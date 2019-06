M. SEKULOVIĆ | 17. jun 2019. 18:23 | Komentara: 0

- Ovo je vreme kada ćemo nepokolebljivo raditi na usavršavanju vladavine prava u Crnoj Gori i da se vladavina prava mora odnositi na sve, da nema privilegovanih. Do sada smo pokazali da nema prvilegovanih među ljudima iz DPS i vladajuće strukture. Mnogi od nas su se suočili sa optužnicama, sudskim procesima... Savladali smo tu barijeru... Danas je vreme da shvate da nosili odelo ili mantiju moraju podjednako biti odgovorni pred državom Crnom Gorom. Moramo im poslati opomenu da je ovo poslednji trenutak da to shvate, da nas ne dovedu u neprijatnu situaciju da država Crna Gora mora raditi ono što mora raditi prema svakome, uključujući i one koji nose mantije.Ovo je u ponedeljak u Beranama kazao predsednik Crne Gore Milo Đukanović, lider DPS, govoreći na izbornoj konferenciji OO Berane.Đukanović je u Beranama, kao što se i očekivalo, "zaboravio" priču "o vraćanja autokefalnosti" takozvanoj CPC, što je obećao u Nikšiću, ali je istakao da goivoreći o Zakonu o slobodi veroispovesti država Crna Gora "nema nameru niti je to nikada radila pa neće ni sada, da otme ni jedan metar od bilo koga".- Nema. Ali, nema nameru ni da sa povezom preko očiju prepušta bilo kome da otima ono što je državno. Svi smo pozdravili odluke kada su se sa licem pravde suočili neki eminetni predstavnici političkog života Crne Gore da su oštetili neki državni interees. Taj princip važi za sve. To mora da shvate svi. Ništa nećemo uzeti od bilo koga. Ko god može doneti jedan dokaz da to što tvrdi da je zaista njegovo, nesumnjivo će biti njegovo. Ali, ako misli da zbog toga što se drugačije odeva, i što sebe smatra Božjim izaslanikom na zemlji, ima pravo da otima od države Crne Gore-ne. Države u državi Crnoj Gori nema i neće je biti! Država je Crna Gora a prema njoj ćemo se svi ponašati odgvorno, lojalno, onako kako trebaju da se ponašaju stanovnici kuće prema svom domaćinstvu, kazao je Đukanović, koji je naglasio da "ovih dana oživljavaju neke ambicije za koje smo mislili da smo ih odbacili pobednom nad njima devedestih i da se opet ojavljuju ideje nekog paternalizma prema Crnoj Gori sa nekih regionalnih adresa".- Moramo vrlo jasno opomenuti svakoga ko ima takvu pomisao da je Crna Gora suverena, nezavisna država, časnih, dostojanstvenih, ponosnih ljudi, koji nisu dozvoljavali nikada nikome u našoj istoriji da upravljaju i manupulišu nama, pa ćemo to najmanje dozovliti nekom u 21 veku, kada smo obavili važan posao naše demokratske emapcipacije, kazao je Đukanović, koji je odbacio svaku pomisao da će DPS dozvoliti da bilo ko iz opozicionih redova uđe u Vladu Crne Gore na bilo kakav način, jer, "građani su kazali svoje".