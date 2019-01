J.J. | 28. januar 2019. 18:10 | Komentara: 0

SAMO dve osobe na ovom svetu su iz prvih redova proživele gotovo svaki trenutak najdužeg teniskog rivalstva u open eri. Marijan Vajda je ponovo u boksu Đokovića, dok Toni Nadal više nije u loži, ali ispratio je kraj malog ekrana i 53. međusobni okršaj. Teniski očevi finalista Melburna izneli su svoje viđenje o borbi za trofej i aktuelnom momentu svetskog broja jedan i svetskog broja dva.

- Slika iz finala je lažna - nema dilemu Rafin stric Toni. - Rezultat u finalu ne prikazuje realnu razliku u kvalitetu. Đoković jeste dotakao savršenstvo, ali Nadal je u finalu bio lošiji u odnosu na ostale mečeve na turniru.

Legendarni stručnjak ne umanjuje doprinos Srbina ovakvoj partiji njegovog učenika.



- Novak je od početka napadao i igrao veoma brzo. Istina, Rafini udarci su bili manje prezicni nego prethodnih dana, ali je Srbin na sve imao još bolji odgovor. U mnogim situacijama, dobar udarac mog bratanca poslužio je kao hrana za viner Đokovića. Ne znam da li je moguće napraviti pravu taktiku kad je rival tako dobro raspoložen. Treba mu čestitati na ovom nivou tenisa.

Vajda nije bio tako euforičan u opisu finala, ali je pogodio suštinu:

- Novak je imao mnogo uspona, a nije imao padova. Tokom celog meča je bio disciplinovan.

Slovak se nije osvrtao mnogo ni na rekord u Melburnu, jer zna da njegov pulen juri još veće brojke.

- Važnije je to što je osvojio 15 slem. To je neverovatan broj. Ne želim da idem predaleko, ali on je sada u veoma dobroj poziciji da uzme još trofeja. Koliko je to? Još jedan. A onda još jedan. I još jedan!



To bi značilo da će uskoro prestići Nadala.

- To je dugoročan plan. Ako je moguće i ako mu godine dozvole, može da dostigne i Federera.



NOVAK - RAFA 28:25

15 finala 10

4 gs finala 4

7 šljaka 16

19 tvrda podloga 7

2 trava 2