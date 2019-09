S. ĐOKIĆ - V.KADIĆ | 16. septembar 2019. 00:55 | Komentara: 0

ODBEGLI predsednik Atlas grupe Duško Knežević u nedelju veče je objavio snimak na kom se navodno čuje sekretar Vrhovnog državnog tužilaštva, Nenad Vujošević, i koji tvrdi da je od Kneževića uzimao novac i davao ga Vrhovnom državnom tužiocu, Ivici Stankoviću.

Kako je saopšteno iz Kneževićevog pokreta "Do slobode" Stanković se navodno u zamenu za novac, obavezao da prestane progon određenih inostranih klijenata Atlas banke.

Stanković je po objavi snimka za „Novosti“ negirao optužbe koje se mogu čuti na snimku. On je pozvao sve nadležne organe da preduzmu sve neophodne korake kako bi se utvrdila puna istina u ovom slučaju.

"Na ovakvoj režiji pozavidjeli bi svi svetski režiseri poručio je Stanković.

Na snimku čuje se i kako Vujošević tvrdi da se Stanković ništa ne pita, moli Kneževića da ne objavljuje snimak, jer tvrdi da će Stanković jednostavno reći da mu on nije davao novac, a da on nema snimak koji bi to potkrijepio.

Knežević traži od Vujoševića da utiče na Stankovića da bi se pustio njegov kum Dejan Sekulić i preti da će, ako se to ne desi, objaviti snimak.

Sekulić je uhapšen u avgustu, a Specijalno državno tužilaštvo sumnjiči Mihajla Banjevića, Duška Đukanovića, Vesnu Pavlović Furth i Đorđa Đurđića da su mu, suprotno bankarskim procedurama, odobrili kredit od 365.000 eura, koji je narastao na dug od gotovo 600.000 eura.





TRANSKRIPT RAZGOVORA:





Vujošević: Ne bi bilo fer, znam da se boriš i da je rat. Ali imaš i svoje ljude, eno Brajovića nisi izgoreo do kraja zbog nekoga svog prijatelja, pa pušti zbog mene ne moraš ovoga. Ne pita se on, on je samo lutka tu.

Knežević: Ti na snimku kažeš da direktno za poslovođu Stankovića idu pare, nije ovo za mene, tako da ću taj segment da iskoristim i da dam.

Vujošević: Ali on će reć da Dule laže, on će reć da mene nije dao, ja sam mu to rekao. A on je rekao ja ću reć da ti mene nisi dao.

Knežević: Ti prenesi njemu poruku direktno da se pušti danas Dejan Sekuić ili reći –on pušta snimak. Tako mu direktno kaži, pare koje sam uzimao i donosio tebi, sve je to snimljeno, reći, za oko onoga što sre reketirali klijente kojima su bile blokirane pare. Reći ja to neću da preuzmem na sebe, a sam te pare donosio tebi i znaš i sam.

Vujošević: Ali on veli ja ću da kažem da meni nisi davao.

Knežević: I tvoj sin ga je startovao tamo i tražio da radi direktno sa njim i da ga reketirate. Prema tome reži, ti imaš obavezu ako ne pusti Dejana Savića danas, koga drže za privatni kredit i neku glupost i ucenjuju, prate ga i svašta mu rade, hapsili su ga zato što je podiga privatne pare od Duška Kneževića koji je legalno prodao plac, i mltretirali su ga oko svega toga –ja ću danas da pustim snimak i to ti je to. Biće gora afera nego u Makedoniji, da znaš samo..

Vujošević: Samo ti ništa nećeš postić' sa tim.

Knežević: Uzimao si pare za Stankovića, jesi uzimao pare za Stankovića? Kaži mi, jesi uzimao pare za Stankovića?

Vujošević: Jesam.

Knežević: Pa šta ti ima tu da se štrecaš. Uzimao si pare za Stankovića i gotovo. Sa kim je on bio sve povezan, koji su još tužioci umešani, ko još tamo... ti fino kaži sve kao što je bilo. Koji su tužioci umešani, je li Katnić umešan, nije li Katnić umešan... Fino ti to postavi gde je. Ti tačno znaš kome si nosio pare zadnje dve tri godine za te blokirane pare što su me reketirali. Jasno k'o dan.

Vujošević: A reka' si bio da nećeš to izbačat.

Knežević: Reka' sam bio ali nema šta.

Vujošević: Ništa nećeš postići.

Knežević: Ma nema šta, ako ne pušte danas Dejana - gotovo. Nema šta to, to ti je gotovo, to ti je kao dobar dan.

Vujošević: A ja te molim ka' boga da ne puštaš zbog mene, reka' si, obećao si... Evo ja ću mu reć, ali ne znam koliko on može da utiče.

Knežević: A kad je mogao da uzima pare onda je uticao.

Vujošević: Nije za to uzimao pare.

Knežević: Pa nije za to, uzimao je za blokirane pare stranih klijenata. Daj mu fino spisak za koje klijente je uzimao i nek se vidi kakva je korupcija u tužilaštvu, kod Stankovića, kod Katnića i kod tužilaca koji su učestvovali u tome.

Vujošević: Poći ću do njega, no nije on tu on je, na more negde, da idem da ga tražim...

Knežević: Ne znam vidi đe je, korupcija je gora nego u Makedoniji. Kažite koliko ste para uzimali, sve kaži. To je rat više, da mi je dete sve, ja ću da ga žrtvujem. Držao sam te tamo dugo, koliko sam mogao, znaš da sam bio korektan prema tebi. Sve što smo se dogovarali i što ti je Stanković tražio. Ja znam da nisi to uzimao za sebe, da je to Stanković uzimao, prema tome...

Vujošević: Znam, samo ćeš mene izgoret, njega neće uhapsit, mene će uhapsit odmah, shvataš li. Ništa nećeš postić sem da mene uhapse. On će reći - meni nije davao uopšte. Što ću onda?

Knežević: Jesi mu ti davao, brate? Jesi mu davao ti?

Vujošević: A jesam, kako nisam.

Knežević: Pa nema šta onda.

Vujošević: Ali on će reći nije, kako ću dokazat kad ga nemam snimljenog da sam mu dao. Kako ću dokazati ja da sam mu dao?

Knežević: Ništa, bilo je to na prijemima i koktelima, potvrdio je on meni to, kao, eto Neno zna kako to funkcioniše, a onda mi je poslao sina da izbači tebe iz igre. Tako da ću ja dat izjavu, ne brini ti to.

Vujošević: A znam, ali on je meni reka' - ja ću reć' da meni nisi dao ništa...

Knežević: Nema šta da ide, idi vidi...

Vujošević: A ti ćeš, veli, reči da ti je dao za bolest, on je meni tako reka'.

Knežević: Idi vidi, reketiraju Dejana, maltretiraju ga, rade namjerno ovo sve.

Vujošević: Aj' sad ću poć', on je neđe u Herceg Novom, pa ću tamo da ga tražim.

Knežević: Nema veze, Herceg Novi, bez Herceg Novog, imaš danas dan, imaš danas dan...

Vujošević: Ajde, idem kod njega, no neće on, on se distancirao od mene od kad je ovo počelo.

Knežević: Distancira' se, čuj sad. Sprema se reči snimak, objaviće se u italiji i da znaš da ćeš biti žrtvovan kao tužiteljka, reči, ova makedonska. Međunarodna zajednica će te dići, žena će ti se upropastiti tvoja, koja je sad politički ... na koju DPS računa i koju gura... Prema tome, vidite šta ćete.

Vujošević: Evo sad ću da idem kod njega...

Knežević: Ajde i javi mi.