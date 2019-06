Veliša KADIĆ | 10. jun 2019. 08:10 |

NAŠE svetinje branićemo golim životima! Neka ne očekuju da će njihov atak mirno proći. Kad do toga dođe, pravila nema. Verski sukobi su najopasniji i kad do njih dođe pravila više nema. Nikog ne plašim, to je jednostavno tako. Mislim da niko nije lud da udari na ćivot Svetog Vasilija Ostroškog.

Ova poruka koju je poslao episkop budimljansko-nikšićki Joanikije uoči velikog, možda i sudbonosnog sabora na Trojičindan, 15. juna, u Sabornom hramu Hristovog vaskresenja u Podgorici, najbolje odslikava stanje koje vlada u Mitropoliji crnogorsko-primorskoj i njenim eparhijama nakon što je Vlada Crne Gore usvojila predlog Zakona o slobodi veroispovesti i pravnom položaju verskih zajednica.

Svi putevi vernika, monaštva i sveštenstva, bogoslova, članova crkvenih horova, "Kola srpskih sestara", vodiće ka jednom mestu - Sabornom hramu u Podgorici. Režim u Crnoj Gori je predloženim Nacrtom zakona o slobodi veroispovesti i pravnom položaju verskih zajednica prešao crvenu liniju, jer se njime sva crkvena imovina do 1918. godine prenosi u vlasništvo države! I to posle osam vekova trajanja autokefalne Srpske pravoslavne crkve, koja je preživela sve osvajače koji su tutnjali ovim prostorima.

Tog dana, prema saznanjima "Novosti", svi obredi, svete službe, kao i obeležavanje Duhovskih zadušnica, biće odloženi.

- Crkve i manastire ćemo 15. juna u znak protesta privremeno zaključati, a kakvi će naši dalji koraci biti saznaćemo kada čujemo njegovo visokopreosveštenstvo mitropolita Amfilohija. Sigurno ćemo pojačati bezbednost naših svetinja, posebno Cetinjskog manastira i Ostroga, organizovaćemo danonoćne straže, kao što to već činimo u odbranu krstionice "Suza Njegoševa" na Miholjskoj prevlaci kod Tivta - kazali su za naš list u cetinjskoj mitropoloji.

Strahuje se da aktuelna vlast preko ovog akta sprema konačni udar na najstariju instituciju - Srpsku pravoslavnu crkvu, i daje veštačko disanje grupici raskolnika oko anatemisanog raspopa Miraša Dedeića.

Predloženo zakonsko rešenje je, po mišljenju mnogih analitičara, rigidnije od onog iz 2015. godine. Iz kabineta premijera Markovića poručili su da će svi "verski objekti koji su bili imovina države Crne Gore pre gubitka njene nezavisnosti i pripajanja Kraljevini SHS 1918. a koji kasnije nisu na odgovarajući pravni način prešli u svojinu neke verske zajednice - biti prepoznati kao državna imovina".

Mnogo puta do sada Mitropolija je ukazivala da je Crkva zakoniti vlasnik a ne držitelj svoje imovine, a da bi svoja prava trebalo da dokazuje država a ne Crkva.

Krstionica "Suza Njegoševa" na Miholjskoj prevlaci kod Tivta





- U tekstu se koriste izrazi "država Crna Gora" i "Crna Gora", iako se država do 1918. nije tako zvala. Ne postoji dokument od 1860. do danas koji dokazuje da je Knjaževina, a potom Kraljevina bila vlasnik crkava i džamija. Što se tiče današnjeg vremena, stvar je jasna kao beli dan. Mitropolija, eparhije, manastiri i crkvene ustanove su se kao pravni subjekti upisivali u katastarske knjige, kao i druge firme i građani - navode u Mitropoliji.

Dodatnu vatru rasplamsao je krajem prošle nedelje Milo Đukanović kada je u Nikšiću, čiji je duhovni pokrovitelj i zaštitnik Sveti Vasilije Ostroški Čudotvorac, sa lokalnog skupa DPS-a poslao skandaloznu poruku o obnovi kanonski nepriznate "Crnogorske pravoslavne crkve".

Prvi put u svojoj tri decenije dugoj političkoj i državničkoj funkciji Đukanović se otvoreno priklonio društvu anatemisanog raspopa Miraša Dedeića, koga je prokletstvu predao patrijarh vaseljenski Vartolomej. I upravo od Vartolomeja šačica nevernika traži da se u Crnoj Gori primeni "ukrajinski model"!

AMFILOHIJE: MILO BI DA BUDE GLAVA CRKVE MITROPOLIT crnogorsko-primorski zapanjen je izjavom Mila Đukanovića: - Zapanjen sam šta sam čuo od predsednika Crne Gore, čoveka koji je naslednik komunističke vlasti i koji se javno deklariše kao ateista. S druge strane, on prigovara kako neće crkva da se meša u politiku, a pokušava da bude glava crkve, da stvara svoju crkvu. To je prvi put u istoriji da ateista stvara crkvu!

- Đukanović pribegava pretnjama sa neskrivenom namerom da putem zloupotrebe svog visokog položaja izvrši državni teror nad Crkvom i da joj jednim potezom oduzme vekovni kontinuitet i svu imovinu, uključujući neprocenjivo kulturno blago. Mi kao sveštenici i pravoslavni vernici imamo dužnost da čuvamo imovinu Crkve! - naglašava za "Novosti" episkop Joanikije.

VLASNIŠTVO DOKAZUJU HILjADE TAPIJA

CRKVENA imovina u Crnoj Gori ima svog titulara - Mitropoliju crnogorsko-primorsku, a to potvrđuju hiljade tapija, ugovora o poklonu ili zaveštanju, listovi nepokretnosti, kupoprodajni ugovori, povelje, hrisovulje. Do Drugog svetskog rata Mitropolija je imala ogromne posede u svojini, prema nekim računicama gotovo trećinu teritorije Crne Gore.

Sva sela oko manastira Ostrog bila su na crkvenoj zemlji, dok su u Bjelopavlićima meštani koji su imali kuće na crkvenim imanjima plaćali agendu. Manastir Sveta Trojica u Pljevljima imao je pre eksproprijacije oko 700 hektara šume, 68 hektara oranica i livada, mlinove i zgrade u pljevaljskoj čaršiji. Slično je i u Podgorici, Nikšiću, Beranama, Cetinju, primorskim mestima...

VOJNICI CRKVE HRISTOVE

AKO se desi da se zakon usvoji u Skupštini Crne Gore, onda treba pružiti pravni i društveni otpor - smatra protojerej stavrofor dr Velibor Džomić, koordinator Pravnog saveta Mitropolije crnogorsko-primorske. - Nema časnijega mesta da čovek ostavi glavu nego na vratima Cetinjskog manastira i Ostroga, braneći dostojanstvo, imovinu, integritet crkve Božje i naroda koji joj pripada. Mi smo vojnici crkve Hristove i spremni smo da nosimo krst u ovom vremenu. I dalje smo za dogovor i da dijalogom dođemo do rešenja.

