Policija već 30 sati intenzivno traga za Goranom Jankovićem (37) iz Novog Sada koji je juče oko osam sati ujutro udarcima macolom ubio svoju suprugu Mirjanu (31), i njene roditelje Branislava (63) i Nadu (57) Pajić, te tako ostavio svoje dvoje dece bez majke, bez bake i deke.Za sada su moguća dva scenarija - jedan, izvesniji, da se osumnjičeni uspešno krije, i drugi - da je možda sebi oduzeo život.Uprkos svim policijskim naporima i blokadom Novog Sada tokom gotovo celog jučerašnjeg dana, Janković još nije pronađen!Novi Sad su juče nadletali i policijski helikopteri, a ministar policije Nebojša Stefanović izjavio je juče da postoje određene indicije o Jankovićevom kretanju i da se očekuje da on uskoro bude uhapšen.Intenzivna potraga za trostrukim ubicom, čiji je brutalan zločin juče šokirao Novosađane, ali i celu Srbiju, i dalje je u toku.Da zločin bude još jeziviji, to je uradio pred Mirjaninom i njegovom maloletnom decom!Njihov stariji sin (10) je, nakon što je Janković pobegao iz kuće pozvao ujaka i rekao mu da je njegov otac ubio njegovu mamu, babu i dedu.Brat ubijene Mirjane i ujaka nesrećnih dečaka odmah je odjurio do kuće Pajića i zatekao krv i strahovit prizor. On je pozvao policiju koja je posle par minuta stigla na lice mesta.Podsetimo, Mirjana je pre samo dve nedelje prijavila svog supruga zbog nasilja u porodici, a imao je i prijavu zbog nelegalnog držanja oružja. U braku su imaju dva sina, uzrasta 10 i tri godine.Prve informacije govore da je do krvavog pira došlo zbog ljubomore. Goran je verovao da Mirjana ima drugog muškarca. On inače radi kao vulkanizer. Mirjana i Goran su se nekoliko puta rastajali jer je on bio nasilan prema njoj.Kako pričaju komšije porodice Pajić ona se nedavno vratila u porodičnu kuću svojih roditelja gde je juče i ubijena.