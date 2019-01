Tanjug | 14. januar 2019. 21:41 |

On je naveo da nema pouzdanih informacija da je Milan Radoičić umešan, ali da "bi slagao kada bi rekao da taj čovek nije predmet njegovog interesovanja", imajući u vidu da je on neko ko je mnogo pominjan u tom kontekstu, za njega se vezuju mnoge priče, nejasnoće, mnogo podataka, informacija...





MILENA IVANOVIĆ ZA "NOVOSTI": Meni i Bogdanu nacrtali metu

PROČITAJTE JOŠ -

BEOGRAD - Brat ubijenog lidera kosovske Građanske inicijative SDP Olivera Ivanovića, Miroslav Ivanović, izjavio je da nema pouzdanih informacija o uključenosti Milana Radoičića u to ubistvo ili njegovu pripremu.Miroslav Ivanović je, gostujući u emisiji Pravi ugao na RTV, takođe rekao da i Priština i Beograd imaju interes da se to ubistvo rasvetli.Ivanović je rekao da informacije o ubistvu saznaje kao bilo koji drugi čitalac ili gledalac televizije, da mu je uskraćeno mnogo toga što bi bilo najnormalnije da zna."Jesam sudija i ako bih izgovorio da neko treba da me informiše, udario bih na samog sebe, ali, tražim nagoveštaj. Ne tražim detalje, ali tražim uverenje da je neko posvećen tom cilju. Ali, ja to ne vidim", rekao je Miroslav Ivanović.