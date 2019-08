Novosti Online | 22. avgust 2019. 15:00 |

BARANIN Anes Čičić koji tvrdi da su ga, na parkingu ispred donjeg manastira Ostroga, pretukla dvojica službenika Turističke organizacije Danilovgrad, kaže da su mu u pomoć pritekli sveštenici.Kako je naveo, pretukli su ga Radule Pavličić i Stefan Vukadinović.Podneo je navodno krivičnu prijavu, ali je, kaže, ubeđen da policija pokušava da “izrežira nešto” kako bi on ispao kriv jer nisu nisu saslušali ni svedoke iz autobusa, ali ni ostale turiste i vozače drugih autobusa koji su bili tu.Tvrdi da je u subotu oko 8.30 autobusom “Zeković prevoz” stigao sa putnicima do naplatnog punkta, ali da su prošli jer zaposlenih koji naplaćuju taksu nije bilo na radnom mestu.- Nastavili smo do parking prostora ispred manastira, putnici su počeli da izlaze i preusmeravao sam ih na manastirske mini-buseve. Tada su mi prišli Vukadinović i Pavličić koji me je isprskao sprejom. Uhvatio sam se za oči, a oni su počeli da me udaraju šakama. Kada sam pao na zemlju, nastavili su da me udaraju nogama. Izgubio sam svest, a kada sam se osvestio video sam da sam u manastiru i da mi sveštena lica ukazuju pomoć - kazao je Čičić inspektorima.Međutim, direktor TO Danilovgrad Ivan Dragojević, kaže da je istina drugačija – da su se njihovi zaposleni branili od vlasnika Turističke agencije “Mona” koji ih “godinama maltretira, provocira i nasrće” na njih kako bi izbegao plaćanje izletničke takse.Dragojević kaže da je Čičić tog jutra projurio autobusom pored naplatnog punkta, o čemu su ga zaposleni odmah obavestili, kao i turističkog inspektora.- Zatim smo pošli za njim do parkinga, a čim su izašli iz kola rekao im je - ‘Mrš, mrš odavde, gubite se’. Potom je prišao Pavličiću, uhvatio ga za majicu, očupao njegovu identifikaciju. Pavličić se odmakao, a Čičić je uzeo kamen u ruke i krenuo da ih gađa. Pavličić je izvadio sprej iz džepa, ispriskao u njegovom pravcu, ali Čičić je i dalje zamahivao ka njima kamenom. Instinktivno su ga udarili, iz straha da ih ne gađa kamenom. Pao je na kolena, a kada mu je prišao vozač autobusa da ga odvede i dalje je tražio kamen da ih gađa. Naši zaposleni su se udaljili, obavestili policiju, turističkog inspektora i mene - kazao je Dragojević.Istakao je da je odmah sa policijom pošao na lice mesta, i da je sled događaja kakav su opisali i prijavili policiji snimljen telefonom.Ukoliko se policija bude bavila ovim slučajem, moraće da utvrdi ko govori istinu jer su im izjave dijametralno suprotne.(vijesti.co.me)