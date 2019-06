Beta | 16. jun 2019. 14:30 |

"Pred bogom smo se zakleli i saborno zavetovali da ćemo čuvati, obnavljati i braniti svoje svetinje. Ako usvoje ovakav zakon, tako će i biti", rekao je Amfilohije.





Mitropolit crnogorsko-primorski Amfilohije optužio je danas predsednika Crne Gore Mila Đukanovića i crnogorsku vlast da nameravaju da "otmu crkvenu imovinu" i poručio da će sveštenstvo Srpske pravoslavne crkve "braniti" svoju imovinu ukoliko crnogorska Vlada ne uvaži njen zahtev i ne povuče Predlog zakona o slobodi veroispovesti."Nakon što su sve rasparčali i rasprodali hoće da otimaju crkvenu imovinu kako bi je razdelili svojoj mafiji", kazao je Amfilohije podgoričkim “Vijestima”, dan nakon sabora u Podgorici sa kog su Mitropolija i tri eparhije SPC zatražile od Vlade Crne Gore da povuče Predlog zakona o slobodi veroispovesti, koji na nov način uređuje pitanje crkvene imovine.Amfilohije smatra da Đukanović "zbog svog egoizma hoće da rasparčava i deli crkvenu imovinu, jer je samo to ostalo u Crnoj Gori što nisu oteli i podelili"."E neće moći", kategoričan je mitropolit SPC-a.Amfilohije se nada da će crnogorska vlast biti dovoljno savesna da povuče Predlog zakona o slobodi veroispovesti, jer bi Crna Gora u suprotnom "dotakla dno".Vlada Crne Gore je sredinom maja, posle četiri godine rada, usvojila Predlog zakona o slobodi veroispovesti, koji je, od svih verskih zajednica u Crnoj Gori, samo kod SPC izazvao javno, oštro protivljenje.Mitropolija SPC zakon doživljava kao "antiverski", smatra de je usmeren protiv SPC u Crnoj Gori, te da je namera vlasti "otimanje hramova i pljačka crkvene imovine sa zlokobonim i nesagledivim posledicama".Takva poruka poslata je juče sa sabora u Podgorici, kome je prisustvovalo više hiljada vernika iz svih krajeva Crne Gore.Odredbe predloga zakona predviđaju da sve verske zajednice u Crnoj Gori moraju da dokažu da su pre 1918. godine bile vlasnice crkvene imovine, inače će im ona biti oduzeta i proglašena državnom, što je izazvalo oštro protivljenje Mitropolije crnogorsko-primorske.Prema navodima Vlade iz obrazloženja zakona, predloženi akt je "usaglašen sa najvišim međunarodnim standardima, počev od konvencija Ujedinjenih nacija u ovoj oblasti, preko Evropske konvencije o ljudskim pravima sa pratećom praksom Evropskog suda za ljudska prava, do Smernica Venecijanske komisije i OEBS/ODIHR-a".Vlada je ranije navela da se tim aktom utvrđuju jednake obaveze i prava svih verskih zajednica koje deluju na teritoriji Crne Gore i na jasan i transparentan način se rešava pitanje državne imovine."Reč je o veoma liberalnom zakonu, koji obezbeđuje najviši stepen slobode misli, savesti i veroispovesti i značajno viši stepen prava i sloboda nego bilo koji zakon u ovoj oblasti u okruženju", smatraju u crnogorskoj Vladi.Crnogorski predsednik Milo Đukanović nedavno je ocenio da SPC želi da sačuva "verski monopol u Crnoj Gori", i "infrastrukturu velike Srbije"."SPC želi da opstruira uspostavljanje pravne države i da i dalje nastavi da koristi ono što joj ne pripada saglasno pravnom sistemu države", kazao je Đukanović prošle sedmice na stranačkom skupu vladajuće DPS.Đukanović je poručio da odluke aktuelne vlasti nisu greške, nego su temeljno promišljenje i njima se ispravljavaju "teške istorijske nepravde nanesene Crnoj Gori i generaciji predaka".U tom kontekstu naveo je da je važan korak koji je preostao, a kojim će ispraviti tešku nepravdu učinjenu Crnoj Gori početkom 20 veka, a to je obnova autokefalne Crnogorske pravoslavne crkve (CPC)."Svidelo se to nekome ili ne, mi ćemo na tome vrlo predano raditi u potpunom dosluhu sa osnovnim principima na kojima počiva demokratska Crna Gora", poručio je Đukanović.