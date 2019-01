J. LEMAJIĆ | 19. januar 2019. 06:50 | Komentara: 0

KAKO izgleda naići na tanak led u prenesenom i bukvalnom smislu na svojoj koži su u četvrtak osetili Subotičanin D. G. (40) i dva vatrogasaca, koji su satima bili zarobljeni u zaleđenom Paliću. Prava filmska drama na ledu, koji nije bio ni dovoljno tanak da se seče, ni dovoljno debeo da se po njemu hoda, zahvaljujući prisebnosti spasilaca, na sreću, nije završena tragično.

Želeći da se oproba u jedrenju na ledu, član Jedriličarskog kluba "Palić" uzeo je specijalnu dasku i krenuo ka sredini jezera. Iako je znao za sve "cake" ovog sporta, a daska opremljena specijalnim šinama, negde na sredini Palića naišao je na tanak led i upao u vodu. Pokušavao je da izađe, ali je led pucao gde god da se uhvatio. Ljudi na obali koji su to videli, odmah su pozvali pomoć i na Palić su ubrzo stigli policija, vatrogasci i Hitna pomoć.

Koristeći alaski čamac, koji je bio uz obalu, dva vatrogasca su krenula ka čoveku koji je bio u ledenoj vodi. Jednom nogom su bili u čamcu, a drugom se odgurivali po ledu kako bi što pre stigli do njega. Uspeli su da stignu i da ga izvuku, ali debljina leda nije dozvolila da se sva trojica u čamcu vrate nazad do obale. U čamac je ubrzo prodrla voda i svi su ostali zarobljeni usred Palića.

- Sat kasnije, zvale su me kolege iz Centra za civilnu zaštitu. Uzeo sam kanap i opremu za prvu pomoć i krenuo pravo na jezero - priča ronilac Milan Pavković, komandir za spasavanje pod vodom u Centru za civilnu zaštitu u Subotici. - Krenuli smo najpre sa jedne strane, ali smo onda shvatili da nam je lakše da priđemo sa druge, iz pravca poluostrva. Povlačenje po ledu pomoću vatrogasne sekire zbog stanja leda je bilo izuzetno teško, u jednom momentu nisam imao gde da je zabijem i napravim sebi oslonac.





Na nekih pet do 10 metara koji su me delili od njih, debljina leda se toliko promenila da sam i ja propao u vodu, ali sam ipak nekako uspeo da do njih isečem led i pomognem im da čamcem stignu do obale.

Dok su čekali pomoć, vatrogasci su se u ledom blokiranom čamcu na sve načine trudili da ugreju čoveka koji je dugo bio u vodi...

- Ja sam došao na samom kraju, glavni deo posla uradili su momci iz vatrogasne jedinice, ja sam samo pomogao da se sve završi kako treba - skroman je Pavković.

Iako su bili bar tri sata u vodi, jedriličar i vatrogasci nisu teže povređeni. Jedriličar D. G. je za svaki slučaj hospitalizovan i stanje mu je stabilno.





LED NIJE BEZBEDAN!

NADLEŽNI apeluju na građane da led na Palićkom jezeru nije bezbedan za hodanje, klizanje, jedrenje, hokej... Stručnjaci kažu da se led ne formira svuda istom debljinom i uvek postoji opasnost, koliko god da su niske temperature, da dođe do pucanja dela ploče.