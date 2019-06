Novosti online | 20. jun 2019. 08:30 |

Zakon o slobodi veroispovesti kasno uveče je objavljen na sajtu Vlade Crne Gore, a ujutru ga je objavila Venecijanska komisija, koja je jedno od tela Saveta Evrope. Ovo svedoči o tome da su svemu prethodile pripreme, a možda i neki sinhronizovani rad.





Mitropolija crnogorsko-primorska oformila je pravni tim koji namerava da spreči usvajanje Zakona o slobodi veroispovesti, kojim se pokušava otimačina imovine Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori.





Jedan od članova je dr Vladimir Leposavić, koji je specijalizirao u oblasti međunarodnih ljudskih prava na Pravnom fakultetu u Vašingtonu, a doktorirao je u Beogradu baveći se zaštitom etničkih, verskih i jezičkih prava manjina.





I KOMUNISTI BILI PRAVEDNIJI PREMA CRKVI





Ovaj mladi stručnjak za Sputnjik kaže da nije potrebno biti pravni ekspert, da bi se shvatilo na čemu vlast Mila Đukanovića radi.





„ Čak su i komunističke uredbe o nacionalizaciji bile pravednije, jer su se odnosile na sve, a ovaj Zakon pogađa isključivo Srpsku Pravoslavnu Crkvu, koja treba da dokaže da je pre 1918. bila vlasnik svoje imovine, ali nam iz njega nije jasno ni kako to da dokažemo. Čak ni to“, kaže Leposavić.



„ Ne pominje se postupak, ne pominje se sud, ne pominje se procedura dokazivanja. Ovaj Zakon bi zapravo trebalo da omogući upravnom organu da, ne u sudskom, već u upravnom postupku, koji je okrnjen i mračan, omogući organu uprave, dakle Ministarstvu, a ne sudu, da popiše imovinu i izvrši prepis prava vlasništva“, objašnjava Leposavić.





DRŽAVA OD SPC SVAKI SPOR IZGUBILA





Naš sagovornik dodaje da je jedino što je poznato — stavka o brzom popisivanju crkvene imovine, a, pošto drugih procesnih pravila nema, sigurno je da Zakon ne može da opstane, jer takav primer ne postoji nigde u svetu.





Leposavić podseća da Crna Gora, kao i sve zemlje na ovim prostorima, ima Zakon o svojinsko-pravnim odnosima, koji je prepisivan iz nemačkog i austrijskog građanskog zakonika, koji baštini rimsku pravnu tradiciju. Dakle, reč je o zakonima koji vladaju dve hiljade godina. Taj zakon propisuje šta se radi kada neko smatra da mu pripada pravo svojine na nekom objektu.





„ Tako je država u poslednjih nekoliko godina tužila eparhije zbog prava vlasništva nad pojedinim hramovima na Cetinju i u Podgorici“, podseća Leposavić.





„ Svaki spor koji je do sada država, odnosno, Vlada Crne Gore povela protiv Srpske pravoslavne crkve u pogledu prava — izgubila je. Bilo je potpuno jasno da nema nikakvog dokaza da ikome, osim eparhijama i samoj Crkvi, pripadaju njeni hramovi. Kada su videli da ne mogu redovnim sudskim putem, onda je predložen Zakon koji ne pominje redovni, niti bilo koji sudski put odlučivanja o tom pitanju, tako da je potpuno jasno o čemu se radi“, kaže naš sagovornik.





ZAKULISNE IGRE VENECIJANSKE KOMISIJE





Leposavić dodaje da je Vlada Crne Gore već prekršila i sopstvena pravila, jer je predlog usvojen bez javne debate.





„ I sam način kako je predstavljen javnosti govori o tome da se na njemu radilo zakulisno“, kaže on.





„ Zakon je kasno uveče objavljen na sajtu Vlade, a već ujutro objavila ga je, prevedenog na engleski, na svom sajtu Venecijanska komisija, koja je jedno od tela Saveta Evrope. Ovo svedoči o tome da su svemu prethodile pripreme, a možda i neki sinhronizovani rad“, upozorava mladi stručnjak.





„ Simptomatično je i to da su predstavnici Venecijanske komisije na razgovore o spornom Zakonu došli u vreme državnih praznika, odnosno neradnih dana, pa su predstavnici pravnog tima SPC imali problem da dođu do arhive i službenih prevodilaca. Nemoguće je poverovati u toliko čudnih slučajnosti, ali ja ipak verujem da oni ne mogu dati pozitivno mišljenje o celom tekstu Zakona, a sličan predlog odbili su 2015. godine“, podseća naš sagovornik.





„ Član o oduzimanju imovine SPC kao takav ne može da prođe, prosto, to je nemoguće. Ja sam siguran u to, pa makar neko i bio pristrasan i u stanju da potpiše bilo kakvo mišljenje, koje bi tom članu dalo pozitivan komentar ili ga odobrilo na neki politički način. Komentar će, više kao politički argument pravnog tipa, biti vetar u jedra jednoj ili drugoj strani, ali on u svakom slučaju nije kraj priče“, siguran je Leposavić.





POSLEDNjA STANICA DA SE SRBI SLOŽE





Mišljenje Venecijanske komisije biće poznato 21. juna. I ako bude negativno, rad na odbrani vrednosti koje su napadnute će se nastaviti. Mitropolija ima i mogućnost da tuži državu pred Evropskim sudom za ljudska prava, jer je prekršila međunarodno pravo.





Na pitanje Sputnjika šta sami građani mogu da urade u odbrani svojih svetinja, Leposavić kaže da je na praznik Svete Trojice pokrenuta peticija koja će se potpisivati do Vidovdana u svim gradovima, odnosno u svim crkvenim opštinama.





„ Na čelu pravnog tima čiji sam član ipak sedi Bog koji sve vidi, a sabornost naroda, ali i političkih predstavnika Srba, je u ovom trenutku najvažnija“, kaže Leposavić.