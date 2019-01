J. L. | 17. januar 2019. 16:39 | Komentara: 0

Jedriličar G. D. upao je u četvrtak u Palićko jezero iz koga su ga spašavali nekoliko sati.Kako saznajemo, jedriličar je vozio dasku za jedrenje prilagođenu za led, ali je ona proklizala. Kako je led bio tanak vatrogasci nisu mogli jednostavno da dođu do njega i da ga izvuku.I sami su u nekoliko navrata upadali u vodu. U čamcu su satima pokušavali da izvuku čoveka iz ledene vode, a kada su to uspeli jedva su došli do obale. Zatraženo je i amfibijsko vozilo od preduzeća „Palić-Ludoš“.Na obalu Palićkog jezera za to vreme stigle su dodatne vatrogasne ekipe, kao i hitna pomoć.- Dobili smo poziv da je jedno lice propalo kroz led, pokušavali su da ga izvuku, ali su i sami propadali kroz led. Svi su bili u ledenoj vodi ali na sreću nije bilo ozbiljnih povreda – saznajemo od lekara Hitne pomoći. - Dva vatrogasca su dobili promrzline, a osoba koja je upala u vodu je zbrinuta, nije bila životno ugrožena ali je odvedena u bolnicu s obzirom da je više od tri sata provela u vodi.