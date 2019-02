Novosti online | 01. februar 2019. 12:03 | Komentara: 0

Nekadašnja prva teniserka sveta Kim Klajsters u izjavi za BBC rekla je da je ubeđena da Novak Đoković može da prestigne rekord Rodžera Federera u grend slem titulama.







- Definitivno smatram da Novak može da obori Rodžerov grend slem rekord i biće interesantno videti kako namerava da održi ovakav nivo forme. On zna kako je kada si najbolji, bilo je samo pitanje vremena kada će opet to pronaći. U nekim trenucima je bio frustriran, ali to samo pokazuje koliko je motivisan da vrati raniji nivo - ističe Belgijanka.





Pročitajte još Đoković: Granice za mene ne postoje





Klajsters je u superlativima govorila i o načinu na koji Đoković i njegov tim rade, te o Novakovom fokusu na igru.





- Ovo je sjajno dostignuće za Novaka i njegov tim. Učinio je da sve izgleda bez napora i lako, ali je iza svega mnogo rada koji je uložen - od svakog zalogaja koji unese, do oporavka posle meča, sve je u punom fokusu. On voli da bude potpuno zen. Količina fokusa i discipline koju unosi da bi bio na ovom nivou mora da bude ekstremno visok, a kada dođe do ove faze, onda može da je pokaže celom svetu - zaključila je četverostruka grend slem šampionka.





Pročitajte još NOVAKOVO SAVRŠENSTVO: Teniski očevi Đokovića i Nadala analizirali finalni meč Australijan opena