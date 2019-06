Tanjug | 16. jun 2019. 20:51 |

On je za Radio Sarajevo, povodom reakcija patrijarha Irineja i SPC u vezi sa imovinom SPC u Crnoj Gori, rekao da "iz kontejnera svašta može da izlazi".

Iz Crne Gore stigla je nova provokacija - mitropolit kanonski nepriznate Crnogorske pravoslavne crkve Mihailo rekao je da su Hram Hristovog Vaskrsenja u Podgorici, ispred kog je održan Trojičidanski sabor, napravili Srbi, ali, kako tvrdi, crnogorskim novcem.On je za Radio Sarajevo, povodom reakcija patrijarha Irineja i SPC u vezi sa imovinom SPC u Crnoj Gori, rekao da "iz kontejnera svašta može da izlazi"."Srpski patrijarh Irinej, siromah, ne zna mnogo. On misli ako se nekome da vlast da može da govori bilo šta. On, recimo, govori da je srpska republika u Bosni, srpska republika Srbije, a Crna Gora da je država Srbije. Nikako da se otresu ''velike Srbije''. Srpska pravoslavna crkva, Srbija, njeni izvesni političari čak govore da je Crna Gora najkompletnija ''srpska država'' ", rekao je Mihailo.On je to rekao povodom izjave patrijarha Irineja da ono što sada čini i nagoveštava da čini predsednik Crne Gore Milo Đukanović izaziva čuđenje čitavog sveta i poželeo mu da mu "Bog da uma da razmisli šta čini i da ne zasluži prokletstvo i osudu celog srpskog naroda i Srpske pravoslavne crkve".Kaže i da, prema stanovištu SPC i države Srbije, Crnogorci "u osnovi nemaju ništa"."Oni smatraju da je ovo srpska zemlja, srpska crkva, srpski jezik, srpska istorija, srpska politika, srpski su svi spomenici... Kao da smo mi neki došljaci...", rekao je Mihailo.