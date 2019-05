Lj. Preradović - Z. Grumić | 26. maj 2019. 09:01 |

TROSTRUKO ubistvo u Novom Sadu, kada su u porodičnoj kući brutalno likvidirani supružnici Nada (57) i Branislav Pajić (57) i njihova kćerka Mirjana Janković (32), a za čiju je smrt osumnjičen Goran Janković (37), zet, odnosno suprug tragično nastradalih, dogodilo se, kako sumnjaju istražni organi, zbog ljubomore pomešane sa alkoholom. Zločinac, od petka ujutro kada se tragedija i dogodila, kao da je u zemlju propao, a novosadska policija i žandarmerija tragaju za njim.

Po svemu sudeći, revoltiran Mirjaninom odlukom da ga napusti i tako prekine dugogodišnje zlostavljanje koje je trpela u braku, Goran je u petak ujutro, i pored zabrane prilaska i komuniciranja, izrečene 10. maja, došao do kuće Pajićevih u Ulici Petefi Šandora 156 b u novosadskom naselju Telep, gde se Mirjana sklonila sa dvojicom maloletnih sinova. Ona i njeni roditelji usmrćeni su udarcima tupim predmetom, macolom, po glavi, a u tom trenutku su u kući bila njegova i Mirjanina deca.

- To normalan ne bi učinio - veli nam jedan Goranov poznanik. - Dodajući da je sigurno bio pod dejstvom alkohola, a možda i još nečeg. - A uz to, još je bio i ljubomoran. Sve to je na kraju, nažalost, dovelo do ove velike tragedije. Znam da je, dok je bio mlađi, bio vragolast i da su ga zvali Lepak, verovatno zbog toga što je "duvao".





U kući tragično nastradalih - muk! Ni juče niko nije imao snage da govori o strašnoj nesreći koja ih je zauvek zavila u crno. Sada im je, veli jedan od rođaka, najvažnija briga o Mirjaninim mališanima.

- Kod ujaka su, i hvala bogu, posle svega su psihički dobro - kazuje nam ovaj čovek, insistirajući da mu se ne objavljuje ime. - Mirjanin brat je preuzeo brigu o dečacima, pa sad u kući ima troje dece.





U obližnjem naselju Adice, gde je porodična kuća Jankovića, i iz koje je Mirjana sa decom otišla nakon što je 10. maja prijavila supruga za porodično nasilje, meštani nisu voljni da pričaju o trostrukom zločinu. Kažu da poznaju porodicu, ali da nemaju ništa loše da kažu o njima. Na svakom koraku su policijske patrole, a ljudi su se uvukli u kuće i prolaznici na ulici su retki.

- Šta se tačno dešavalo u njihovoj kući, između četiri zida, ne znamo, ali nisu delovali kao problematična porodica - kaže jedan od poznanika Jankovića. - Verovatno nije bio pri čistoj svesti kada je mogao tako nešto da uradi. Ratnih devedesetih doselili su se iz Hercegovine u Novi Sad, a kasnije su napravili kuću u Adicama.

U šoku su i stalni gosti kafane "Sanrajs" na Novom naselju, koju su Nada i Branislav držali dugi niz godina. Za oboje, a za posebno Nadu, imaju samo reči hvale.

- Zvali smo je majka Tereza, jer je svima, ovde u kraju, nesebično pomagala - skrušenim glasom govori Života Šolak. - Rešavala je naše probleme, a o svojima nikada nije pričala, a sigurno ih je imala.

BORBA PROTIV NASILjA - OBAVEZA

PREDSEDNICA Koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost Zorana Mihajlović kaže da je borba protiv nasilja nad ženama i decom zajednička borba države i da je neophodno da svako da svoj doprinos. Ona u saopštenju ističe da nije dovoljno da saosećamo kada se nasilje dogodi, a da o nasilju ćutimo i ništa ne preduzimamo.





ZABRANA ZA NEKE NE ZNAČI NIŠTA

KOORDINATORKA Sigurne ženske kuće Vesna Stanojević smatra da zabrana prilaska nije uvek loša mera, ali da nekim nasilnicima to ništa ne znači.

- Na mnoge nasilnike to utiče, neće da je prekrše, jer znaju šta posle toga sledi. Ali, ima i onih kojima to ne znači ništa, koji ne doživljavaju tu meru kao nešto što može njih da ugrozi - rekla je Stanojevićeva za TV Prva.

NEPOZNATO VREME SAHRANE

KADA će supružnici Pajić i njihova kćerka Mirjana biti sahranjeni, još nije poznato. Rođaci kažu da čekaju da se završe sve neophodne procedure, kako bi mogli da organizuju poslednji ispraćaj.