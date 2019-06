Tanjug | 11. jun 2019. 18:13 | Komentara: 0

Ivana Marković, gradonačelnica Supetra na hrvatskom ostrvu Braču, gde su u nedelju napadnuta četvorica sezonaca, od koih su dvojica srpske nacionalnosti, veruje da se tako nešto nikada više neće ponoviti u tom gradu.





Nakon tog napada, Marković je odlučila da zbog nasilja i govora mržnje ukine donaciju za Torcida kup i uskrati im sportske terene, a na pitanje hrvatskog portala 24sata da li je neko pokušao da je odgovori od takvog poteza, odgovorila je odrečno.

"Ne, nije. Na to nemam šta više da dodam. Odluku sam donela i to je to. Nema nikakve daljnje komunikacije vezano oko toga", rekla je Markovićeva i dodaje da po zahtevu donaciju Grada Supetra potpisuje ona i da je to u skladu s njenim ovlašćenjima.

"Kako sam potpisala odluku o donaciji, tako sam potpisala i onu o raskidu. To mi je prvo palo na pamet, jer Grad Supetar ne može da podstiče takve manifestacije. Iako tučnjava nije bila na samom turniru, u napadu su učestvovali učesnici ili posetioci tog turnira", istakla je ona.

Upitana da li možda strahuje od eventualne osvete, odlučno odgovara da ne strahuje.

Smatra da je njena reakcija na taj incident bila normalna i da bi takve reakcije trebalo da dolaze od svih koji u državi obavljaju javne dužnosti - od načelnika, gradonačelnika, župana pa sve do premijera i predsednice koji na najoštriji način i nedvosmisleno trebaju osuditi ovakve događaje, bez ikakvih kalkulacija.