znači da ne želimo BiH kao partnera. Imate prijatelje u Beogradu, u Srbiji, iskoristite to. Međutim, ne očekujte da u svemu budemo saglasni - rekao je Vučić.



Predsednik Srbije Aleksandar Vučić kritikovao je danas sudije u Srbiji i izjavio da će oni i posle uvođenja strožih kazni dosuđivati blage kazne, te da će zbog toga posle reforme i najmanje kazne biti drakonske.Vučić je za televiziju Pink kazao da je stopa kriminaliteta umanjena prethodnih godina, ali da to nije dovoljno, jer je potrebno da bude smanjena na minimum."Svi pronalaze načine kako da izvrgnu zakon ruglu, da na bilo koji način umanje kazne kriminalcima, a kriminalci to rade uz podršku onih koji ih zastupaju. Sudije su birale uvek, ili najčešće, manje kazne", rekao je Vučić.On je kazao da ima sudija koji "češće idu u američku ambasadu nego u sudnice i najglasnije komentarišu u Đilasovim i Šolakovim medijima"."Oni će i posle da sude minimalne kazne, ali će i one biti drakonske", kazao je Vučić i dodao "kod nas je sudstvo veoma nezavisno, ali samo od svoje države. Od nekih drugih su prilično zavisni".Vučić je upitao "čime ćemo da se borimo ako ne strožim kaznama" protiv kriminalaca, te da mu je drago što će ostaviti manje prostora za slobodno sudsko uverenje.On je dodao da su građani "gladni pravde" i poručio protivnicima reforme da se žale Savetu Evrope, ali da će rezultat biti "kao da se žale upravi vodovoda".Predsednik je najavio da će zakoni u našoj zemlji biti stroži i od nekih u Nemačkoj.Onako kako su zakoni regulisani u Nemačkoj, mi ćemo da propisujemo iste zakone, samo malo strožije. Mi smo rešili da ako bilo ko bude uhvaćen da prodaje drogu ima da ide u zatvor na pet godina. Drugi put ako ga uhvate, ide kazna na sedam i po godina minimalno - dodao je Vučić.Na komentar novinara da pojedine sudije kažu da nije originalan i da su i prethodnici pokušali isto da poostre kaznenu politiku, kao i da se pokazalo da to ne smanjuje broj krivičnih dela, Vučić je zapitao o kome se radi, a na odgovor da je reč, na primer, o sudiji Apelacionog suda Miodragu Majiću, uzvratio:"Kako ste ga pogodili odmah? Ne možete nikog drugog ni da čitate, pošto ne silazi sa Šolakovih i Đilasovih medija. Bogom dan da soli pamet, a prvo svrati do nekih ambasada da mu oni kažu šta da misli o tome. Pa se on onda pojavi da nam objasni šta misli o tome", primetio je Vučić.Istakao je da je sit toga da mora da odćuti takvima koji nam stalno drže neka predavanja."Kad su to povećavali kazne, kada su za trgovinu droge 61,11 odsto od osuđujućih presuda bile uslovne osude, pa kada su to onda povećavali kazne?", zapitao je Vučić.On je ukazao da je isto tako advokat Borivoje Borojević, inače član stranke Vuka Jeremića rekao da je ovih dana u velikoj akciji policije uhapšeni Filip Korać "nevin I fin" čovek."Nema ko ne zna ko je Korać. Što ne kažete kako mu idu telohranitelji po gradu. Mi ih hapsimo, pa ih puštaju, iako šetaju heklerima. Šta će im hekleri, sve pošteni svet", kazao je on.Vučić je kazao da je Korać onaj joji je organizovao dovođenje Hrvata na stadion Partizana.„Oni koji su skinuti goli, od kojih su neki već ubijeni. Ta banda mafijaša i narko dilera došla je da zavodi red po nalogu Koraća, za kojeg ovi znaju da nije kriv. Što je dovodio te ljude? Da postavi svoju mrežu narko dilera. Što to radite kada ste pošteni", poručio je on.Rekao je da opozicija hvali mafijaše, da pričaju kako znaju da su to fina gospoda, jer hoće pare mafijaša.Oni, kaže, žele da žive u 90-tim, jer ne umeju da funkcionišu u promenjenom svetu, u kakvom mi danas živimo, ali da on neće dozvoliti da kriminal vlada kao tih godina i decenija."Ja rizikujem sve, oni ništa", rekao je Vučić i ponovio da je politika stranaka bivšeg režima zapravo politika povratka u 90-te.Naveo je da je najgora godina, po broju ubistava, bila 2001, i 2002, kao i 2003, kada je ubijen i premijer.Prema njegovim podacima 2001. bilo je 215 krivičnih dela ubiustva, a 2017."svega" 72.Nešto lošija, dodao je, bila je prošla godina sa 96 ili 97 ubustava.Rekao je da se pravi loša slika, kao što su radili i 90.tih kada je trebalo satanizovati Slobodana Miloševića, pa svi znaju za knjigu iz tog doba "Vidimo se u čitulji".A u vreme najvećeg kriminala između 2001. i 2003. nisu, kaže, pravili problem od toga, da bi zaštiti svoju vlast.Govoreći o inicijativi Igora Jurića, kaže da je to čovek koji je "izgubio svog anđela" i da je jasna njegova borba.Kada je reč o ubistvu Despotovića i Stankovića, kaže da država zna ko su počinioci.- Imamo ih u operativnom smislu i zmao ko ih je ubio. Ljudi koji su to videli, to su potvrdili i govorili su istinu. Biće mnogo muka za mafijaška udruženja da brane svoje mafijaše - kaže Vučić.Na pitanje kada će se pronaći ubica Olivera Ivanovića, Vučić kaže da je to jako teško pitanje.- Pitate me nešto što je od nas od ključnog značaja. Olivera Ivanovića sam dugo poznavao, još od pre 2000. godine. On je obavljao važne funkcije i bio je jedan od onih koji su vodili naše grupe čuvara mostova severno od Ibra. Najsmešnije mi je kada oni koji su o njemu govorili najgore, danas govore najlepše - rekao je Vučić."Bio je čovek koji je imao svoj autoritet i integritet. Nije bio uvek najomiljeniji. A, najsmešnije mi je kada oni koji su o njemu govorili najgore, danas o njemu govore najlepše", rekao je Vučić.Istakao je da je on pomagao Ivanoviću, ponekad čak i zaobilazeći i kosovske propise, kako bi ta pomoć stigla.On je naveo da su Rada Trajković, Milan Milanović i Marko Jakšić, najžešći način napadali Olivera Ivanovića.Optužili su ga da je rušio jedinstvo kosovskih Srba, i da on ima tri promila podrške Srba, a danas govorekako je imao stoprocentnu podršku i kako ga je ubio neko iz Beograda - rekao je Vučić.Kako je naveo, kao prvu činjenicu da Beograd nema nikakve ingerencije i da nije mogao da bude urađen uviđaj, jer kako kaže, nisu dobili pristup.- Mi sve vreme bauljamo u magli. Tražili smo satelitske snimke, ali nisu hteli da nam daju. Mi svakako radimo, ali oni su nas optužili od prvog trenutka. Zatim je krenuo žestok pritisak spolja. Samo je jedanput Oliver bio kod mene a da njegova supruga nije bila sa njim. Ja sam poslao svog starijeg sina da ga sačeka kada je izašao iz zatvora. Trudio sam se da toj porodici pomognem u tom postupku - rekao je Vučić.Vučić je podsetio da su imali 12 godina na vlasti, a da nisu zaključili ubistvo Ćuruvije. Podseća da se ubistvo Ivanovića desilo na dan raspisivanja beogradskih izbora.Kaže da Mileni ne praštaju ni to što je živa. Dodaje da je izdržala ogromne pritiske i da je najgora jer ne govori da je on (Vučić) ubica.