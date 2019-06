S. G. | 11. jun 2019. 20:37 | Komentara: 0

Odlukom Upravnog suda sprečen je "puč" i da nova većina 14. juna SO Kotor izabere Aprcovića za predsednika i smeni šeficu lokalnog parlamenta Perovićevu

Vladimir Jokić Foto SO Kotor

UPRAVNI sud Crne Gore poništio je u utorak, 11. juna odluku o smeni predsednika Opštine Kotor Vladimira Jokića, koja se desila nedavno u pauzi sednice SO Kotor 24. aprila presudnim glasovima odbornika koalicionog partnera na vlasti SDP. To je izazvalo političku krizu u drevnom gradu. Jokić nije sedeo skrštenih ruku, već je podneo tužbu navodeći da nije postojao niti jedan razlog predviđen Zakonom o lokalnoj samoupravi i Statutom Opštine zbog kojeg bi on bio smenjen te da su tvrdnje odbornika koji su izglasali njegovu smenu proizvoljne i netačne.

U međuvremenu odbornici DPS, Socijaldemokrata, Hrvatske građanske inicijative, kao i odbornica Bruna Lončarević, koju je kasnije SDP isključila iz stranke, pokrenuli su inicijativu za smenu Dragice Perović (Demokratska srpska stranka), predsednika lokalnog parlamenta i izbor Željka Aprcovića (DPS) za novog gradonačelnika. Nova većina tvrdi da je smena Jokića nesporna jer je postojao kvorum.

