Tanjug | 14. januar 2019. 13:19 > 14:35 |

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je danas da eventualno održavanje vanrednih izbora zavisi od opozicije i da će ih biti ako ih zatraže.

"Izbori zavise od njih, jednu reč da kažu i biće o, rekao je Vučić i dodao:

"Pobedićem ih ubedljivo", izjavio je predsednik u Leskovcu.

Predsednika Srbije Aleksandra Vučića dočekalo je danas ispred fabrike "Aptiv Pakard" u Leskovcu nekoliko desetina gradskih činovnika iako je ranije bio pripremljen organizovaniji i masovniji doček Leskovčana.

Kako je agenciji Beta nezvanično rečeno u Gradskoj upravi, od organizovanog dolaska građana na otvaranje te fabrike odustalo se po želji samog Vučića koji je kako su naveli, rekao da narod "ne treba da se smrzava".

Predsednik Aleksandar Vučić kaže da je očekivao napade dežurnih kritičara zbog oštrijih mera kaznene politike koje je najavio, ali da mu je važnije šta kaže “običan” narod, te da smo na putu da donesemo dobre zakone i da će i u Srbiji kriminalci ubuduće ozbiljnije da odgovaraju.



Upitan da li je očekivao napade na društvenim mrežama nakon najavaljenih mera, Vučić je odgovorio:



“Jesam. Nije mi to važno. Sve sam to očekivao. Napadi će biti mnogo žešći, snažniji, organiaovaniji…Niste valjda očekivali da se oni pomire sa tim?”.



Ne može, kaže, da govori šta se sve iza toga krije, ali je naveo da ga interesuje šta kaže “običan narod”.



“A, lideri, oni koji su razorili zemlju i koji ni u ovaj grad nisu doveli nijednu investiciju... Je l' znate neku fabriku da su ranije doveli ovde? Da nisam neku promašio usput? Ili su možda doveli u neko mesto južno od Leskovca? Ma, kakvi, nije im na pamet. Bilo je samo - ajde ruke naše, trpajte u sopstvene džepove koliko možete i to je to”, rekao je Vučić.



Dodao je da je ponosan na fabrike, ali i na to što smo na putu da donesemo dobre zakone, kakvi postoje u Nemačkoj i Austriji.



“Kada im se ne isplati da ubijaju po Nemačkoj i Austriji, neće im se isplatiti ni u Srbiji”, ukazao je.



Kako je rekao, zakoni će u Srbii biti još malo stroži nego u Nemačkoj ili Austriji, u svim segmetnima - od prve akcije policije do politike izvršenja kazne, makar za nijansu, jer, kaže, moramo da učimo od najboljih.



“A, to što su bili smislili u prethodnom periodu - kod nas sve može, kazne da budu male, jer to tako kaže Savet Evrope, kažu svi stručnjaci o zaštiti ljudskih prava… To sad - put putujem i nosite to svojoj kući, u Srbij to više ne može. Ovde će kriminalci mnogo ozbiljnije da odgovaraju”, zaključio je Vučić.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je, povodom najnovijih uvreda na račun Milene Ivanović, supruge ubijenog Olivera Ivanovića, da tu vrstu ludila i mržnje nikada nije razumeo, ali da opozicija treba da zna da uvredama ništa neće moći da promeni.





Na pitanje novinara da prokomentariše izjavu Željka Veselinovića, Đ ilasovog odbornika u beogradskoj skupštini, koji je za Milenu Ivanović rekao da je đavo, on kaže:





"Oni svaki dan govore da ih neko vređa, samo, ja nisam ni za koga od njih rekao da je izdajnik, a oni to za mene kažu na dnevnom nivou 50 puta, bitanga, lažovčina, izdajnik, majmun...sve su to njihove reči za mene. Mnogo su pametni. Pošto ne mogu da kažu koju su to fabriku otvorili u Leksovcu onda misle da će silinom uvreda nešto da promene. Ne mogu da vam objasnim koliko se tresem od straha od njihovih uvreda", rekao je Vučić.





To je, dodaje on, sitnica.





"I još onda tobož kukaju kako neko njih vređa, a onda počnu da vređaju žene i ne samo to, već je nešto drugo tu u pitanju", rekao je i dodsao:





"Vi govorite ženi koja je izgubila supruga i i oca svoga deteta, vi njoj govorite da bi protiv nekog trebalo da protestuje, a ona neće. Ali, vi hoćete, pošto vi to znate i osećate bolje od nje. Da li to ima bilo kakve veze sa pameću. Kažete da je đavo, jer neće da bude sa vama", upitao je on.





Kako je dodao, zato im je kriva i Ružica Đinđić, jer neće da šeta sa njima, svako je kriv i oni (opozicija) misle da imaju pravo na more uvreda na dnevnom nivou.





"Zadržite se na tome da ste razvalili mene, uništili ste nas", rekao je on.





Vučić je naveo da ljude ne zanima šta ko viče, već fabrike i ko se brine za njih.





"Kada su prošli krenuli sa protestima u ponovljenim krugovima predsedničkih izbora, dobio sam 20 odsto glasova više nego sedam dana pre toga, kad su završavali sa tim protestima četiri meseca kasnije imali smo gradske izbore na kojiam smo dobili za 20 odsto glasova više, a oni a 40 odsto manje. Je l' mislite da su ljudi fascinirani time šta neko viče? Ljude interesuju fabrike, život, ko se bori za njih a ne samo za sebe", zaključio je Vučić.