Tanjug | 29. decembar 2018. 11:40 > 11:57 |

Dodao je da iako Albanci tvrde drugačije, ni pola od 50.000 ih nema u Bujanovcu, ali da se on tome ne raduje, već da bi želeo da i Srba i Albanaca ima više.





PROČITAJTE JOŠ I: Tači: Sledeća godine će biti godina sporazuma između Beograda i Prištine

Neprihvatljivo je da neko misli da će država uvek biti tu i da zbog toga mzopze da se ponaša nedisciplinovano.





PALE U VODU NjIHOVE LAŽI, NI TRAMP DA ME POZOVE ...



Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da su posle novih mera Prištine pale u vodu sve laži albanskih političara s Kosova da su za mir i dijalog, i poručio da nema sile koja će ga privoleti na razgovor o bilo čemu dok se takse ne povuku.



Vučić je u Vranju u razgovoru s novinarima rekao da je pun jeda i brige zbog taksi koje je Priština uvela i zbog onoga što Hašim Tači govori u međunarodnim krugovima.



"Pale su u vodu sve njihove laži i neistine koje su izgovarali u zapadnom svetu. Oni su uvek govorili da su za mir i dijalog, da neće povećavati i pogoršavati mere koje su uveli, a vidimo da su sve zajedno uradili. Hašim i Haradinaj rade zajedno, ma koliko se oni lično ne voleli", rekao je Vučić.



Narod, istakao je, treba da zna koju vrstu igre oni igraju.









Tačijev savetnik kaže da navodno trebna razmotriti ukidanje prethodnih taksi, a onda i Tačijevi poslanici, kao i svi ostali, glasaju za uvođenje novih.



Dok se ne ukinu, nikakvih razgovora nema, rekao je:



"Ne postoji ta sila na svetu i taj čovek na svetu koji će da me natera da razgovaram o bilo čemu dok se takse ne povuku, ni Tramp lično da me pozove", istakao je predsednik Vučić.





PORTPAROL KFORA LAŽE, NI ROSU NE MOŽE NA SEVER



Predsednik Srbije Aleksandar Vučić odbacio je navode predstavnika za javnost Kfora da specijalne jedinice kosovske policije, ROSU, imaju pravo da ulaze na sever pokrajine.



„Što se ROSU tiče, laže taj iz NATO što je rekao da je to moguće. Lično sam bio u NATO i znam šta smo dogovarali i dogovorili - samo dve tačke“, podvukao je on u izjavi novinarima.



Kazao je da je tada pre svega i pričao o ROSU, jer tada nije ni bilo FIT-a i drugih jedinica i da je dogovor postignut kako bi se jasno definisalo ko može da uđe na sever, te da je uveden uslov za „duge cevi“.



„Rekli smo tada da postoje dva uslova za njihov ulazak, a ona su kumulativna. Prvi je odobrenje NATO, a drugi odobrenje lokalnih vlasti. To što se prave blesavi u NATO, i Albanci se prave blesavi oko svega što su potpisali. To nije prvi put“, konstatovao je Vučić.



Ukazao je da se prave „blesavi“ i oko Rezolucije 1244 koja postoji u pisanoj formi i koja je dokument najvećeg organa sveta.



„Nemaju pravo da ulaze, što nama ostavlja pravo i mogućnost da gledamo da radimo u skladu sa formalno pravnim i materijalnim normama“, poručio je on.















JEREMIĆ PRVI PUT NIJE SLAGAO.....



Predsednik Srbije Aleksandar Vučić kaže danas da nije nikakvo epohalno otkriće da Narodna stranka i SZS daju logističku i finansijsku podršku protestima, da nema ništa protiv toga i da je jedina stvar koja je za vlast važna - da ne bude nasilja.



Povodom izjave lidera Narodne stranke Vuka Jeremića o tome, kaže:



"Ne mislim da je tu bilo kada bilo šta bilo sporno. Ali, to je prvi put da u poslednjih 1.000 dana Jeremić nije ništa slagao, sve ostalo što je rekao je izmišljao. Kao da mi ne znamo ko šta fiansira."



Ponovio je da je u redovima opozicije velika nervoza, jer su neki od tajkuna mislili da će da zavladaju svime u Srbiji, a sada vide da im to "nešto teže ide".



"Veoma su nervozni, jer gube novac, u pitanju su njihove milijarde, ne interesuje njih Srbija, ni bolnice, ni autoputevi, jedino ih interesuju ''njihove pare'' - ono što mogu da otmu od građana Srbije. Nervoza je velika, jer vide da to ne ide tako lako", poručuje Vučić.



Ako žele izbore, mi smo spremni za to, dodao je, rekavši da je za vlast jedino bitno da nema nasilja.



"Ako neko plaća, neka plaća. To nije epohalno otkriće. I nalepnice protiv mene isto neko plaća, ali onda neko treba da plati i PDV i mi smo zadovoljni, jer od toga gradimo bolnice, puteve...",zaključio je Vučić.









Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da nema razloga za strah zbog priča Albanaca da će "stići do Vranja i Niša".Na pitanje novinara u Vranju, gde je otvoren Hiriruški blok u ZC, o tome ima li razloga da se plaše, Vučić odgovara:"Ne treba da se plaše, da li su to njihove želje i planovi - jesu, da li smo demografski ugroženi - jesmo, ali i oni su u Preševu i Bujanovcu."Kaže da je slušao Kadrija Veseljija koji kaže da će kod Niša da se zaustave."Dobro, oni su jaki i veliki, mi mali i slabi. Možda stignu i do Smederevske Palanke, videćemo", primetio je ironično on."Vranje je bilo i ostalo srce Srbije i ekonomskog razvitka i uskoro tuda prolazi autoput. Mislim da su ljudi sve razumeli", kaže Vučić.Dodaje da nije još zadovoljan, ali da veruje da ljudi u Vranju prvi put osećaju trend da se stvari pomeraju nabolje.Između ostalog, nije zadovoljan stanjem u lokalnom budžetu i najavio da će za nekoliko gradova u sličnoj situaciji biti formirani specijalni timovi. To su gradovi gde se u budžetima, i pred pompći države u jednom od slučajeva i od 20 miliona evra, još postoji deficir."To će morati da se promeni. Kad počnete da ostvarujete suficit onda možete da otplatite i dugove, može i država da pomogne, ali prvo morate da rešite budžet", rekao je on.