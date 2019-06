Novosti online | 17. jun 2019. 11:55 |

Predsednik partije Prave Crne Gore Marko Milačić oglasio se saopštenjem povodom uvreda koje je u nedavnom intervjuu izgovorio samozvani mitropolit nevladine organizacije koja sebe naziva „crnogorsk om pravoslavn om crkv om “. Saopštenje prenosimo u celosti.





„ Gospodine Miraše, pišem Vam, ne zbog Vas, već zbog onih koji od Vaše kvazi mantije i od onih u vlasti koji Vam je pridržavaju, ne mogu da vide istinu. Onoliko koliko je Milo Đukanović lažni car, toliko ste i Vi lažni mitropolit. Dio ste iste prevare.





Gospodine Miraše, Vi niste ni sveštenik, a kamoli Vladika i Mitropolit. To što ste nekada bili sveštenik bilo je u jurisdikciji Carigradske patrijaršije, u Rimu. Tamo Vas je ovaj isti, današnji Carigradski Patrijarh, Vartolomej, lišio čina. Sada se nadate — ima li veće predstave apsurda — da će vam onaj koji vas je raščinio, podariti autokefalnost!

Gospodine Miraše, vi ste hodajuća anatema.





Predstavljate se lažno da ste Mitropolit „crnogorske pravoslavne crkve“, dok je na Vama anatema Carigradskog Sinoda, kojom ste proglašeni ogoljenim od svake blagodati. Niste Vi nikakav Mihailo, nikakav Mitropolit, već raščinjeni pop, raspop, civilno lice, i to kakvo, Miraš Dedeić. Gospodine Miraše, Vaša mantija je isuviše prozirna da bi prikrila veliku istinu i istoriju naše Srpske pravoslavne crkve i njene ovdašnje Mitropolije i Eparhija.

Gospodine Miraše, ne mogu Vaši lažni činovi, kojima sada želite da pečatirate otimanje crkvene imovine, prikriti da su naše četiri dinastije svoju imovinu zavještavale mahom Crkvi. Ne mogu da prikriju povelju Ivana Crnojevića u kojoj Cetinjskom manastiru zavještava 2/3 imovine. U njoj gospodar Zetski kune: „Ako koga nauči sijač zloće i naš protivnik đavo, da štogod oduzme od ovoga što smo zapisali — takav neka bude proklet“. Ovo je kletva za otimače imovine crkvene.





PROČITAJTE JOŠ: Miraš hvali Đukanovića, narod podeljen





Ne može Vaše lažno vladičanstvo prikriti šta je Sveti Vasilije Ostroški otkupio od seljaka i ostavio crkvi, a o čemu piše u svom zavještajnom pismu: „Veli Do za dvanaest groša i po, i Spižića zemlju i Dobropolje ot puta do reke i s jazom za dva groša; a što je njegovo bilo pod lozom to je priložio cerkvi, i što sam kupio Zanuglicu u Milanovića, u Raiča i u Vumila za groš i bukilu pšenice, i u Petra Živkovića što sam kupio Zanuglicu za dva groša.





To sve priložih i dah crkvi u Ostrog. Kupih Veliki Do i sve Vladovića i Zaugnice. Bog svedok.“

Sveti Vasilije, kao i Ivan Crnojević, potom kune: „I tko bi se potkusio da neščo otnimi od monastira, otnimio Gospod Bog takvomu razoritelju njegov dom.“ Gospodine Miraše, Vi i Vaši mentori „otnimate“. Otimate, od Svetog Vasilija Ostroškog. Da li je Sveti Vasilije otkupljivao imovinu seljaka i pripajao crkvi vašoj ili Crkvi Svetog Save u Crnoj Gori, Srpskoj pravoslavnoj? Ako Vam nije poznato, Sveti Vasilije rođen je kao Stojan Jovanović, u selu Mrkonjići, Popovo Polje, nadomak Trebinja. Ili je i on, gospodine Miraše, okupator? Da li je okupator Sveti Sava? Da li planirate da, recimo, manastir Savinu preimenujete u manastir Miraševinu ili manastir Milovinu?





Nisu Sveti Sava i Sveti Vasilije okupatori. Vi ste.





Gospodine Miraše, vašim lažnim bdenjima nećete prikriti dokumenta iz kojih isijava istina, poput onog iz 1919. godine, koji je u posjedu Mitropolije i u kojem jasno piše da je od svih crkava samo jedna kapela, u bolnici Danilo Prvi, upisana kao državna imovina. I 1868. godine i 1878. godine i za vrijeme Kralja Nikole navodi se šta je državno, šta je vladarske kuće, a šta je crkveno.

Gospodine Miraše, lažnom kamilavkom, Vi i Vaši, ne želite samo da otmete vjekovnu imovinu autohtone Crkve, već i istinu: Cetinjska Mitropolija je pravni i svaki drugi naslednik Zetske Episkopije koju je osnovao Sveti Sava 1219. godine. Premala je Vaša kamilavka da bi prikrila istinu da je car Dušan sredinom 14. vijeka upravo Zetsku Episkopiju uzdigao u rang Mitropolije. U Skoplju, na državnom Saboru.

Gospodine Miraše, nejaki su Vaši lažni obredi da bi prikrili ogromnu istinu o kontinuitetu SPC, koja je zaiskrila 1219. godine u Žiči, gdje je Svetim Savom rođena prva eparhija Srpske crkve, iste godine kada je formirana i Zetska Episkopija, pa sve do 1766. godine, kada je ukinuta Pećka patrijaršija. Pregolemi su vjekovi SPC na ovim prostorima i u Crnoj Gori da bi ih Vaše lažno kandilo zadimilo.





Gospodine Miraše, onaj koji vas sluša, Vas i Vaše mentore u vlasti, stekao bi utisak da SPC na ovim prostorima postoji tek od 1918. godine, odnosno 1920. godine, kada je proglašena ujedinjena Srpska pravoslavna Patrijaršija, u Beogradu, nakon ujedinjenja iz 1918. godine. To Vi nazivate okupacijom, a to je tek nastavak onoga što ovde postoji od 13. vijeka.





Gospodine Miraše, nije Crkva u Crnoj Gori nikada bila autokefalna. Niti je ikada bila, niti je to tražila. Nije cetinjska Mitropolija bila autokefalna od gašenja Pećke Patrijaršije 1766. godine, pa do 1920. godine, već je u nadljudskom naporu za samoodržanjem postojala samostalno i kada nije bilo njene matice.





PROČITAJTE JOŠ: VOĐA MILOVE CRKVE: Kruži snimak na internetu kako bije ženu (UZNEMIRUJUĆI SADRŽAJ)





Crnogorska Mitropolija je u tom periodu — i to je ponos Crne Gore — bila živa iskra koja je očuvala kontinuitet Pećkog trona. Nije to autokefalnost i separatizam, već suprotno — najveća potvrda pripadanja SPC i Patrijaršiji Pećkoj.





Gospodine Miraše, nije to autokefalnost, već najveći dokaz crkveno-pravnog, nacionalnog, duhovnog i istorijskog kontinuiteta Pećke Patrijaršije. Zato današnji, istinski crnogorski Mitropolit nosi titulu Egzarha Pećkog trona. Tu istu titulu prvi je dobio Vladika Vasilije 1750. godine od Pećkog Patrijarha Atanasija Gavrilovića. Usput, Vladiku Vasilija je za Mitropolita rukopoložio upravo Patrijarh Gavrilović. Da li znate gdje, gospodine Miraše? U Beogradu. Nakon Pećkog Patrijarha, u SPC je drugi po dostojanstvu bio crnogorski Mitropolit.

Gospodine Miraše, to što se Vaš lažni kler poziva na Njegoševu bijelu panakamilavku, vladičansku kapu, kao dokaz autokefalnosti, takođe je laž: samo danas, petnaestak Mitropolita u Ruskoj pravoslavnoj crkvi nose takve panakamilavke, a isti je slučaj bio i u carskoj Rusiji.





Gospodine Miraše, ne može Vaša lažna odora da prikrije da je Sveti Petar Cetinjski hirotonisan od Karlovačkog Mitropolita Mojsija Putnika 1784. godine u Sremskim Karlovcima. Niti da je Njegoš hirotonisan u Sankt Peterburgu 1833. godine zato što cetinjska Mitropolija nije imala pomjesne eparhije i Vladike koji bi izvršili hirotonisanje u Crnoj Gori.

Gospodine Miraše, možete još vijek da prikrivate, ali nećete uspjeti da prikrijete memorandum Svetog Petra, kojim je 1807. godine Ruskom caru predlagao stvaranje slavjano-serbskog carstva na Balkanu, sa sjedištem u Dubrovniku.





Možete još hiljadu godina da pokušavate, ali nećete uspjeti da izbrišete riječi Njegoševe, upućene Knezu Aleksandru Karađorđeviću, preko Matije Bana: „Treba najprije da se srpski narod oslobodi u cjelini, ja bih tada otišao u moju Pećku Patrijaršiju, a Knez srpski u Prizren, da vladamo zajedno nad narodom slobodnim i ujedinjenim“.





Gospodine Miraše, možete koliko god Vam drago da propagando-bdenjujete, ali nećete utihnuti pjesmu Kralja Nikole, napisanu 1913. godine, na Savindan: „A da bi nam ljepša bila / sloboda je resit mora / slobodi je kolijevka / Nemanjina Crna Gora“.





PROČITAJTE JOŠ: NOVA PROVOKACIJA IZ CRNE GORE: Miraš uvredljivo o SPC i Irineju





Gospodine Miraše, ni stotinu takvih mantija da obučete nećete precrtati riječi predsjednika Vlade Crne Gore Lazara Tomanovića, koji je 1910. godine kazao da je Mitropolija cetinjska jedina Svetosavska episkopska stolica koja je bez prekida, sve do danas, sačuvala kontinuitet SPC.





Gospodine Miraše, Vaše lažno predstavljanje za Mitropolita neće Vam pomoći da istini obučete lažno ruho, poput vašeg. Da ima države, Vi, kao anatemisani, raščinjeni sveštenik, ne bi smjeli da nosite ni odoru đakona, a kamoli Mitropolita. To što ste stupili u kontakt sa raskolnicima u Bugarskoj crkvi, koji su Vam dali vladičanski čin, samo govori o kakvom duhovnom polusvijetu je riječ.

Gospodine Miraše, sve što radite pod mantijom, sve je ništavno, nekanonski. Oni koje krstite, nisu kršteni. Oni koje vjenčavate, nisu vjenčani. Oni koje rukopolažete u popove, nisu popovi, nego kao i Vi — ras-popovi. Ono što Vi govorite nije istina, nego laž.

Gospodine Miraše, zajedno sa vašim mentorom Đukanovićem, skupa sa vašim inostranim mentorima, koji žele da ukrajinizuju moju zemlju: Dalje ruke od naše svete Crkve, branićemo je životima!