Baranin Anes Čičić tvrdi da su ga prošle subote na parkingu ispred donjeg manastira Ostrog pretukla dvojica službenika Turističke organizacije Danilovgrad, ali direktor TO Danilovgrad, Ivan Dragojević, kaže da to nije tačno i da su se njegovi zaposleni branili od Čičića, vlasnika turističke agencije "Mona", koji ih "godinama maltretira, provocira i nasrće" na njih da bi izbegao plaćanje izletničke takse.Čičić tvrdi da su ga napali Radule Pavličić i Stefan Vukadinović.Iz Uprave policije kažu da on nije prijavio napad, ali da su zaposleni u TO Danilovgrad njega prijavili i na dan incidenta i dan ranije zbog toga što ih je "uznemiravao i fizički napao na radnom mestu, na naplatnom punktu Vrela".S napadom od 16. avgusta "upoznat je državni tužilac u ODT u Podgorici, koji se izjasnio da nema elemenata krivičnog dela, koje se goni po službenoj dužnosti, te da se radi o prekršaju iz Zakona o javnom redu i miru", odgovoreno je iz UP.U policiji kažu da ih je Vukadinović i dan kasnije obavestio da ponovo imaju probleme sa Čičićem u mestu Ostrog i da je došlo i do tuče. Čičić, Pavličić i Vukadinović su privedeni i od njih su uzete izjave, a kao svedok izjavu je dao i B.Z.Čičić je u telefonskom razgovoru novinarki Vijesti rekao da nije tačno da nije podneo prijavu i da policija pokušava da "izrežira nešto" kako bi on ispao kriv. On tvrdi da su ga Vukadinović i Pavličić na parkingu ispred Ostroga isprskali sprejom i tukli, a kad je pao na zemlju, nastavili su da ga šutiraju. Navodno se onesvestio, a sebi je došao u manastiru dok su mu monasi pomagali.Dragojević, međutim, tvrdi da je Čičić tog jutra projurio autobusom pored naplatnog punkta da ne bi platio taksu, o čemu su ga zaposleni odmah obavestili, kao i turističkog inspektora."Zatim su pošli za njim do parkinga, a čim su izašli iz kola rekao im je 'mrš, mrš odavde, gubite se'. Potom je prišao Pavličiću, uhvatio ga za majicu, očupao njegovu identifikaciju. Pavličić se odmakao, a Čičić je uzeo kamen u ruke i krenuo da ih gađa. Pavličić je izvadio sprej iz džepa, ispriskao u njegovom pravcu, ali Čičić je i dalje zamahivao ka njima kamenom. Instinktivno su ga udarili, iz straha da ih ne gađa kamenom. Pao je na kolena, a kada mu je prišao vozač autobusa da ga odvede i dalje je tražio kamen da ih gađa. Naši zaposleni su se udaljili, obavestili policiju, turističkog inspektora i mene", kazao je Dragojević.On kaže da je sve uredno prijavljeno policiji i dodao da Čičić godinama teroriše zaposlene u danilovgradskoj organizaciji.