Š. Marović - B. Jovanović | 11. septembar 2019. 19:43 | Komentara: 0

TUGA i bol ispunili su Dom omladine Beograda zajedno sa mnogobrojnim prisutnima koji su danas došli na komemoraciju Daliboru Andonovu Gruu, jednom od začetnika repa na ovim prostorima, tragično preminulom tokom vožnje kajta u ponedeljak.

Venac belih ruža ispod Gruove slike sa florom, na bini, bolno je podsećao na reperovu smrt, dok su se na velikom platnu smenjivali kadrovi iz njegovih spotova, kao i fotografije snimljene u poslednje vreme. Sa svih su plenili Gruov prepoznatljiv osmeh i vedrina pogleda, optimizam koji ga je krasio tokom celog života.

Skrhana od bola, Gruova majka Verica sišla je niz stepenice pridržavajući se za gospodina pored nje, za njom pevačev otac Gile, spuštenog pogleda, dok je udovica Danica čvrsto za ruke držala maloletne sinove Vuka i Relju. Brat Igor takođe je bio sa porodicom. Mnogobrojne poznate ličnosti došle su da odaju počast Gruu, među njima i Igor Lazić Nigor sa suprugom Suzanom, Nenad Knežević Knez, Boban Rajović, Sergej Ćetković, Cobi, Vudu Popaj, Bane Lalić MVP, Marko Luis, Marko Janković, nekadašnji član grupe "187", Leontina Vukomanović, Viktor Savić, Ana Stanić, Marko Đurovski sa suprugom Marijom, Ivan Ivanov, Dimitrije Vojnov, Marko Bulat, Ivan Ivanović Đus, Irina Kruška, Nenad Heraković, Vuk Brajović, Lepomir Bakić, Saša Jovanović, di-džej Pleja...

PROČITAJTE I: POGLEDAJTE: Ovo je poslednji selfi sa Gruom, snimljen nekoliko minuta pre tragedije (FOTO)





Komemoracija je počela minutom ćutanja, nakon koje je govorio nekadašnji odbojkaš i veliki Gruov prijatelj Edin Škorić:

- Brate moj, mnogi će ovih dana citirati tvoje pesme, ja brate neću pomenuti nijednu tvoju pesmu, nijedan tvoj stih, sve te stihove smo zajedno već doživeli, neke više puta, a neke smo zajedno jedva i preživeli. Brate moj, naučio si me da u svakom trenutku svakoga dana mogu sebi da kežem da ja živim baš lep život, naučio si me kako da živim a da ne preteram u preterivanju.



EMOTIVNO Edin Škorić

Nisi me naučio samo jedno, kako da ja tebe tome naučim. Pored tebe sam shvatio šta je zaista osmeh, šta su stvarno pobede i kako da nam svaki novi dan bude nova pesma, novi stih, nova sloboda, novi osmeh, nova pobeda. Neko je rekao - bojati se smrti gore je nego umreti. Ti se nisi bojao. Hrabro si koračao kroz svoj život, pisao svoja pravila, i po njima živeo. Malo ko je imao tu privilegiju u životu i, iskreno, malo ko tu hrabrost. Brate moj, ostavio si mi tri velika bogatstva da sa našom braćom o njima brinem, Vuka, Relju i Danicu.

TUGA Otac Gile, sinovi Vuk i Relja, supruga Danica,foto K.Mihajlović



Zatim je pročitan govor poznatog beogradskog ugostitelja i Gruovog prijatelja Đorđija Stajkića, koji je naveo da je otišao divan i veseo čovek, posvećen otac, suprug, prijatelj i brat.





BOL Majka Verica

- Pamtiću najviše njegovu dobrotu, osmeh i toplinu, kojima se ophodio prema svoj deci, ne samo svojoj - kazao je Stajkić. - Bio je paradigma jednog vremena, beogradski macan kome smo mogli da zavidimo, prava zvezda, ali sa nogama čvrsto na zemlji.

Ivan Ivanović Đus

Nakon toga, na binu je izašao muzičar Marko Luis i rekao da je imao 11 godina kad je dobio Gruov broj telefona, što je smatrao većim od milion evra.

- Dete sam hiphopa, a on je bio simbol te vrste muzike. Posle 10 godina čuo sam da je Gru bio na mom nastupu i rekao da bih morao da poradim na tehnici disanja za hiphop i rep, da mogu to bolje. Slušao sam ga i razmišljao da li je to sujeta, šta hoće time da kaže, iznervirao sam se, a posle sam video da je dolazio na svaki nastup i promociju, a da ga nisam ni pitao.



Marko Luis





Video sam da sam imao neverovatnu podršku od njega i tek kad smo se upoznali na košarci shvatio sam ko je bio Dalibor, da je to čovek, jedan gigant, koji stoji sa svima nama na podu, pun je ljubavi i neverovatne energije. Kad gođ uđe u prostoriju, na binu, i da ga ne vidiš osetiš ga i okreneš se ka njemu. - drhtavim glasom Luis se oprostio od prijatelja.

PROČITAJTE I: SMATRALI SU GA SRPSKOM REP MAŠINOM: Daliboru Andonovu supruga Danica bila najveća podrška







Andrija Kuzmanović

Sa knedlom u grlu di-džej Pleja opisao je poslednjih 48 sati provedenih sa Andonovim, u avionu i Beču, tokom kojih se muzičar požalio na hronični nedostatak vremena i umor, jer je prethodnu noć probdio u pokušaju da popravi "bag" sa telefona koji je trebalo da pokloni sinu.

Slobodan Veljković Cobi

- Obećao sam Vuku da će dobiti telefon - rekao mi je Gru, dodajući da mu je veoma bitno da što više vremena bude kod kuće sa porodicom. - Radovao se odlasku sa Danicom na letovanje u Grčku.





Nenad Knežević Knez i Leontina Vukomanović

Tužni skup završen je dvominutnim aplauzom prisutnih koji su ustali u znak odavanja počasti popularnom reperu, koji će biti sahranjen u četvrtak na beogradskom groblju Orlovača u 14.00.

Marko Bulat i Boban Rajević

KK PARTIZAN: LjUBAV I POŠTOVANjE, POBEĐIVAĆEMO ZA TEBE





KK Partizan se od tragično nastradalog Dalibora Andonova oprostio emotivnom porukom koja je pročitana na komemoraciji:

- Bliskost smrtnika sa nekim klubom nije novina u svetu sporta, a opet, veoma su retki primeri uzajamne ljubavi i poštovanja poput one između Dalibora Andonova Grua i KK Partizan. Kao jedan od pionira i najvećih promotera hip hop kulture na našim prostorima, Gru je za tili čas osvojio srca mnogobrojnih generacija, igrača i navijača Partizana. Hiphop, košarka, Partizan, Gru i sad u ovom tužnom trenutku te reči se nekako prirodno nadovezuju i čine celinu koju ni Daliborov prerani odlazak neće rastaviti.



Igor Lazić sa suprugom Suzanom

Čitave generacije crno-belih dečaka i devojčica rasle su i stasavale slušajući Gruovu muziku i proživaljavajući tekstove kroz koje je naš Dalibor slao važne životne poruke. Od Fredija Hausa do Bogdana Bogdanovića, pa i aktuelne generacije prvotimaca Partizana, povezani smo bili na terenu i van njega, radovali se uspesima, tugovali nakon poraza i uvek se rado okupljali, baš onako kao bi crno-bela porodica, čiji si bio neizostavni član, rado činila.





PROČITAJTE I: DUŠA OVOG DEČAKA SADA IDE U RAJ; Đorđe Ramirez: Gru je bio moja inspiracija; Vlado Georgijev: Nema reči kojima bih mogao opisati tugu...





I sada neverovatno zvuči da te više nećemo videti pored terena, da si otišao, ali znamo da ćeš nam biti podrška čak i sa druge strane. Dragi prijatelju, počivaj u miru, a mi ćemo se truditi da pobeđujemo za tebe.