Tanjug | 29. decembar 2018. 13:02 |

Istakao je da se nada da će Orić jednog dana odgovarati za svoje strašne zločine i da je kao civilizovan čovek uveren da će Orić odgovarati pred sudovima.





"I za to vas optužuje čovek koji je dopustio dva dana pred izvršavanje kazne nekome da tajno izađe sa njegove teritorije i to u Albaniju. Koji je sa regularnim dokumentima, bez ikakve potrage i poternice ušao i izašao iz Srbije. I ja sad pitam šta je Srbija tu kriva", rekao je Vučić.





"Izgleda da ni Hodžaj, kada je govorio o nekim stvarima, nije baš napamet govorio", zaključio je Vučić.









O UGLjANINU I KRIVICI SRBIJE ZA SVE I SVAŠTA





Predsednik Srbije Aleksandar Vučić smatra da protestna šetnja Sulejmana Ugljanina i njegovih pristalica u Novom Pazaru pod parolom "1918. godina okupacije Sandžaka" nema značaj, niti zabrinjava, ali da nije beznačajna poruka, koja stiže sa raznih strana, da je Srbija kriva za sve i svašta.



"Ja sam mislio da su Srbi najstrašnije stradali u Prvom svetskom ratu, da smo izgubili više od milion i po ljudi, a onda sam shvatio da smo mi u stvari ugrožavali sve i svima smo krivi što smo preživeli i doživeli 1918. i u novu državu uveli Hrvate, Slovence i druge koji su posle stvarali svoje države", rekao je predsednik Srbije novinarima u Vranju.



"Vidim da šetaju svuda, za sve je Srbija kriva od 1918, do Vučića Pinočea", primetio je, uz opasku da je razumeo tu poruku.



Građani, kaže, ne treba da se uzbuđuju zbog Ugljanina:



"I Ugljanin i drugi mogu samo da šetaju. A sve drugo... pa opet bi mogao samo da prošeta, ali u drugom prostoru", kaže on.





Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da bi tvrdnje Nasera Orića kako on, Vučić, hoće da ga ubije bile samo bizarne, da ne potvrđuju činjenicu da sa raznoh adresa iz regiona neprestano stižu neke optužbe na račun Srbije i njenih vlasti.Što se tiče Orića, primetio je da oni svakako nisu "ista fela":"Ja, za razliku od Orića nisam ubica. Nisam nikome vadio oči, nisam nikog klao i više bih voleo da mene nema, nego da moram nekoga da ubijem. Njega da ubijem, to je toliko sumanuto i bizarno da nemam komentar", rekao je Vučić novinarima u Vranju."Nisam ni znao da imamo dronove.. to tek nabavljamo i to kineske, za 32 miliona evra, ako se ne varam", dodao je ironično.Dodao je da je makedonski premijer Zoran Zaev rekao da su se on (Vučić) i Orban sastali sa Mickovskim (Hristijanom, liderom VMRO-DPMNE) i da je sumnjivo šta su pričali.Vučić je istakao da je Mickovskog sreo u Helsinkiju, na Samitu EPP i da "ni dve reči" nije sa njim progovorio, da nikakvog kontakta posle toga nije imao sa njim, kao i da nikada sa Mickoskim nije razgovarao o Nikoli Gruevskom.Istakao je da zna da je on svima kriv i da razume da je to zato što Srbija više nije "džak za udaranje", nije ekonomski bespomoćna, već napreduje i štiti svoj integritet, ponos i dostojanstvo.