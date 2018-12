Tanjug | 29. decembar 2018. 10:30 > 11:38 |





Vučić je poručio da će Srbija sačuvati mir, ali i da je niko neće baciti na kolena. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić otvorio je danas novu Hiruršku bolnicu u Vranju uz poruku da će Srbja nastaviti da napreduje i da je niko i ništa neće baciti na kolena, uprkos napadima i pritiscima sa svih strana, posebno iz regiona, uključujući mere Prištine.Vučić je poručio da će Srbija sačuvati mir, ali i da je niko neće baciti na kolena.





Kako je rekao, poslednjih nedelja nasrnuli su na naš narod na Kosovu i Metohiji i na Srbiju u celini, jer Priština radi stvari koje civilizovani ljudi ne rade, a napadaju nas i sa različitih strana iz regiona.



"Dok se neki veliki prave da ne vide i ne čuju, već ćute, svima koji misle da je Srbija jednako neodgovorna i neozbiljna kao nekada, ili slaba da izdrži sve pritiske i da će Sbriju baciti na kolena - kažem vam da ćemo da čuvamo mir, ali da nas na kolena niko neće baciti niti pokoriti. Srbija će ići napred", poručio je predsednik.



Vučić je rekao da je i zdravstveni centar u Vranju deo napretka zemlje i da će od ponedeljka građani moći da vidite šta je sve urađeno.





"Da osetite novu nadu i da Vranje ima budućnosi i da možete da dobijete najbolje usluge kao što se dobijaju u Beogradu, Nišu, Novom Sadu i drugi velikim gradovima".



Kaze da su izgađene nove prostorije i nabavljeni najbolji uređaji i da će i po tome građani Vranja moći da vide koliko se toga u Srbiji promenilo na bolje.



Podsetio je da da su radovi krenuli 2006. ali da su nekoliko godina kaasnije zaustavljeni, pošto su verovatno pare potrošene na neku izbornu kampanu u Begradu i bilo je - koga briga za Vranje.



"Pokazali smo da ulaganjem, oko 5,4 miliona evra, od čega je Srbija uložila 2,7 milona evra za uređja odnosno 500.000 za gradnju same zgrade i EU oko 2,2 za uređaje i opremanje zgrade 2,68 i planiramo da uložimo još 6,2 milona u bolnicu", rekao je Vučić.







Kako je rekao, to pokazuje razliku izmđu korova koju su sejali oni iz prethodne vlasti i stvarne žetve koju su neki drugi odgovorni ljudi u stanju da urade.



Vučić je kazao da u Jumko radi i da će raditi još više i bolje.



Vučić je podsetio da će uskoro biti u potpunosti otvoren autoput od Vranja do Beograda i istakao da je Vranje na strateški važnom mestu za zemlju, jer se nalazi na 300 kilometara od Beograda i 300 kilometara od Soluna.



"Hoćemo da imate najbolji mogući autoput i uspeli smo da izgradimo Grdelicu, posle godina stajanja i tapkanja u mestu", primetio je predsednik.



Podsetio je da će zdravstveni radnici od 1. januara imate veće plate, od 10 do 12 odsto, te istakao da je siguran da ćemo sledeće godine plate i za lekare i za medicinske sestre i ostalo osoblje umeti i znati kako, na čistim ekonomskim principilma, uz cvstvu finansijsku disciplinu, da one budu i srastično veće.







"Hoćemo da oni ostanu u Srbiji, ne da idu po belom svetu, da rade za durge nego da ostanu u Srbiji", podvukao je Vučić.



Vučić kaže da je u Vranju za oko 3.000 skoro manje ljudi u odnosu na 2011. i poručio Vranjancima da će država sve više ualgati u taj grad i jug Srbije.



Zahvalio je jugu Srbje što je uvek bio uz svoju zemlju i najavio da će još jedna fabrika biti dovedena u Vranje koja će zapoliti tih oko 5.000 ljudi koji nemaju posao.



Poručio je da će biti nastalvjeno i povećanje plata i penzija.



Opoziciji je poručio da Srbja može samo ozbiljnošću da ide napred, a ne lažnim obećaćnim tajukuna koji su opljačkali i razorili Srbiju.







"Mi radimo vredno i dobro za nase građane i kada god mislite da se vreme tajkuna vratilo i lpovloku i vreme bede mi smo uvek spremni da vam učinimo uslulgi i raspišemo izbore i pokažemo iza koga je narod i koga podržava".



Vučić je rekao i da je ta bolnica u Vanju u njihovo vrmee vise ličila na ružan toalet nekog na bolnicu.





Nova zgrada Hirurškog bloka projektovana je još 2004, dve godine kasnije započeta je gradnja, ali se u međuvremnenu stalo sa realizacijom projekta.





Ka Zdravstenom centru u Vranju, prema rečima direktorke te ustanove Ljiljane Antić, gravitira 300.000 stanovnika Pčinjskog okruga i Kosovskog Pomoravlja iz Raniluga, Gnjilana, Kosovske Kamenice...





Izgradnja zgrade od šest spratova, u kojoj je Hirurški blok, koštala je 7,5 miliona evra, od čega je Ministarstvo zdravlja obezbedilo 4,3 miliona evra, a EU 3,2.

Svečanosti prisustvuju i ministar zdravlja Zlatibor Lončar i evrointegracija Jadranka Joksimović, gradonačelnik Vranja Slobodan Milenković i čelnici te zdravstvene ustanove.









PREDSEDNIK: PREGOVARAMO SA SVETSKIM GIGANTOM O VELIKOJ INVESTICIJI



Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je izjavio danas da se vode pregovori sa jednom stranom kompanijom, svetskim gigantom, koji bi mogao da investira u našu zemlju, a možda čak i u Vranju, kao i da bi to bila najveća investicija u Srbiji u poslednjih 30 godina.



Vučić nije rekao o kojoj kompaniji je reč, ali je istakao da je to kompanijia čiji bi izvoz iz Srbije bio veći od četiri milijarde evra, što je 10 odsto našeg BDP-a.



"Krenuli smo u razgovore sa predstavnicima kompanije i znaćemo u aprilu. To bi bila najveća, najvažnija i najmoćnija investicija za celu Srbju, ne znam da li će biti u Vranju", naveo je Vučić.



Istakao je da je reč o gigantu i da nam za sada u pregovorima dobro ide i da misli da smo trenutno u tim razgovorima ispred naše evropske konkurencije.









ULAGAĆEMO SVE VIŠE U JUG SRBIJE





Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je poručio danas će država sve više ulagati u Vranje i jug Srbije, kao i da će i Vranjanci u narednom periodu imati sve veće plate.



Vučić je rekao država želi da reši i pitanje vranjske i bujanovačke banje, da izgradi još jednu fabriku u tom gradu uz autoput, kao i da poveća kapacitete postojećih fabrika.



"To bi rešilo probleme u Vranju, a ulagaćemo i još više", poručio je Vučić.



On je kazao da je sada prosečna plata u Vranju oko 42.000, što je za oko 8.000 dinara niže od prosečne plate u Srbiji i značajno niže nego u Beogradu i Novom Sadu.



On je kazao da su i u Vranju sada mnogo veće plate nego u prethodnom periodu, kada su iznosile 34.000 ili 35.000, kada je bilo i oko 7.000 nezaposlenih, dok je sada nezaposleno oko 5.300 ljudi.



Naveo je da je do sada bio kao predsednik šest ili sedam puta u Vranju, što je više nego što su taj grad posetili svi predsednici i premijeri od 1945. godine.



"Nova bolnica u Vranju će ljudima da pokaže koliko dobra želimo Vranju i da ćemo pojačavati ulaganja".



Naveo je i da Jumko sada radi i ima puno narudžbina za vojsku i policija, kaoi da radi zato u dve smene, dok ranije gotovo da nije radio ni pola smene.



Rekao je da će Jumko imati još više posla pošto je plan se nabavi više tipova uniformi.



Vučić je naglasio da će završetak autoputa odnosno Koridora 10 na jugu zemlje, puno značiti za dalji razvoj tog grada, kao i da će se nastaviti gasifikacija ka Vranju i jugu zemlje, pošto gas sada ide samo do Leskovca.



Dodao je da će to dalje doprineti reindustrijalizaciji Srbije.







Vučić je istakao da je cilj vlade da sačuva zdravstveni sistem, jer je to, kaže, suština društvenog standarda i opstanka.Hirurški blok, kako je rekla za Tanjug, ima oko 6.000 kvadrata, osam operacionih sala, 76 kreveta, intenzivnu negu sa 12 kreveta i potpunim monitoringom, urgentnu medicinu takođe sa 12 kreveta.Na tom prostoru su pre obnove bili neuslovni objekti, poput paviljona, pa su pacijenti zbog različitih pregleda morali da izlaze iz jednog u drugi objekat.Za opremanje bloka najsavremenijom medicinskom opremom koja podrazumeva i centralnu sterilizaciju, izdvojeno je dodatnih 1,5 miliona evra.Blok će od sutra ući u fazu probnog rada i primiti prve pacijente.