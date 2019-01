Dejan ĆIRIĆ | 01. januar 2019. 20:00 |

DEA Đurđević i Mladen Mijatović su sjajan par. Ona, devojka jutra, koja osmehom i pozitivnom energijom, svakodnevno, sa programa televizije „Pink“, dane čini vedrijim, on, čovek noći, koji, na istim frekvencijama, ukazuje na tamniju stranu stvarnosti, ne dozvoljavajući da to utiče na njegov optimizam.



Koliko su im poslovne oblasti različite, toliko su njih dvoje slični i, baš zato, sklad njihove ljubavi, ali i uzajamna profesionalna podrška, rezultiraju uspehom u karijerama i srećom u privatnom životu.



Novogodišnji praznici su vreme koje treba ispuniti lepim emocijama, pa zato Dein i Mladenov intervju, za „Novosti“, predstavlja priču koja nas podseća na vrednosti koje treba negovati.

* Čime ispisujete zajedničku životnu i emotivnu „hroniku“ i šta je u njoj najvažnije?

Dea: Mi nemamo tajne. Smatram da je to najvažnije u izgradnji i očuvanju jednog emotivnog odnosa. Onda dolaze uzajamno poštovanje i podrška, a za sve to je jaka baza ljubav.

Mladen: Iskren odnos, uzajamno poštovanje i podrška, najznačajniji su za kvalitetnu vezu.

* Kako osmisliti srećan zajednički „jutarnji program“, a da to jeste recept i za lep dan i srećan život?

Mladen: Probudite se sa osmehom, uz osobu koju volite. Pronađite vreme samo za vas dvoje, uživajte u sitnim zadovoljstvima, nemojte biti sebični, podelite svoju ljubav i osećanja.

Dea: Da, buđenje sa osmehom, uz voljenu osobu, je najlepši početak dana. Kada dan počne osmehom, zagrljajem i poljupcem, mnogo je lakše prevazići sve dnevne izazove.

* Na koji način prevazilazite one periode kada su jutra hladna, a hronike crne?

Mladen: Trudimo se da odvojimo privatno od poslovnog. Osmeh i lepa reč rešavaju negativne stvari.

Dea: Uvek je dobro, posle napornog radnog dana, zajedno odmoriti. Popijemo kafu, gledamo neki sport ili film, dok ćaskamo o događajima koji su nam se desili tokom dana. To je svojevrstan „odmor za mozak“.

* U čemu jedno drugom najviše pomažete, a da to jesu važne smernice, kojima nadograđujete svoje karijere?

Dea: Bez obzira na to što imam manje iskustva, volim da Mladenu skrenem pažnju na nešto što mislim da nije u redu, ili kada smatram da nešto može bolje. Vidim da moje savete razmotri i često prihvati, i veoma mi je drago zbog toga. Takođe, izuzetno mi znači to što on prati moj rad i uvek daje korisne zamerke i savete.

Mladen: Pažljivo pratim Dein rad i tražim greške. Uvek joj ukažem kada mislim da bi mogla nešto bolje da uradi. Nema sujete. Na prvom mestu nam je još bolji rejting televizije „Pink“.



* Kada biste zamenili uloge na ekranu, ko bi se bolje snašao?

Mladen: Mi smo novinari profesionalci. Osnovnu vest znamo da napišemo, kakav god da je događaj u pitanju. Ja sam dugo radio jutarnji program i imam mnogo iskustva u tome. Siguran sam da bi Dea, bez problema ,kao odličan reporter, uradila izveštaj iz „Crne hronike“. Bila je nekoliko puta sa mnom na uviđajima.

Dea: Kao što je Mlađa rekao, profesionalci smo i znamo da se snađemo u svakoj situaciji. On je već radio posao koji ja radim, tako da se snašao na mom mestu pre mene. Neskromno, verujem da bih bila dobar novinar „Crne hronike“. Dopada mi se izazov njegovog posla, ali ono što je specifično u oblasti kojom se on bavi, i što ne može svako, je da odvoji emocije od onoga što vidi.

* Šta izdvajate kao najteži momenat u karijerama, a koji trenuci vam dokazuju da ste na dobrom putu i kao poslovni ljudi i emotivni partneri?

Dea: Teški momenti su normalni i dešavaju se svakome, bez obzira na to kojim poslom se bave. Svi imaju uspone i padove. Naša velika prednost je to što se bavimo istim poslom i mnogo bolje shvatamo i razumemo problem u kom se bilo ko od nas dvoje nalazi i, samim tim, lakše ga rešavamo. Najvažnije od svega je da zajedno rešavamo probleme i uživamo u lepim stvarima.

Mladen: Doživeli smo mnogo lepih i teških trenutaka. U svakom od njih bili smo zajedno, jer to doživljavamo kao nešto normalno.

* Oboje ste popularna TV lica, ali se čini da niste od onih kojima je to cilj. Šta je vaš štit od preteranog pretvaranja privatnog života u medijski?

Dea: Kada si javna ličnost, teško je da sakriješ privatni život u potpunosti, jer to interesuje ljude. Međutim, krajnosti nikada nisu dobre, jer mi, koji se svakodnevno eksponiramo na televiziji, treba da služimo kao primer, pogotovo mladima.

Mladen: Mi smo javne ličnosti i svesni smo odgovornosti koju zbog toga imamo. Trudimo se da naš privatni život i odnos ne eksponiramo preterano.

* Koliko ste u privatnom životu „jutro“ i „noć“ i ko je ko, po karakteru, senzibilitetu, temperamentu i na koji način se, u tom smislu, dopunjujete?

Mladen: Iskreni smo, radoznali, temperamentni, veseli, volimo da učimo, napredujemo, usavršavamo se. Dea ništa nikome ne može da prećuti, ja sam malo „mudriji“, jer imam mnogo više godina i životnog iskustva. Često mi ukazuje na to da ne „jurim“, da malo usporim tempo.

Dea: Neretko komentarišem da smo neuhvatljivi. Zaista imamo vrlo temperamentan život i dinamičan posao, vrlo teško nas je pratiti, stoga se zahvaljujem našim porodicama i prijateljima na strpljenju i razumevanju. Mi bismo uvek sve, a to je nemoguće. Iako stalno govorim Mlađi da malo „povuče ručnu“, često se i sama ne pridržavam toga. Kao što je i rekao, nekad mi je prebrz jezik, pa je on tu moja kočnica.

* Da li otvoreno jedno drugom ukazujete i na greške, probleme, mane?

Dea: Ja češće imam zamerke na oboje i uvek kažem sve što mi padne na pamet. Kao što rekoh, nema tajni i zadnjih namera. Uvek „ukrstimo“ mišljenja i nađemo neki kompromis. Taj kompromis, gotovo uvek, meni više odgovara, što je i normalno. Šalu na stranu, bez razgovora nema rešenja.

Mladen: Jedno drugom smo podrška i najveći kritičari, kako na poslu, tako i u privatnom životu. Razmenjujemo argumente kada imamo različite stavove i poglede. Nije nam teško da izgovorimo „izvini“.

* Kako izgleda vaš život daleko od kamera, reflektora, ekrana? Šta vas raduje, čini srećnim, čemu se posvećujete?

Mladen: Volimo da se družimo sa prijateljima, rodbinom, uživamo u sportskim prenosima i utakmicama, čitamo knjige.

Dea: Druženje je najbolji vid opuštanja. Nekada volimo da se osamimo i gledamo televiziju, čitamo knjige, razgovaramo o svakakvim temama, ali vrlo često provodimo slobodno vreme sa prijateljima i porodicom.



* U današnjem vremenu, svedoci smo urušavanja i emotivnih veza i brakova i porodice. Čime branite svoju ljubav?

Dea i Mladen: Poverenje i otvoren i iskren razgovor su srž dobrog i kvalitetnog odnosa i svake veze.

* Da li verujete da se novogodišnje želje ostvaruju i koje su najvažnije?

Dea: Mnogo volim praznike i verujem u tu novogodišnju čaroliju. Nekako je sve lepše tokom praznika, kad smo svi na okupu. Zdravlje i mnogo smeha su, uvek, moje želje za svaku narednu godinu.