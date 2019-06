V.K. | 08. jun 2019. 16:19 | Komentara: 0





Ovo je danas u Nikšiću saopštio predsednik Crne Gore Milo Đukanović, lider DPS-a, na opštinskoj izbornoj konferenciji te partije, dodajući da Srpska pravoslavna crkva pokušava da kroz razne forme, opstruira ono što su evropska htenja, evropske ambicije savremenog crnogorskog društva, želeći da na taj način opstruira uspostavljanje pravne države „ i da dalje nastavi da koristi ono što joj saglasno pravnom sistemu Crne Gore ne pripada."









GENERACIJI naših predaka ostao je jedan važan korak koji ćemo ispraviti, jednu tešku nepravdu učinjenu Crnoj Gori na početku 20. veka, a to je obnova Crnogorske autokefalne crkve. Na tome ćemo vrlo predano raditi, jer je to u potpunom dosluhu sa osnovnim principima na kojima počiva demokratska Crna Gora i sa osnovnim programskim načelima Demokratske partije socijalista kao temeljnog oslonca savremene Crne Gore.- Priča o prekograničnim eparhijama, suprotna osnovnim principima organizacija pravoslavlja svuda u svetu, Srpskoj pravoslavnoj crkvi služi da bi čuvala infrastrukturu Velike Srbije kojoj oni veruju, jer veruju da je Crna Gora greškom postala nezavisna i da će nas vreme dovesti do spoznaje te greške i do potrebe da se opet okrenemo izgradnji Velike Srbije.