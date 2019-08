M. S. | 30. avgust 2019. 17:41 | Komentara: 0

U Nautičko-turistički centar Porto Montenegro u Tivtu uplovila je jahta „Kristina O" koja je nekada pripadala grčkom brodovalsniku Aristotelu Onazisu.





Jahta je vezana na molu 3, neposredno uz granični prelaz u tivatskoj marini. Ovaj 99 metara dugačak i 11 metara širok brod, star više od 75 godina pored glavnog apartmana koji nosi Onazisovo ime, ima ukupno još 15 većih ili manjih apartanma, više salona, bar i velike otvorene palube.





Na dnu njegovog otvorenog bazena na krmi, u mozaiku je urađen lik mitskog grčkog bića Minotaura, a pod bazena se na pritisak dugmeta podiže na nivo glavne palube i time kupalište pretvara u podijum za ples. Jahta ima spa centar, teretanu, đakuzi, veliku dvoranu za bankete sa koncertnim klavirom, biblioteku, bioskop, igraonicu za decu, helikoptersku platformu, a nosi i čitav niz manjih plovila i opreme za zabavu na vodi. U ultraluksuznim kabinama u kojima preovlađuje drvo, mermer i plemeniti metali, „Kristina O" može primiti do 34 putnika, o čijoj se udobnosti i sigurnosti brine 38 članova posade jahte. Plovilo sada radi kao čarter-jahta a njeno iznamljivanje, zavisno od doba godine, košta od 560.000 do 700.000 evra nedeljno, plus troškovi.