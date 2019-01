Z. NIKOLIĆ | 16. januar 2019. 12:29 |

POSMATRAJUĆI međuratne reklame lako uviđamo da se naši preci nisu obuvali mnogo drugačije od nas. Pomodnost ponekad malo drugačije uobliči izgled cipela, ali pošto moda ima svoje cikluse i sklonost ka vraćanju na staro, neke reklame iz tridesetih godina prošlog veka lako nas ubede da se stvari nisu mnogo promenile.





Rasprodaje su imale svoje cikluse koje lako prepoznajemo i danas, na smeni sezona iz toplih u hladne trgovci gledaju da isprazne magacine i da se ratosiljaju robe koju nisu prodali, tako da zimska obuća na proleće postaje naprasno jeftinija, baš kao što u jesen postaje tražena.





Jedino što se izmenilo u beogradskim oglasima i izlozima jeste artikal koji je odavno potisnut, a to su opanci. Do tada uobičajena srpska obuća i dalje je bila u trendu ali, za razliku od one, tradicionalne, bila je - gumena.

Opanci od gume bili su tražen i dragocen artikal, najzad, i Beograd je bio mnogo drugačiji nego danas.



U to, predratno doba prestoni grad je dosezao oko 300.000 stanovnika, a već posle Slavije počinjale su njive i voćnjaci. Mnoga naselja koja danas poznajemo kao prigradska, u to vreme bila su isključivo ruralna, to su bila sela u okolini prestonice. Industrijske zone, kao što je bila posleratna Rakovica i okolina, u ono doba bile su prepune povrtnjaka, voćnjaka i poljoprivrednih domaćinstava koja su živela tako što su snabdevala gradske pijace.

Uz takvu strukturu stanovništva i njihove potrebe, gumeni opanci bili su idealna obuća koja je bila neophodna mnogima koji su se zvali Beograđanima.

