Povodom izjave Ivice Stankovića, predsednika Vrhovnog državnog tužilaštva, da neće uspeti da ga diskredituju pozivajući nadležne da utvrde istinu u optužbama koje je na njegovu adresu uputio Duško Knežević, oglasio se vlasnik Atlas banke:





-Osoba koja se predstavljala kao VDT danas je pobegla sa konferencije za novinare. Tu osobu, koja se odaziva na Ivica, koliko god bežao, čeka „marica“. Kao što se u ovoj današnjoj Crnoj Gori neznalice bez radnog staža i ijednog zarađenog evra u realnom sektoru bave ekonomijom, tako tužilaštvo vode korumpirani pioni mafije, saopštio je Knežević, upozoravajući tužilaštvo „da će i oni biti do kraja razotkriveni ako ne počnu konačno da rade svoj posao“.

-I prestanu da, slušajući gospodara, progone moje zaposlene i moje rođake. Sada će se morati suočiti sa posledicama svojih postupaka, svoje korumpiranosti i gramzivosti, svog kukavičluka, svog kriminala i svog puzanja pred šefom mafije. Umesto da čiste Crnu Goru od mafije, i oni su postali deo truleži, kazao je Knežević, dodajući da „Stanković koliko god bežao, svakako morati da odgovori odakle mu sve nekretnine i lusuzna vozila“.

-Kad je već tako pošten odakle plaća svom sinu purovanje po svetu i najluksuznije hotele. Moraće i da kaže kako me je njegov sin kontaktirao da bi on, umesto Nenada Vujoševića, ubuduće odosio novac ocu i ostalim tužiocima? Da li je on nagovorio svog sina da mi se obrati sa tim zahtevom. Je li mu bilo malo skoro milion evra za protekle godine? Ivica Stanković i svi ostali iz tužilaštva koji su danas stali pred kamere moraće da kažu kako to, ako su već znali da je Nenad Vujošević uzimao pare, da reaguju tek nakon što se pojavio snimak? Ništa nisu preduzeli duže od godinu, čak su navodno imali podatke da je korumpirao jednog tužioca. A Vujošević je sve vreme sekretar Tužilaštva koji ima pristup važnim informacijama. To je još jedan skeč u režiji glasovitog tajnovidca Milivoja Katnića. On drži Vujoševića na merama i pušta ga da korumpira tužioca, da ovaj donese nezakonito rešenje, pa ga na kraju pušta da napusti Crnu Gori, naglašava Knežević.