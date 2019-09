V.K. - S.Đ. | 17. septembar 2019. 14:28 | Komentara: 0

ODBEGLI biznismen Duško Knežević objavio je delić novog snimka, na kojem navodno razgovara sa Vujoševićem. On podseća da se radi samo o delu razgovora koji će u celosti biti emitovan sutra u podne. Na snimku se čuje muški glas koji tvrdi da se sastao sa glavnim specijalnim tužiocem Milivojem Katnićem.„Ako ga sud ne pusti, on će ga pustiti, samo nemoj objavljivati danas i sutra ništa. On će ga u ponedeljak pustiti, ja ti se kunem. Ja sad ulazim direktno sa njim u pregovore, ja pregovaram, bez Ivice. Ja sam danas bio lično s njim, Lidija me zvala – dođi, zove te Katnić“, čuje se na snimku.Knežević je samo nekoliko sati ranije, pre puštanja novog tonskog „dokaza“, izjavio da se Nenad Vujošević nedavno navodno sastao sa Katnićem kako bi razgovralali o njegovom kumu, Dejanu Sekuliću, koji je uhapšen u avgustu. Knežević je najavio da će objaviti „šta je tema razgovora bila i sa Lidijom Vukčević i sa Katnićem“.