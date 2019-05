Lj. PRERADOVIĆ | 24. maj 2019. 21:23 |

STRAVIČAN zločin dogodio se u petak u novosadskom naselju Telep, gde je, kako se sumnja, Goran Janković (37), vlasnik vulkanizerske radnje u Veterniku, nasmrt pretukao suprugu Mirjanu (32) i njene roditelje Branislava (57) i Nadu Pajić (57). Ubistvo se dogodilo u kući u dvorištu Ulice Petefi Šandora 156 b u Novom Sadu, dok su tu bila Goranova i Mirjanina dva maloletna sina, stariji od deset godina i mlađi koji ide u vrtić.

Osumnjičeni je pobegao i za njim tragaju sve jedinice novosadske policije i Žandarmerija, a angažovan je i policijski helikopter. Nesrećna žena i njeni roditelji su najverovatnije usmrćeni udarcima tupim predmetom po glavi, a po nezvaničnim saznanjima, pretpostavlja se da su im smrtonosne povrede nanete macolom.



Masakr se dogodio u petak oko sedam sati, a nešto pre osam časova, tri beživotna tela u kući je zatekao M. P., sin, odnosno brat ubijenih. Njega je navodno preko telefona pozvao stariji sestrić i rekao šta se dogodilo u kući.

- Mama, baka i deda su ubijeni - rekao je dečak ujaku.

U to vreme u kući do ulice je bio i Nadin otac. On i deca su nepovređeni. Osumnjičeni Goran je imao zabranu prilaska supruzi i komuniciranja do 12. juna, koja mu je izrečena zbog nasilja u porodici počinjenog 11. maja. I pored toga, on je u petak ujutro došao do kuće njenih roditelja kako bi se raspravio sa Mirjanom.

- Čula sam ženski vrisak, i Nadu kako govori: "Zete, jesi li sada zadovoljan..." - duboko potresena tragedijom, plačnim glasom kaže jedna od komšinica ubijenih. - Probudila sam sina i rekla da ode preko i proveri šta se dešava. Kada je izašao, tamo je već bila policija. Strašno, ne znam šta da kažem, oboje su bili divni, pošteni i vredni ljudi. Nisam ni znala da im se ćerka vratila.





Goran sa suprugom Mirjanom i sinom

Ova starija žena dalje kaže da joj je poznato da je Mirjana imala problema u braku. Posle rođenja starijeg sina, iz Adica gde je živela sa Goranom i decom, vratila se roditeljima. Ipak, nakon nekog vremena su se pomirili, nastavili zajednički život i dobili još jedno dete.

Ubijena: Nada Pajić

Da je Mirjana više godina bila žrtva porodičnog nasilja odnosno ljubomornog supruga, svedoči i radnica u kafani koju je Nada držala sa suprugom u Futogu.

- Pričala je da je zet dugo maltretira njenu ćerku i da ga se deca plaše, zbog čega ih je majka vodila i kod psihologa - kazuje svoja saznanja ova radnica. - Navodno je pre dva-tri dana otišao u školu kod starijeg sina da ga vidi. Očeva poseta je uznemirila dete i učiteljica je odmah pozvala Mirjanu i obavestila je o tome.

Nada je, prema rečima zaposlenih u njenoj kafani u Futogu, u četvrtak uveče radila drugu smenu. Uzela je pazar, zaključala lokal i otišla kući. Trebalo je u petak ujutro da se javi i dogovori sa zaposlenima u vezi sa nabavkom pića.

- Pošto se nije javila, nekoliko puta sam je zvala telefonom, ali se nije javila - priča vidno uznemirena jedna od radnica. - U poslednje vreme bila je nešto bolešljiva, pa sam mislila da je možda boli glava ili da je otišla kod doktora. Kasnije sam iz medija saznala šta se dogodilo.

Mirjanin brat M. P. kome je dečak rekao šta se dogodilo

Nada se, kažu, prethodnog dana ponašala uobičajeno, i ništa nije ukazivalo da će se nekoliko sati kasnije dogoditi strašna tragedija.

U dvorištu kuće u Ulici Petra Drapšina u koju su se od jutra uselile tuga i žalost, okupljala se rodbina i prijatelji. Pokušavaju da pruže reči utehe Nadinom i Branislavljevom sinu i Mirjaninom bratu.



- Zaista u ovom trenutku ne može ništa da kaže, razumite ga - kazuje nam mlađi muškarac ispred kuće žalosti.

Deca ubijene Mirjane Janković biće smeštena u hraniteljsku porodicu, rečeno je u petak "Novostima" u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

- O tome odlučuje Centar za socijalni rad Novi Sad u saradnji sa Pokrajinskim sekretarijatom, u čijoj je i nadležnosti - kažu u ovom ministarstvu.





PRIČAO JE O PLANOVIMA ZA ŽENU I DECU

KOMŠIJA osumnjičenog Jankovića iz Veternika poslednji put ga je video nekoliko dana pre zločina. Za njega kaže da mu se nikada nije žalio na svoj brak.

- Popili smo kafu ispred njegove radnje (na slici) i pričali o poslu - kaže Goranov prijatelj, takođe vulkanizer. - Decu je gledao kao bogove. Skoro mi je rekao kako ima velike planove za sve njih i kako uživa i sa suprugom i sa decom. Nikada nisam čuo da je bilo nekih trzavica među njima.

Žitelji ulice u kojoj su Goran i Mirjana živeli do rastave, takođe ne znaju da je među njima bilo ikakvih problema.

- Sada ljudi svašta pričaju, ali ja sam policiju prvi put video pre desetak dana pred njihovom kućom. On je uvek bio miran, ali možda je to bilo samo lice za komšije - kaže jedan od naših sagovornika.

UVIĐAJ NEKOLIKO SATI

OPERATIVCI novosadske policije i forenzičari, u prisustvu zamenika višeg javnog tužioca, nekoliko sati su obavljali uviđaj. U velikim papirnim kesama su odneli brojne predmete na veštačenje, a tela ubijenih su po nalogu tužilaštva preneta u Institut za sudsku mkedicinu da se utvrdi tačan uzrok smrti.



AŽC: UTVRDITI PROPUSTE NADLEŽNIH

NAKON zločina i informacije da je žrtva prijavljivala nasilje u porodici, reagovao je i Autonomni ženski centar, koji je postavio pitanje "da li su zaposleni u nadležnim institucijama obučeni da valjano procene rizike i da prave razliku između niskog i visokog stepena rizika".

- AŽC godinama unazad ukazuje na važnost adekvatne procene rizika, i na indikatore kao što su kontrola i ljubomora, odluka da se napusti ili napuštanje partnera, posedovanje oružja... u više navrata smo nadležnim ministarstvima predlagali formiranje ekspertske radne grupe koja bi na osnovu dubinske analize svakog konkretnog slučaja femicida, utvrdila gde su učinjeni propusti i formulisala preporuke za postupanje nadležnih institucija, kako bi se sprečilo da druge žene budu ubijene! Reagujte pre zločina, ne posle - poručili su iz AŽC.